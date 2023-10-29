Cumhuriyet'in 100. yılına özel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEÇİT TÖRENİ

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde İstanbul Boğazı, tarihi anlara tanık etti. Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ile başlayan gösteriler sonrası 100 savaş gemisinin geçişi gerçekleşti.

DRON, HAVAİ FİŞEK VE IŞIK GÖSTERİLERİ

Bu gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.23'te 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi. Hitabın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.

İşte şovdan bazı görüntüler: