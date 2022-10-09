AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, gençlik festivaline katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, gençlik festivaline katıldı

09.10.2022 19:20

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla, "6. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali" gerçekleştirildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla, "6. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali" gerçekleştirildi.

Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki festivale eşi Semiha Yıldırım ile katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde çok sayıda önemli yatırımın yapıldığını söyledi.

Karabağ'da yaşanan Ermeni işgaline karşı 30 yıl boyunca dünyanın hiçbir şey yapmadığını dile getiren Yıldırım, "30 yıl Karabağ'da Ermeni işgaline karşı dünya ve Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapmadı ama İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan 'bu işler bitecek' dedi, 44 günde Azerbaycan'ın al bayrağı Şuşa'da dalgalanmaya başladı. Kardeş Azerbaycan'ın büyük zaferini tebrik ediyorum. Her zaman tasada ve sevinçte beraber olacağız. Gençler 29 Ekim'de Cumhuriyet'imizin 100 yılı bitiyor yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Bize Cumhuriyet'i emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün istiklal mücadelesi şehitlerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Onlardan aldığımız bu vatanı da gelecek yüzyıla birlikte taşıyacağız. İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak buna hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve önderliğinde 100 yıllık hizmetleri 20 yıla sığdırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizin her köşesinde üniversite var. 208 üniversitemiz var. 8,5 milyon pırıl pırıl üniversiteli gencimiz var. Yarısından fazlası kızlarımızdan oluşuyor. İşte Türkiye'nin katettiği mesafenin en açık örneği. 3 gün boyunca Erzincan'da Türk dünyası konuşulacak. Türk dünyasının kalbi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde atacak. Sizin üniversitenizde Türkiye'nin ve Türk dünyasının geleceği konuşulacak. Evelallah gelecek yüzyılın, önümüzdeki yılların ülkemiz adına, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu adına yıldızı parlayan yıllar olacağının habercisi."

Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) tarafından üniversite öğrencilerine verilen bursun iki katına çıkarıldığını müjdeleyen Yıldırım, gençlerin bursları önümüzdeki aydan itibaren alabileceklerini aktardı.

Daha sonra yerel sanatçı Ebru Hançer sahne aldı. Hançer, protokolde oturan Yıldırım'ın yanına giderek, "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi. Sanatçıya Yıldırım eşlik etti.

Festivale katılan gençler, Dumanlı Yaylası'ndaki yağmur ve soğuk havaya rağmen geceden çadır kurarak bölgede sabahladı.

Isınmak için ateş yakan gençler, halay çekerek çeşitli oyunlar oynadı. Festival alanında Kızılay ve AFAD tarafından katılımcılara kumanya ikram edildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden ve bölge illerinden çok sayıda gencin katıldığı festival, motokros yarışları ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Festivale, Azerbaycan Cumhuriyeti Eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hasan Hasanov, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, EKEV Başkanı Sadık Ağca ile kurum müdürleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

YORUMLAR
500
Erzincan haberleri! AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da cemevinin açılış töreninde konuştu Erzincan haberleri! AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da cemevinin açılış töreninde konuştu Başkan Yılmaz'ın gençlik yatırımlarına iki ödül birden Başkan Yılmaz'ın gençlik yatırımlarına iki ödül birden
Kaynak: AA

Binali Yıldırım, AK Parti, Erzincan, gençlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, gençlik festivaline katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 03:05:46. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, gençlik festivaline katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement