Erzincan Kültür Buluşması Yapıldı

Kültür Sanat

YENİKAPI'da 7'nci Erzincan Kültür Buluşması gerçekleşti. Burada konuşan Binali Yıldırım, "Ülkemiz, 21'inci yüzyılın Türk Yüzyılı olacağı dönemde daha birçok başarıya yelken açacaktır. Bunu da birlikle, beraberlikle sağlayacağız" dedi. İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Ne kadar çok kültürel, sanatsal, sportif faaliyet oluyorsa bu tür geleneksel lezzetlerin yaşatılması, paylaşılması oluyorsa, İstanbullular o kadar mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yenikapı'da bulunan etkinlik alanında düzenlenen 7'nci Erzincan Tanıtım Günleri ve Kültür Buluşması 3'üncü gününde devam etti. Etkinliğe, son Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Binali Yıldırım ve Davut Gül yöresel ürünlerin satıldığı alanı gezerek, tadım yaptı. Erzincan Dernekler Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Erzincan Valiliği ve Belediye Başkanlığının desteklediği programa ayrıca; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, İstanbul'da bulunan Erzincan Dernekleri temsilcileri, ilçe ve belde Belediye Başkanları ile Erzincanlılar katıldı.

'TÜRKİYE'Yİ, TÜRKİYE YÜZYILI'NA TAŞIYACAK HİZMETLERİ KAZANDIRDIK'

Burada konuşan Binalı Yıldırım, "Etrafımıza bir göz atın. Kuzeyimizde savaş, güneyimizde savaş ve 40 yıldır geleceğimizi karartmaya çalışan terör örgütüyle verilen mücadele. Erzincan her zaman birliğin, beraberliğin, kardeşliğin timsali olmuş bir şehirdir. Erzincan her zaman hoşgörünün engin bir şekilde yaşatıldığı şehirdir. Mezhep, meşrep farkı demeden, etrafı dağlık, ortası bağlık, cennetten biş köşe... Erzincanlılar, bu ülkenin teminatıdır, geleceğin teminatıdır. Sadece Erzincan'a değil, ülkemizin her köşesine Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak hizmetleri kazandırdık. İstanbul, yedi tepeli şehir, ülkemizin göz bebeği şehir. Az ileride Avrasya Tüneli var, hemen yanında Marmaray var, onu da yaptık, İstanbul'a kazandırdık. Kuzey Marmara'yı, raylı sistemleri İstanbul'a kazandırdık. Ülkemiz, 21'inci yüzyılın Türk Yüzyılı olacağı dönemde daha birçok başarıya yelken açacaktır. Bunu da birlikle, beraberlikle sağlayacağız" dedi.

Yöresel pazarda keşkek kazanının başına gelen Yıldırım, "Keşkek, bizim düğünlerimizde, bayramlarımızda her türlü etkinliğimizde vazgeçilmez tatlardan biridir. Tatlılar, sarmalar, dönerler, cağ kebabı, aklınıza ne gelirse; bunlar hep memleketimizin lezzetlerini temsil eder. Burada da bugün Yenikapı'da bütün Erzincan'dan gelen ve İstanbul'da yaşayan Erzincanlılar, gelip hasret giderecek, memleket özlemini giderecekler" diye konuştu.

'BU ETKİNLİKLER İSTANBUL'UMUZA DA ÖNEMLİ KATKI SUNUYOR'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Allah birliklerini beraberliklerini, kardeşliklerini daim etsin. Can Erzincan'ı seviyoruz. Burada hemşerilerimizin kendi aralarındaki bu birliktelikleri, bu etkinlikleri, geldikleri memleketlere katkı sunduğu gibi, İstanbul'umuza da önemli katkı sunuyor. Ne kadar çok kültürel, sanatsal, sportif faaliyet oluyorsa bu tür geleneksel lezzetlerin yaşatılması, paylaşılması oluyorsa, İstanbullular o kadar mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

'ERZİNCAN BU HALİYLE DE TÜRKİYE'YE MODEL OLABİLECEK BİR ŞEHİR'

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Öncelikle Erzincanlı hemşerilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Erzincanlının İstanbul'da böyle bir etkinlik böyle bir organizasyon düzenlemesi elbette ki gurur verici. Burada bulunan tüm hemşerilerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise, "Bugün hakikaten Yenikapı'da tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Havada yazdan kalma bir hava. Ben öncelikle Erzincan'dan gelen hemşerilerimize hoş geldin demek istiyorum. Burada da bizi kendi ailelerinden bir fert gibi karşılayan, o samimiyeti, o candanlığı davranışlarında gösteren hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu tip şehirlerimizin günlerindeki maksat şu: insanların kaynaşması, gurbette olanların şehirlerinin lezzetlerini, tadını, hatta kokusunu sindirmeleri diyebiliriz. Bugün o günlerden biri. Erzincan bu haliyle de Türkiye'ye model olabilecek bir şehir gerçekten. Kardeşliğin, samimiyetin, candanlığın, davranışsal olarak hayata geçirdiği bir şehir Erzincan. Onun için ben huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.