Gençler Amasra'da Tarih ve Doğayı Keşfetti - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Gençler Amasra'da Tarih ve Doğayı Keşfetti

Geniş Video İzle

Esenler Belediyesi'nin 'Rota Oluşturuldu' projesi kapsamında 50 genç, Bartın'ın Amasra ilçesini gezdi. Tarihi ve doğal güzellikleri keşfetme fırsatı bulan gençler, Amasra'nın zengin kültürüyle buluştu.

21.09.2024 15:47  Güncelleme: 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerin rotası Çeşm-i Cihan Amasra oldu

BARTIN - Esenler Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Rota Oluşturuldu" projesi ile Türkiye'nin en güzel şehirlerini gezen gençlerin yeni durağı Fatih Sultan Mehmet Han'ın 'Çeşmi Cihan' yani dünyanın göz bebeği olarak nitelendirdiği Bartın'ın Amasra ilçesi oldu.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve İstanbul'un Esenler ilçesinde ikamet edenlerin başvurabildiği gezi programının bu yılki ilk turu Bartın'ın Amasra ilçesine düzenlendi. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleşen günübirlik organizasyonla gençler, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Çeşm-i Cihan yani dünyanın göz bebeği olarak nitelendirdiği Amasra'yı gezdi. Gençler, son dönemlerinde tarihi, doğası, denizi ve kültürleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Amasra'yı yakından tanıma fırsatını buldu. 50 gencin yer aldığı kafile ise Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Çekiciler Çarşısı, Amasra Müzesi, Fatih Cami'nin yanı sıra Bartın'ın Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu, Güzelcehisar Lav Sütunları, Gürcüoluk Mağarası, Tabiat Parkı gibi doğal güzellikleri de yakından keşfetti.

Düzenlenen geziye katılan gençler, Bartın ve Amasra ilçesini çok sevdiklerini dile getirerek Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve belediye görevlilerine teşekkür etti. Proje hakkında bilgi veren ve gezide yer alan belediye görevlilerinden Aylin İzmir ise, Esenler ilçesinde oturan toplam 70 bin kişinin Bartın'ın yanı sıra Trabzon, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Bilecik, Edirne, Bursa, Çanakkale, Kars, Ardahan gibi bir çok şehri gezdiğini ifade etti.

Gençler Amasra\'da Tarih ve Doğayı Keşfetti
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Belediye, Esenler, Bartın, Amasra, Kültür, Turizm, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gençler Amasra'da Tarih ve Doğayı Keşfetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 Bu bölgeye dikkat Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
14:21 Heyecan dorukta İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
11:19 İran’dan gövde gösterisi Pezeşkiyan, İslam ülkelerine “Birlik“ çağrısı yaptı İran'dan gövde gösterisi! Pezeşkiyan, İslam ülkelerine "Birlik" çağrısı yaptı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
08:44 KKTC’de asgari ücrete bir zam daha Yeni rakamı duyanlar “Yok artık“ diyor KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
08:36 Fenerbahçe’nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
01:27 Doğalgaza zam olacak mı Faturalandırmada yeni model nasıl olacak Bakan Bayraktar açıkladı Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı
00:35 Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 17:06:28. #1.12#
SON DAKİKA: Gençler Amasra'da Tarih ve Doğayı Keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement