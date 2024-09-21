Gençler Amasra\'da Tarih ve Doğayı Keşfetti

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Gençlerin rotası Çeşm-i Cihan Amasra oldu

BARTIN - Esenler Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Rota Oluşturuldu" projesi ile Türkiye'nin en güzel şehirlerini gezen gençlerin yeni durağı Fatih Sultan Mehmet Han'ın 'Çeşmi Cihan' yani dünyanın göz bebeği olarak nitelendirdiği Bartın'ın Amasra ilçesi oldu.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve İstanbul'un Esenler ilçesinde ikamet edenlerin başvurabildiği gezi programının bu yılki ilk turu Bartın'ın Amasra ilçesine düzenlendi. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleşen günübirlik organizasyonla gençler, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Çeşm-i Cihan yani dünyanın göz bebeği olarak nitelendirdiği Amasra'yı gezdi. Gençler, son dönemlerinde tarihi, doğası, denizi ve kültürleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Amasra'yı yakından tanıma fırsatını buldu. 50 gencin yer aldığı kafile ise Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Çekiciler Çarşısı, Amasra Müzesi, Fatih Cami'nin yanı sıra Bartın'ın Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu, Güzelcehisar Lav Sütunları, Gürcüoluk Mağarası, Tabiat Parkı gibi doğal güzellikleri de yakından keşfetti.

Düzenlenen geziye katılan gençler, Bartın ve Amasra ilçesini çok sevdiklerini dile getirerek Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve belediye görevlilerine teşekkür etti. Proje hakkında bilgi veren ve gezide yer alan belediye görevlilerinden Aylin İzmir ise, Esenler ilçesinde oturan toplam 70 bin kişinin Bartın'ın yanı sıra Trabzon, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Bilecik, Edirne, Bursa, Çanakkale, Kars, Ardahan gibi bir çok şehri gezdiğini ifade etti.