Gökyüzünden dünyaya uzanan cesaretin öyküsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökyüzünden dünyaya uzanan cesaretin öyküsü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökyüzünden dünyaya uzanan cesaretin öyküsü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sekiz yaşında babasını kaybeden Madelet Grabbe Başusta'nın 13 yaşında başlayan gökyüzü tutkusu, onu Türk havacılığının öncü kadınlarından biri yaptı. Havacılıktan girişimciliğe, kadınların Hava Harp Okulu'na kabulü için verdiği mücadeleden Almanya'daki sosyal çalışmalarına uzanan yaşamı, İstanbul'daki “Bulutlara Dokunan Kadın – MADELET” sergisinde 321 eser ve belgeyle anlatılıyor.

Sekiz yaşında babasını kaybeden, 13 yaşında gökyüzü tutkusunun peşinden giderek havacılığa adım atan Madelet Grabbe Başusta'nın sıra dışı yaşam öyküsü İstanbul'da sergiye dönüştü. Planör ve paraşütten pilotluğa, Almanya'daki girişimcilik hayatından kadınların Hava Harp Okulu'na kabul edilmesi için verdiği mücadeleye kadar uzanan hikâye, yüzlerce belge ve eserle ziyaretçilere sunuluyor.

Gökyüzünden dünyaya uzanan cesaretin öyküsü

Türk havacılık tarihinin öncü kadınlarından Madelet Grabbe Başusta'nın yaşamını anlatan “Bulutlara Dokunan Kadın – MADELET” sergisi, İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı.

Türk Hava Kurumu himayesinde gerçekleştirilen ve küratörlüğünü Fatih Mehmet Bölükler'in üstlendiği sergi, 30 Ekim 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Gökyüzünden dünyaya uzanan cesaretin öyküsü

SEKİZ YAŞINDA BABASINI KAYBETTİ, 13 YAŞINDA GÖKYÜZÜNE TUTUNDU

Yedi aylıkken dünyaya gelen Madelet Grabbe Başusta, babası Ahmet Vehbi Reyal'i henüz sekiz yaşındayken kaybetti. Annesi ve ağabeyleriyle Ankara'da yaşayan Başusta'nın havacılığa ilgisi ise planörcü olan ağabeylerini dinlerken başladı.

Henüz 13 yaşındayken kendisinin de havacı olmak istediğini söyleyen Madelet'e ağabeylerinin “Sen kızsın, anlamazsın bu işlerden” diyerek karşı çıktığı belirtildi.

Ancak bu sözler Madelet'i hayalinden vazgeçirmedi. Annesi Mevhibe Reyal, kızının ısrarının ardından yaşını üç yaş büyüterek Türk Hava Kurumu'nun Eskişehir'deki İnönü Planör Okulu'na kaydını yaptırdı.

Gökyüzünden dünyaya uzanan cesaretin öyküsü

CEVABINI GÖKYÜZÜNDE VERDİ

Madelet, kendisine karşı çıkanlara cevabını elde ettiği başarılarla verdi. A, B ve C planör brövelerini aldı, paraşüt eğitimi gördü, uçak kullandı ve Türk Hava Kurumu'nda öğretmen yardımcılığı yaptı.

Daha sonra Paraşüt Milli Takımı'na seçilen Madelet, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil ederek Türk havacılık tarihinde iz bırakan kadınlardan biri oldu.

BİR DİLEKÇEYLE KADINLARA KAPI AÇILMASINA KATKI SAĞLADI

Madelet'in yaşamındaki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise 1955 yılında yaşandı.

Paraşüt Milli Takımı'nda görev yaptığı dönemde jet pilotu olmak isteyen Madelet, kadınların Hava Harp Okulu'na kabul edilmediğini öğrendi. Bunun üzerine dönemin Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Albay Burhan Göksel'in de desteğiyle bir arkadaşıyla birlikte Haziran 1955'te Milli Savunma Bakanlığına dilekçe verdi.

Dilekçenin ardından aynı yılın ekim ayında dokuz kadın öğrenci Hava Harp Okulu'nda eğitime başladı. Madelet sağlık sorunları nedeniyle eğitimini sürdüremese de attığı adım, kendisinden sonra gelecek kadınların önünün açılmasına katkı sağladı.

Gökyüzünden dünyaya uzanan cesaretin öyküsü

ALMANYA'DA YENİ BİR HAYAT KURDU

Madelet'in hikâyesi havacılıkla sınırlı kalmadı. 1963 yılında Almanya'ya yerleşerek iş hayatına atıldı ve Bremen'de girişimci kimliğiyle öne çıktı.

1975 yılında Bremen Türk-Alman Kadınlar Derneği'ni kuran Madelet, Almanya'ya çalışmak için giden Türklerin ülkeye uyum sağlamaları, iş bulmaları ve dil öğrenmeleri amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

1999 Marmara Depremi'nin ardından ise dernek aracılığıyla Sakarya'nın Karaman Mahallesi'nde anne ve babalarını kaybeden çocuklar için “Bremen Mızıkacıları Yetimhanesi ve Kreşi” yaptırılmasına öncülük etti. Yapı daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlandı.

ALMANYA'DAN LİYAKAT NİŞANI

Türkiye ile Almanya arasındaki toplumsal ve kültürel ilişkilere yönelik çalışmalarından dolayı Madelet Grabbe Başusta, 2001 yılında dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau tarafından liyakat nişanına layık görüldü. Bakü Avrasya Üniversitesi tarafından da kendisine fahri doktora verildi.

Gökyüzünden dünyaya uzanan cesaretin öyküsü

321 ESER VE BELGE SERGİLENİYOR

Yaklaşık 350 metrekarelik alana kurulan sergide 28 vitrin, 10 bilgi panosu ve 7 büyük teşhir panosunda toplam 321 eser, belge ve efemera bulunuyor.

Madelet'in havacılık dönemini anlatan iki hiperreal heykelin yanı sıra kullandığı uçakları temsil eden iki ölçekli Magister uçağı ile THK-4 planör maketleri de sergide yer alıyor.

Serginin 50 metrekarelik gösterim alanında ise yönetmenliğini Nebil Özgentürk'ün, yapımcılığını Hüseyin Başusta'nın üstlendiği 48 dakikalık “Madelet – Rüzgâra Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüş” belgeseli Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösteriliyor.

AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

Serginin açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Aykut Keleş, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Katkak'ın yanı sıra iş, sanat ve kültür dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta Madelet Grabbe Başusta da yer alırken ziyaretçiler Başusta'ya yoğun ilgi gösterdi.

Kültür SanatHavacılıkİstanbulAlmanyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
İstanbul’da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı İstanbul'da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi
Wayne Rooney’yi görenler tanımakta zorlanıyor Wayne Rooney'yi görenler tanımakta zorlanıyor
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
Mezarlıkta baltalı dehşet Kaptığı gibi husumetlisinin başına indirdi Mezarlıkta baltalı dehşet! Kaptığı gibi husumetlisinin başına indirdi
Bonservisi elinde olan Icardi’nin gözü çok yükseklerde Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde
Berhan Şimşek, Özlem Şanver’e şiddet iddiasına Bilecik’te yanıt verdi: 4 dava açtım Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet iddiasına Bilecik'te yanıt verdi: 4 dava açtım
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
Lucas Torreira’nın çabası Uruguay’a yetmedi Lucas Torreira'nın çabası Uruguay'a yetmedi
Kredi çekmek isterken hayatı karardı Hem dolandırıldı hem hapis yattı Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı
Hyeon-Gyu Oh attı, Güney Kore farka koştu Hyeon-Gyu Oh attı, Güney Kore farka koştu
14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu İşte eline geçen para 14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para
İspanya’da 87 yaşındaki kadının evinden tahliyesi sokakları karıştırdı: Polis göstericilere müdahale etti İspanya'da 87 yaşındaki kadının evinden tahliyesi sokakları karıştırdı: Polis göstericilere müdahale etti
Muğla’da Atatürk büstüne büyük saygısızlık Yaptıkları kameralara yansıdı Muğla'da Atatürk büstüne büyük saygısızlık! Yaptıkları kameralara yansıdı
Bir döneme damga vurmuştu Şoför Leyla’nın son halini görenler şaşırdı Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun Kendilerine butik otel bile almışlar 5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
13:22
Türk temsilci resti çekti, İsrailli’nin verdiği tepkiye bakın
Türk temsilci resti çekti, İsrailli'nin verdiği tepkiye bakın
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
11:42
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul’da Kahvehanede oturup kivi içti
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da ! Kahvehanede oturup kivi içti
11:26
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı İstenen rakama bakın
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın
11:25
Buket Tekışık’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Buket Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
10:44
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun Kendilerine butik otel bile almışlar
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar
10:43
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:34
Maç kadar tribün de konuşulacak Ester Exposito Kocaeli’ye gelebilir
Maç kadar tribün de konuşulacak! Ester Exposito Kocaeli'ye gelebilir
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
10:11
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
10:07
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, “acil çağrı“ sonrası Suudi Arabistan’a gidiyor
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, "acil çağrı" sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor
09:55
Vedat Muriqi’nin gol sevinci tartışma yarattı UEFA’nın kararı bekleniyor
Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor
09:47
BM’de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke Netanyahu’yu sonuna kadar dinledi
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
09:31
Fon soruşturmasında dev operasyon 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu
Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu
09:15
Bakan Gürlek duyurdu MASAK’ta casusluk soruşturması
Bakan Gürlek duyurdu! MASAK'ta casusluk soruşturması
08:35
Bulgaristan’da seçime damga vuran kadın Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 13:33:26. #7.12#
SON DAKİKA: Gökyüzünden dünyaya uzanan cesaretin öyküsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei