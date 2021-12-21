Gözünü "Müzeler Oscarı"na çeviren Tunceli Müzesi turizm beklentilerini artırdı - Son Dakika

Sahip olduğu 2 bin civarında eserle tarihe ışık tutan Tunceli Müzesi'nin, Avrupa Müze Forumu (European Museum Forum) tarafından düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022"de finale kalmasının, ziyaretçi sayısını da artırması bekleniyor.

Sarp dağların arasında doğal ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan kentte, 4 blok ve 5 bin 800 metrekare kapalı alandan oluşan kent müzesi, yazılı ve görsel alanlarıyla yılın her döneminde çevre il ve civar ilçelerden ziyaretçi ağırlıyor.

Yöreye ait inanç ritüellerinin bal mumu heykellerle sergilendiği müzede, "Alevilik", "arkeoloji", "kütüphane" ve "etnografya" bölümleri bulunuyor.

Müze içerisinde sikke ve madeni paraların yanı sıra bölgenin yaklaşık 5 bin yıl önceki inanç kültürünü yansıtan özel kutsal ocaklar ile yerel kültürü yansıtan koç başlı mezarlar ve taş mezarlar çok nadide eserler arasında yer alıyor.

Kentin en eski tarihi buluntularından taş aletler, pişmiş topraktan çömlekler ve çeşitli madenlerden yapılmış eserlerin de dikkati çektiği müze, Göbeklitepe Örenyeri ve Van Müzesi ile Avrupa Müze Forumu tarafından düzenlenen ve "Müzeler Oscarı" olarak da bilinen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022" yarışmasında finale kaldı.

Sadece arkeolojiyle ilgilenen ziyaretçilerin değil, geçmişe merak duyanların beğenisini toplayan Tunceli Müzesi'nin, yarışmada ödül alarak kentin turizm potansiyelini güçlendirmesi hedefleniyor.

Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel, AA muhabirine, müzede 7 sergi alanının bulunduğunu ve içerisinde Alevilik, arkeoloji, etnografya ve Cumhuriyet dönemine ait eserlerin sergilendiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasıyla yarışmaya başvuru yaptıklarını ifade eden Öncel, "Başvurularımız kabul edildikten sonra ağustos ve eylül aylarında Avrupa'dan jüriler gelerek müzeyi değerlendirdi. Kasım ayında da yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan müzeler içerisinde olduğumuz bize bildirildi." dedi.

"Bu ödülü Tunceli Müzesi olarak kentimize getireceğiz"

Öncel, müzenin finale kalmasının ardından olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, "Yarışmaya başvurduğumuz zaman amacımız birinci olmaktı ama ülkemizden 3 müzenin bu platformda oluşu bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu ödülü Tunceli Müzesi olarak kentimize getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunceli Müzesi'nin her geçen yıl çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri olduğunu anlatan Öncel, şöyle konuştu:

"Kentte kış, su sporları ve doğa turizmi gibi birçok turizm çeşitliliği var. Ama bunun en önemli eksiği kesinlikle kültür ayağıydı. Müzenin açılışıyla yaptığımız çalışmalar ve kazılarla bu kültür turizminin halkası da tamamlanmış oldu. Ülkemiz tarih ve kültürel güzellikler açısından dünya çapında fazlasıyla tanınıyor. Tunceli özelinde de bakarsak müzenin bölgemizi turistik açısından çok daha ön plana çıkacağını düşünüyoruz."

Ziyaretçilerden Yağmur Sarıgül ise Tunceli Müzesi'nin tasarım ve içerisinde sergilenen eserler açısından ilgi çekici olduğunu dile getirdi.

Müzenin yarışmada finale kalmasının mutluluk verici olduğunu aktaran Sarıgül, "Yarışmada müzenin birinci olmasını tabii ki çok isteriz. Çok fazla imkanın olmadığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde böyle bir müze olması çok güzel. Müze düzenlemesi ve sergileriyle çok iyi, bu kadar etkileyici olmasını beklemiyordum. Müzeyi gezmekten çok memnun kaldım." diye konuştu.