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Selçuklu ve Danişmend medeniyetini tanıtmak için Türkiye'yi karış karış geziyor - Son Dakika

Selçuklu ve Danişmend medeniyetini tanıtmak için Türkiye'yi karış karış geziyor

27.10.2021 13:00
Selçuklu ve Danişmend medeniyetini tanıtmak için Türkiye'yi karış karış geziyor

Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" konulu kostüm, minyatür, heykel ve menkıbe tabloların bulunduğu sergiyle Türkiye'yi karış karış gezerek iki medeniyeti tanıtıyor.

Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" konulu kostüm, minyatür, heykel ve menkıbe tabloların bulunduğu sergiyle Türkiye'yi karış karış gezerek iki medeniyeti tanıtıyor.

Sergide Fırat'ın heykelleri, Hüseyin Gürkan Akkuş'un keçeden başlıkları, Aynur Atayurt'un yağlı boya çalışmaları ile Konya Olgunlaşma Enstitüsünün kostümleri yer alıyor.

Selçuklu ve Danişmendliler'in kültüründen izler taşıyan kostüm, minyatür, heykel ve menkıbe tabloların da bulunduğu 300 eser, bugüne kadar Türkiye'nin 6 bölgesinde sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ve GAKSA iş birliğiyle bir araya getirilen 3 tonluk materyal ile ülkeyi dolaşan Fırat, Türkiye etabını Karadeniz Bölgesi'nde tamamladıktan sonra sergiyi yurt dışına taşımayı amaçlıyor.

Işın Fırat, AA muhabirine, Türk tarihinde çok fazla destanların bulunduğunu ve bunlara can verebilmek için karakteristik heykeller yapmaya başladıklarını söyledi.

Yaşanmışlığı tasvir eden yağlı boya tabloların da yapıldığını dile getiren Fırat, "Sonrasında kostüm çalışmalarına başladık. Bir bilim kurulu ile bu çalışmaları yürüttük. İlber Ortaylı hocamızın Selçuklu ile alakalı bütün çalışmalarını takip ettik. Çok uzun zamandan beri Kültür ve Turizm Bakanlığıyla Anadolu turneleri gerçekleştirdik. Güneydoğu Anadolu'yu bitirdik. Ahlat'tan başladık, 17 bin kilometre, sonra İstanbul'a vardık. Artık son turnemiz Karadeniz'deyiz. Bayburt'tan başladık, 13 şehir dolaşarak Zonguldak Ereğli'de bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

"Hedefimiz hep gençlerdi"

Fırat, koleksiyonda sultanlar, hanım sultanlar, alimler ve kadın bilim insanlarının işlendiğini belirterek, "Onlara bir ses, bir nefes, bir can vermeye gayret ettik. Hedefimiz tabii ki hep gençlerdi. Dünyanın yuvarlak olduğunu, kendi etrafında döndüğünü Biruni'nin aslında Galileo'dan önce şemasıyla bize vermiş olduğunu görebiliyoruz. Kaşgarlı Mahmud'u, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi... Kerimüddin Erdişah gibi çiniye, Ahlatlı Hacı Berti gibi ahşap işlemeciliğine dokunuyoruz. Gençlerin de bunları bilmesi arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin Selçuklu ve Danişmend medeniyetini yurt dışında tanıtmak olduğunu vurgulayan Fırat, şunları kaydetti:

"Nice gençlerle karşılaştık, ben sayısını unuttum. Sivas'a gittiğimizde günde 4-5 bin genç öğrenci geldi. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı, valilik ve belediyelerle çalıştık. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde uzun soluklu, Telif Hakları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu sergiler Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğiyle müzelerde daha çok yapıldı. Bu da Milli Kültür Şurası kararları gereğince müzeleri biraz daha yaşatmak adına gerçekleşti. Sergiye baktığınız zaman sancakların üzerinde Türkçeleri yazdığı gibi, tabloların üzerinde İngilizce çevirileri de mevcut. İnşallah sergimizi yurt dışına da taşıyacağız."

Selçuklu ve Danişmend medeniyetini tanıtmak için Türkiye'yi karış karış geziyor
Selçuklu ve Danişmend medeniyetini tanıtmak için Türkiye'yi karış karış geziyor
Selçuklu ve Danişmend medeniyetini tanıtmak için Türkiye'yi karış karış geziyor
Selçuklu ve Danişmend medeniyetini tanıtmak için Türkiye'yi karış karış geziyor
Selçuklu ve Danişmend medeniyetini tanıtmak için Türkiye'yi karış karış geziyor

Selçuklu, Türkiye, Heykel, Fırat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Selçuklu ve Danişmend medeniyetini tanıtmak için Türkiye'yi karış karış geziyor - Son Dakika


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