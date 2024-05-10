İstanbul, 2024'ün İlk 3 Ayında 3,7 Milyon Yabancı Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İstanbul, 2024'ün İlk 3 Ayında 3,7 Milyon Yabancı Ziyaretçi Ağırladı

İstanbul, 2024\'ün İlk 3 Ayında 3,7 Milyon Yabancı Ziyaretçi Ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul, 2024 yılının ilk 3 ayında 3 milyon 766 bin 718 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,22 artış gösterdi. İstanbul, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yarısından fazlasını ağırladı. Mart ayında ise İstanbul'a en çok ziyaretçi Rusya Federasyonu'ndan geldi.

10.05.2024 14:27
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İstanbul'un 2024 yılının ilk 3 ayında, 3 milyon 766 bin 718 yabancı ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,22 artış gösterdi.

Türkiye'ye ilk 3 ayda gelen 7 milyon 42 bin 850 yabancı ziyaretçinin yarısından fazlası İstanbul'da ağırlandı.

İstanbul'u, mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 8,49 artışla 1 milyon 309 bin 200 yabancı ziyaretçi tercih etti.

İstanbul'a mart ayında en çok yabancı ziyaretçi, 163 bin 548 kişi ile Rusya Federasyonu'ndan geldi. Bu ülkeyi 121 bin 194 kişi ile İran, 115 bin 563 kişi ile Almanya, 57 bin 97 kişi ile İngiltere izledi. İngiltere'yi sırasıyla 55 bin 940 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri, 40 bin 828 kişi ile Fransa ve 35 bin 446 kişi ile İtalya takip etti.

Mart ayında Arap ülkelerinden İstanbul'a gelen ziyaretçi sıralamasında ise Cezayir birinci, Irak ikinci, Fas üçüncü, Suudi Arabistan dördüncü sırada yer aldı. Suudi Arabistan'ı Lübnan, Libya, Mısır, Ürdün Tunus izledi.

En çok yolcu İstanbul Havalimanı aracılığıyla geldi

İstanbul'a mart ayında gelen yabancı ziyaretçiler en çok İstanbul Havalimanı aracılığıyla şehre giriş yaptı.

İstanbul Havalimanı mart ayında 918 bin 36 yabancı ziyaretçi tarafından tercih edildi. Mart ayında İstanbul'a havayoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanının payı yüzde 70,55 oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanından ise mart ayında 382 bin 96 yabancı ziyaretçi giriş yaparken, havayoluyla İstanbul'a giriş yapan yabancıların yüzde 29,37'sini oluşturdu.

Martta havayoluyla İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,83 artarak 1 milyon 301 bin 194 oldu.

Şubat ayında doluluk oranı yüzde 45,67

Bakanlık tarafından yayınlanan son konaklama istatistiklerine göre, bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı bu yılın şubat ayında 1 milyon 3 bin 842 oldu.

Bu tesislerde 2 milyon 205 bin 835 geceleme yapılırken ortalama kalış süresi 2,20 gün oldu.

İstanbul'daki konaklama tesislerinin şubat ayı doluluk oranı ise yüzde 45,67 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İstanbul, 2024'ün İlk 3 Ayında 3,7 Milyon Yabancı Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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