Kartaca Uluslararası Festivali\'nde Türk sanatçılar salonu coşturdu

59'uncu Kartaca Uluslararası Festivali "Şeflerin Gecesi" Konseri, dün akşam Tunus'ta düzenlendi. Gecede farklı ülkelerden gelen 5 şef sahne aldı. Tunuslu Shady Garfi, İtalyan Andrea Tarantino, Filistinli Lamar Elyes, Cezayirli Lotfi Saidi ve Türk Ahmet Baran sahne aldı. Konserde Tunus Opera Tiyatrosu korolarının yanı sıra İtalyan Goar Faradzhian ile Türk Mine Geçili Bitmez isimli şarkıcılar da yer aldı ve topluluğa güçlü bir vokal boyutu kattı.

ÜLKEMİZİ MİNE GEÇİLİ BİTMEZ İLE AHMET BARAN TEMSİL ETTİ

Farklı ülkelerden gelen orkestra şeflerinin katkılarıyla gerçekleşen bu özel gecede ülkemizi, TRT Sanatçısı Mine Geçili Bitmez ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu orkestra şefi Ahmet Baran temsil etti.

AHMET BARAN'IN SOLO PERFORMANSI SALONU AYAĞA KALDIRDI

Türk üstat Ahmet Baran'ın kanunla solo performansı salonu ayağa kaldırdı. Sanatlı Mine Geçili Bitmez'in söylediği şarkıları da izleyicilerden tam not aldı. Her bir besteci ve orkestra şefinin sanatsal imzası bu kültürel buluşmaya eşsiz bir derinlik kattı. Etkinlik Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel bağları güçlendirdi.

"UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞADIK"

Ahmet Baran gecenin ardından yaptığı paylaşımda, "Dostlarım çok iyi bilirsiniz; İnsan hayatında emeğin, sevgiye, adanmışlığın şükre dönüştüğü anlar vardır. Çok şükür ki dün akşam ülkemiz adına bu özel duyguları doyasıya hissettiğimiz, unutulmaz bir akşam yaşadık. Hayırlı olsun artık binlerce yeni Tunuslu komşumuz var" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI KARTACA FESTİVALİ HAKKINDA

Uluslararası Kartaca Festivali, 1964'ten bu yana Tunus'un kıyı kenti Kartaca'da Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenen yıllık bir müzik festivalidir.

1960'ların başında entelektüellerin girişimiyle iki günlük bir Caz festivali olarak kuruldu. 1964'te Tunus Kültür Bakanlığı tarafından devralındı ve yeri festival için yenilenen Kartaca Amfitiyatrosu oldu. Amfitiyatronun kapasitesi 7.500 seyircidir. Kartaca Festivali, kuruluşundan bu yana Ali Riahi , Hedi Jouini, Saber Rebaï , Kadhim Saher, Najwa Karam , Warda , Sherine ve Majida El Roumi gibi Arap dünyasından sanatçıları cezbetmiştir .

Arap- Akdeniz kültürünü ve her türden sanat eserini bir araya getiren festivalde ayrıca Jean Michel Jarre , Youssou N'Dour , Dalida , James Brown , Louis Armstrong , Ray Charles , Alpha Blondy , Joe Cocker , Serge Lama , Amália Rodrigues , Gérard Lenorman , Khaled ve Charles Aznavour'un yanı sıra tiyatro oyunları, danslar, halk oyunları ve bale gösterileri de yer aldı.