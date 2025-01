Mehmet Akif İnan Ödülleri 2023'te Sahiplerini Buldu

Kültür Sanat

Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA - Mehmet Akif İnan Vakfı ve Memur-Sen tarafından altıncısı gerçekleştirilen Mehmet Akif İnan Ödülleri, düzenlenen törende sahiplerine takdim edildi.

Yedi güzel adamın aksiyoneri, Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın hatırasını canlı tutmak, fikri ve manevi mirası yaşatmak amacıyla Mehmet Akif İnan Vakfı tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Mehmet Akif İnan Ödülleri, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende altı ayrı kategoride verilen ödüller takdim edildi.

" 28 Şubat'taki kutlu direnişinizi kutluyorum"

Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasında, "Ben, sizleri daima sahada, daima meydanlarda, daima mazlumun yanında gördüm. Sendikacılık davanızdaki kararlı duruşunuza, bu ülkenin her kırılma anında şahitlik ettim. Bu manada bir hatırlatma mahiyetinde; 28 Şubat'taki kutlu direnişinizi kutluyorum! 27 Nisan'daki o asil duruşunuzu yürekten kutluyorum! 15 Temmuz'da bu milletin iradesine sahip çıktığınız için; bu ülkenin meydanlarına ilk koşanlar olduğunuz için sizleri ayakta alkışlıyorum! Alkışlıyorum çünkü; siz 1 milyonu aşkın üyenizle, 'Mescidi Aksa'yı Gördüm Düşümde' diyen Akif İnan'ın sözünü yerde bırakmadınız! O'nun Aksa'ya verdiği sözü; Suriye'de yaptığınız yuvalarla, o güzelim okullarla, o muhteşem camilerle, Gazze için yaptığınız eylemlerle tuttunuz! Allah sizlerden razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"Özgür Filistin'e ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum"

Bakan Kurum, "Geçen 13 yıllık karanlık dönemin ardından Özgür Suriye'ye nasıl ulaştıysak; Erbakanların, Yedi Güzel Adamın, Mehmet Akif İnan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlu hedefi olan Özgür Kudüs'e, Özgür Gazze'ye, Özgür Filistin'e ulaşmayı da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"2025'in sonunda evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak"

Deprem bölgesi 11 ilde konut yapıların tüm inşasının tüm hızıyla sürdüğüne dikkati çeken Bakan Kurum, "Bugün 11 ilimizde 201 bin konutu başarıyla teslim ettiysek; 2025'in sonunda evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak sözünü verebiliyorsak; bunun arkasında 182 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizin alın teri vardır. Ben sizlerin huzurunda, deprem bölgesindeki konutları için çalışan tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyor, hepsine buradan kocaman bir alkış göndermek istiyorum" ifadelerini yer verdi.

Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün küresel bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız.

Düşünebiliyor musunuz, her 10 dakikada dünyada 5 bin 900 ton plastik atık oluşuyor. Bu atıkların büyük kısmı sulara karışıyor ve her yıl milyonlarca canlı hayatını kaybediyor. Her platformda ifade ediyoruz. Dünyanın, bizim temsil ettiğimiz doğa ve çevre koruma kültüründe ;artık bir çözüm olarak sarılması gerekiyor. Çünkü bizim şanlı ecdadımız, dünya tarihindeki en güçlü devletleri kurarken bile, doğaya rakip değil yoldaş olmuş, efendi değil hizmetkar olmuştur. Bugün Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi de böyle derin bir bilgelikten doğmuştur. 6 uluslararası ödül kazanarak küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür. Bu büyük başarı Türkiye'ye aittir, bize aittir, hepimize aittir! Şu bir gerçektir ki; sıfır atığın amacı olan, israfı değil tasarrufu, yıkımı değil yeniden inşayı merkeze alan döngüsel ekonomi her millet için çok önemlidir. Bu ekonomi modelinde başarılı olamayan ülkeler için güçlü bir gelecekten söz etmek maalesef imkansızdır. Bu yönüyle de sıfır atık projesi salt bir çevre hareketi değil aynı zamanda ekonomimiz açısından stratejik önemde bir projedir. Sıfır Atık Yönetim Sistemiyle bugün 60 milyon ton atığı dönüştürmüş ve ekonomisine 185 milyar lira kazandırmış bir ülkeden bahsediyoruz. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Bunu da hep birlikte başaracağız, sizlerle, Memursenimizle birlikte başaracağız."

Kurum, "Ben, bugün ödüle layık görülen, ancak PKK ve İsrail terörünün hayattan kopardığı TUSAŞ Şehitlerimize ve Gazze şehidimiz Ayşenur Ezgi Eygi'ye Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Yine Memur-Sen ve Mehmet Akif İnan Vakfı'na bu kıymetli ödül töreninden ve sıfır atık projesine gösterdikleri teveccühten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Kültür-Sanat-Edebiyattan çalışma hayatına kadar her alanda ödüllendirilen tüm kıymetli isimleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise açıklamasında, şunları kaydetti:

"Köklerini medeniyet değerlerimizden alan ve medeniyetimizin ihyasını amaçlayan felsefesi Memur-Sen olarak bize rehberlik etmekte, yol göstermektedir. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, 1 milyon 100 bine yaslanan üyesiyle, Memur-Sen ailesi, 11 hizmet kolunda çalışmalarıyla Türkiye'de emek hareketinin ağırlık merkezini oluşturmakta. 25 ülkeden 33 konfederasyonla Türkiye merkezli kuruluşuna öncülük ettiğimiz Uluslararası Emek Konfederasyonu ILC ile kamu görevlilerinin yetkili sendikası Memur-Sen, Akif İnan'ın kabul edilmiş duasıdır. Bize miras olarak bıraktığı, bizim de daha ileriye taşımak için olağanüstü gayret gösterdiğimiz en önemli miras olan Memur-Sen'i bir dünya markası haline getirmek, emek mücadelesinde dayanışmayı genişletmek bizim açımızdan bir ödev ve görev."

Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü'ne Arif Ay layık gösterilirken, Üstün Hizmet ve Vefa Ödülü'nü ise İhsan Süreyya Sırma aldı. Jüri Özel Ödülü'nü hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi yerine amcası Yılmaz Eygi aldı. Başarı ve Teşvik Ödülü'nü ise Dr. Yusuf Kaplan aldı. Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü ise TUSAŞ çalışanlarına verildi. TUSAŞ çalışanları arına ödülü İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Başkanı Yakup Arslan aldı. Uluslararası Değer Ödülü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan layık görüldü. Emine Erdoğan adına ödülü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aldı.