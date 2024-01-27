Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak\'ı hedef aldı: FETÖ\'nün ürünü

Mine Kırıkkanat, Elif Şafak'ın Bit Palas romanının 12 yıl önce yazdığı Sinek Sarayı romanından intihal olduğu gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Elif Şafak'ın Mine Kırıkkanat'a maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi. Kararın ardından Haberler.com YouTube stüdyosunda Efe Sıvış'ın konuğu olan Mine Kırıkkanat, Elif Şafak'ın FETÖ tarafından desteklendiğini ileri sürdü.

"ELİF ŞAFAK'IN MAHKEMEYE VERDİĞİ DİLEKÇEYE YALVARNAME ADINI TAKTIK"

İki kitap arasındaki intihallerin 42 maddede toplandığı belirten ve Elif Şafak'a sert sözlerle yüklenen Mine Kırıkkanat, şöyle konuştu: "Daha önceden bir husumetimiz yoktu. Benim için 'Kıskanıyor' demiş. Elif Şafak'la herhangi bir ahbaplığımız, dostluğumuz ve tanışıklığımız yok. Yurt dışında 26 yıl gazetecilik yapmış biri olarak söylüyorum kendisine yer edinebilmek için ne kadar Türk düşmanlığı varsa hep onlardan yana çıkışı ve Türklük aleyhine duruşu gereği ben neysem Elif Şafak onun tersi. Benim açtığım intihal davasında daha önce hep kazanan olmamıştı. Bugüne kadar fikri anlamda edebiyat alanında çıkan ilk ya da ilklerden biri. Karar çok ayrıntılı ve bilirkişiler de çok ciddi bir çalışma yaptılar. İki kitap arasındaki intihalleri 42 maddede toplamışlar. Bütün karakterleri, örgüsünü, kurgusunu ve adını bile almış. Bu intihal yüzde 5'inde çok üzerinde. Ben bu romanı yazmak için Cihangir'e taşındım ve 1-2 sene orada oturdum. Elif Şafak'ın mahkemeye yazdığı dilekçe çok komik. Biz hukukçu arkadaşlarımla onun adını 'Yalvarname' taktık. Ben dilekçemde romanıma dair her şeyi anlattım. Benim romanımdan sonra 8 sene beklemiş. Benim romanımın unutulacağını zannetmiş."

Mine Kırıkkanat

"ELİF ŞAFAK, FETÖ TARAFINDAN DESTEKLENİYOR"

"Elif Şafak savunmasında siyasal mağduriyeti ve kadın kıskançlığını oynayacak. Şimdiden onun yazacağı bütün gerekçeleri sıralayabilirim. Her seferinde kendisini öyle savunmadı mı? Elif Şafak FETÖ'nün ürünüdür. 2000 yılında FETÖ iktisaslı Türk Yazarlar Birliği'nin Mahrem romanı için En İyi Roman Ödülü'nü alırken aynı anda da Fetullah Gülen'e de Üstün Hizmet Ödülü veriyordu. 2009 yine FETÖ iktisaslı Gazeteci Yazarlar Vakfı, Birlikte Yaşamak Ödülü'nü verdi kendisine. FETÖ tarafından ortaya çıkarılmış değil ama onlar tarafından desteklenmiş. Ününde, Avrupa, Amerika'da ve şimdi de İngiltere'de yardımcı olunuyor. Elif Şafak eşi Eyüp Can Sağlık'tan boşandığını söyledi ancak mahkemeye eşinin soyadıyla çıktı. 15 Temmuz'dan sonra Elif Şafak ve eşi birlikte gitmişlerdi. Mahkeme sonucunca hem Elif Şafak hem de Doğan Yayıncılık bana tazminat ödeyecek. İki tarafa da dava açmıştım, ikisini de kazandım. Yıllardır Elif Şafak'ın kitaplarında intihal olduğu konuşuluyordu ama kimse yapmadı. Ben ortada bir yolsuzluk varsa ben hep bir şey yaparım. Ben davayı açtım ve kazandım. Onlar davayı uzatmaya çalışacak."

ELİF ŞAFAK VE MİNE KIRIKKANAT ARASINDA NE OLDU?

Mine Kırıkkanat, Elif Şafak'ın Bit Palas romanının kendi romanı Sinek Sarayı'ndan intihal olduğu gerekçesiyle 19 Ekim 2021 tarihinde mahkemeye manevi-maddi tazminat istemli dava açtı. Dava dilekçesinde, Şafak'ın Bit Palas romanının 60'ıncı sayfadan ötesinin kurgusu, mekanı, bazı karakterleri ve yazım üslubunun Kırıkkanat'ın yazmış olduğu Sinek Sarayı'ndan intihal edildiği iddia edildi. Mine Kırıkkanat'ın Sinek Sarayı adlı 142 sayfalık kısa romanında 5 katlı 5 dairede yaşayan marjinal kiracıların öykülerinin anlatıldığı, bu metinden yola çıktığı öne sürülen Elif Şafak'ın ise 379 sayfalık Bit Palas adlı uzun romanında 5 katlı apartmanın 10 dairesinde yaşayan marjinal kiracıların öykülerinin anlatıldığı belirtildi.

Kırıkkanat, Şafak'ın kendi romanındaki her karakterin avatarını yaratarak ve fazladan eklediği karakterlerle yaptığı intihali söz çokluğunda saklamaya çalıştığı öne sürüldü. Elif Şafak ve kitabı basan Doğan Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş'den maddi ve manevi tazminat talebinin yanı sıra piyasaya henüz sürülmemiş olan davaya konu kitapların piyasaya sunulmasının men edilmesi, yeni kitap çıkarılmaması, tecavüzün ref'i, piyasaya sürülmüş olanların toplatılmasına, kitapların toplanması, kitaptan elde edilen karın Kırıkkanat'a iade edilmesi ve hükmün tirajı en yüksek beş gazeteden üçünde ilan edilmesi de talep edildi.

Elif Şafak

ELİF ŞAFAK DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Elif Şafak ise cevap yazısında, esinlenme iddiasının dahi ileri sürülmesinin gerek edebiyat gerekse hukuk açısından mümkün olmadığını ifade ederek, davanın reddini istedi. Davalı şirket Doğan Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. AŞ'nin sunduğu cevap dilekçesinde, iddiaların hukuki dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi talep edildi.

DAVA İKİ YILDA SONUÇLANDI

Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde iki yıl süren dava, 14 Aralık 2023 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme, Mine Kırıkkanat'ın açtığı davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, davalı Şafak ve Doğan Yayıncılık'ın davacı tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklı haklarının ihlal ettiğine, davacının mali ve manevi haklarına tecavüzün ref'ine karar verdi.

ELİF ŞAFAK MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Ayrıca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 70/2. maddesi uyarınca bin lira maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan alınıp davacıya ödenmesine hükmedildi. Mahkeme, 159 bin 51 lira 65 kuruş maddi tazminatın talep artırım tarihi olan 26 Eylül 2023'ten itibaren işleyecek yasal faizle birlikte davalı Şafak tarafından ödenmesini kararlaştırdı. Kararda, 83 bin 666 lira 87 kuruş olarak belirlenen maddi tazminatın da talep artırım tarihi olan 26 Eylül'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Doğan Yayınları Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. AŞ'den alınıp davacı tarafa ödenmesine hükmetti. Ayrıca 10 bin lira manevi tazminatın davalılar tarafından davacıya ödenmesine karar verildi. Mahkeme, kararın kesinleşmesinden sonra Türkiye'de tirajı en yüksek 3 gazeteden birinde, bir kez ilan verilmesine ve masrafın davalıdan alınmasına hükmetti.