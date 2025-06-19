Nevşah Efsane İzmir\'de Sahne Aldı

NEFES Koçluğu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Nevşah Fidan Karamehmet 'in kendi hayatından ilham alarak, 50 yıllık yolculuğunun olağanüstü olaylarını herkesin ilişki kurabileceği şekilde paylaştığı tek kişilik komedi şovu 'Nevşah Efsane' İzmir 'de sanatseverlerle buluştu.

Nefes Koçluğu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Nevşah Fidan Karamehmet'in tek kişilik komedi şovu 'Nevşah Efsane' İzmir'de İstinye Art'da sanatseverlerle buluştu. Performasında kendi hayatından ilham alarak, 50 yıllık yolculuğunun olağanüstü olaylarını herkesin ilişki kurabileceği şekilde güldüren anlara dönüştüren Karamehmet, izleyiciyi yaşam, aşk ve onlarla birlikte gelen beklenmedik olaylar üzerine düşündürüyor. 90 dakika süren performansta izleyiciler gülerken düşünüyor. Nevşah Efsane ile ilgili açıklamalarda bulunan Karamehmet, "Ana hayat amacım var. O da insanların öncelikle de kadınların yaşamın her alanında ilerleyebildiklerini ve kapasitelerinin en üstüne çıktığını görmek. 25 senedir hayat amacım buydu" dedi.

'TİYATROYU BİR ARAÇ OLARAK KULLANIYORUM'

"İnsanlar beni nefes koçu, Türkiye'deki nefes koçlarının hocası olarak tanıdı" diyen Karamehmet, "Nefes koçluğunu kullandığım araçlardan biri olarak kullanıyordum. Meditasyon ve zihin çalışmalarını da aynı şekilde. Kadının ve insanın güçlenmesi, kapasitesinin en üstüne çıkması için senelerdir kitaplar yazıyorum. 13 tane kitabım var, eğitimler veriyorum, seminerler düzenliyorum, dijital platformda, birtakım ürünlerle ortaya çıkardığım şirketlere yatırım yapıyorum. Kadın dernekleriyle çalışıyorum. Teknolojide kadın derneğiyle ücretsiz çalışmalar yapıyorum. İş alanında da özel hayatta da kadını güçlendiren çalışmalar yapıyorum. Aynı amaçla yola çıkarak efsane tiyatro şovunu ortaya çıkardım. Hayat amacım değişmedi, tiyatroyu da bir araç olarak kullanıyorum. Tiyatrocu olma telaşım veya bir tiyatrocu olma merakım yok" dedi.

'KENDİMİ BİLDİM BİLELİ İNSANI MERAK EDİYORUM'

15 sene önce Londra'da oyunculuk eğitimi aldığını ifade eden Karamehmet, "Davranış bilimciyim, yıllardır insanla çalışıyorum. Kendimi bildim bileli insanı merak ediyorum. İnsanı analiz eden, dikkatli izleyen biriyim. Hocalarım yetenekli bir oyuncu olduğumu, bir duygudan bir diğer duyguya kolay geçiş yapabildiğimi ve beni izleyenlerinde de aynı şekilde duygular arası geçiş yapabildiğini söylüyordu. O zaman oyunculuk eğitimlerini sahnedeki eğitimlerimde kullanmak için almıştım. Çünkü çok sıkıcı, ağır, felsefi, spiritüel anlatıyorum. Bazen 3 saat hiç durmadan konuşuyorum. O zaman da konuları renklendirmek gerekiyor. Öğrencilerimin '3 saat nasıl geçti anlamadık' demelerinin sebebi de eğitimlerde kendimden hikayeler anlatmam, duyguların içine girip, çıkıyor olmam" dedi.

'RENGARENK BİR ŞOV'

Karamehmet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimlerde anlattığım hikayeleri derleyip kendi hayatımdan bir tiyatro şovuna dönüştürdüm. 90 dakikalık bir şov hazırladım. Yıllardır yaptığımı şu anda bir hap haline getirdim. İnsan, vermek istediği mesajı mizah ve komedi eşliğinde, kendi hayatından örnekler vererek hatta kendisiyle dalga geçerek anlatınca o mesaj karşı tarafa daha iyi geçiyor. Ne kadar çok insan anlarsa ne kadar çok insanın farkındalığını arttırabilirsem o kadar mutlu edici. Bir tiyatro ve komedi şovu olarak analiz ettiğimizde; çok sivri, gerçek. Gerçekleri duymaya hazır değilseniz çok rahatsız edici, rahatsız olanlar da çok oluyor. Şov, uyandırıcı aynı zamanda ve çok komik. İzleyicilerin, duygudan duyguya geçtiklerini söyledikleri rengarenk bir şov"

'BİRBİRİMİZİ HER ZAMAN DESTEKLEDİK'

Şovu izlemeye gelen şarkıcı Pınar Aylin, "Çok meraklıyım, biraz ön izleme yapıldı. Daha önce Çeşme'de bana bir ufacık bir gösteri yaptı. Şu anda bambaşka bir boyut kazandığına eminim. Çok ciddi bir hazırlık yapıldı ve ben de gerçekten merak ediyorum. Nevşah çocukluk arkadaşım. Birbirimizi her zaman destekledik. Bugün de şovu eşimle izlemek için geldik" dedi.

'BU AKŞAM NEVŞAH FİDAN'IN ÇOK FARKLI BİR YÖNÜYLE KARŞILAŞTIM'

Şovu izleyenlerden Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şube Başkanı Gülnur Soybayraktar, "Bu akşam Nevşah Fidan'ın çok farklı bir yönüyle karşılaştım. Çok ilginç geldi. Böyle bir performans beklemiyordum. Nefes koçu, yaşam koçu olarak birkaç kitabını okudum, o şekilde tanıdığım biriydi, şu anda benim gözümde bambaşka Nevşah Fidan var. 50'li yaşlarımı kendime karşı samimi, dürüst ve kucaklayan biri olarak yaşadım. Bu performansta da bunu çok net gördüm. Çok etkilendim, en çok da bu kadar samimi ve içten bir şekilde hem kendini eleştirmesi hem de övmesi önemli. Kadın olarak çok şey öğretiyor" ifadelerini kullandı.

'GÜZEL MESAJLAR ALDIM'

Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen, "Hayatın akışının içinde farkında olduğumuz şeylerin esprili ve komik hallerini gördük. Özellikle kadınlarla ilgili çok güzel mesajlar vardı. Keyifli ve eğlenceli zaman geçirdik. Sık sık İzmirli seyircilerle bir araya gelmeli, gençlere de ulaşmalı. Güzel ve keyifliydi" dedi.

'DUYGULANDIM'

İş insanı Işıl Nişli ise şöyle konuştu: "Nevşah Hanım, İzmirli bir kadın. İzmirli bir kadının ruhunun renkliliğini ve parlak zekasını sahnede görünce çok duygulandım, mutlu oldum. Hem eğlendim hem de düşünme fırsatı buldum. Nevşah Hanım çok zeki bir kadın. Zekasını eğlenceli bir şekilde herkesle paylaştı. Dilerim çok daha fazla sahnelenir, çok kişiye ulaşır."

'RUHSAL DÜNYASINDAKİ YÜZLEŞME ÇOK KIYMETLİYDİ'

Gösteriyi çok farklı bulduğunu ve bir kadının ruhsal dünyasıyla yüzleşmesini ifade ettiğini dile getiren izleyicilerden Psikolog Semra Aydın, "Normal şartlarda birçok kişiye rahatsız edici gelebilir ama bir kadının ruhuyla kendisiyle yüzleşmesini ifade ediyordu. Cesurcaydı, enteresandı. Ruhsal dünyasındaki yüzleşme çok kıymetliydi. Bunu özgürce ifade edebilmesi de herkesin yapabileceği bir şey değil, güçlü bir ruhu var ki böyle bir şey yapabiliyor. Keyifliydi, ilham vericiydi" dedi.

'ERKEKLERİ SARSAN BİR GÖSTERİ'

İş insanı Hüsnü Birman, gösteriyle ilgili olarak, "Tanıtımda 'Erkekler mecburen, kadınlar baş tacı' yazıyor. Ben de bunu okuduktan sonra eşime 'Nasıl olacak?' dedim, şaşırdım. Tüm erkeklerin bu gösteriyi izlemesi lazım. Çünkü erkekleri gerçekten sarsan iddialar var. İddia da değil, anlattıkları tecrübeleri. Çok gülüyorsunuz, çok sarsıcı. Belki her erkeğin hoşuna gitmeyebilir ama ben beğendim" dedi.

İş insanı Funda Serter, "İzmirli bir kadın olarak çok cesur, gösterişli ve zekice yapılan birçok espri vardı. Aynı zamanda çok doğaldı. Tüm bu sıfatların bir araya geldiği bir sahneydi. Çok beğendim, en güzel sahnelerin tekrarlanması dileğiyle" diye konuştu.

Gazeteci Gamze Cantürk ise "Nevşah Hanım kadınların dönem dönem yaşadığı duyguları çok güzel, özgüvenle ve cesaretle anlattı. Büyük bir keyifle izledik" ifadelerini kullandı.

Influencer Ayça Aydın da "Keyifli bir gösteriydi. Sahnede zeki bir kadını izledik. Kadının ataerkil toplumdaki yerini ters bir bakış açısıyla ele aldı. Bu yönüyle bizi farklı düşünmeye itti, keyifliydi" dedi.