Sanat Dolu Sergi Üsküdar'da Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sanat Dolu Sergi Üsküdar'da Açıldı

Sanat Dolu Sergi Üsküdar\'da Açıldı
24.05.2025 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇINAR Derneği'nin sergisinde 51 öğrencinin 170 eseri 31 Mayıs'a kadar sergilenecek.

ÇINAR Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'çocuk genç yetişkin' sergisi açıldı. Farklı yaş grubundan 51 öğrencinin 170'den fazla eserinin yer aldığı sergi, 31 Mayıs'a kadar misafirlerini ağırlayacak.

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'ndeki Çocuk Genç ve Yetişkin Atölyesi hocası Funda Geniş Soy ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen sergide 51 öğrencinin birbirinden renkli 170'ten fazla eseri yer alıyor. Serginin açılışının ardından öğrenciler, piyano resitali de gerçekleştirdi. Açkılışa Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, ressamlar, öğrenciler, veliler ve birçok sanatsever katıldı.

Dernek yetkilileri, serginin her yaştan bireyin sanatla iç içe olmasını teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Sergi, 24-31 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

'EĞİTİM KURUMLARIMIZDA NİTELİKLİ BİREYLER YETİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇOK DEĞERLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Sergiye katıldığı için heyecan ve mutluluk duyduğunu söyleyen Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, şunları söyledi:

"7'den 70'e her yaştan kursiyeri sergide görmek benim için büyük bir memnuniyet oldu. Üsküdarımızda böylesine anlamlı bir sergide sizlerle bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bizler devlet olarak kültüre, sanata, eğitime çok önem veriyoruz. Üsküdarı tanımlarken bir sanayi semti değil, bir kültür sanat, eğitim, bilim, irfan yurdu olarak tanımlarız. Eğitim kurumlarımızda nitelikli bireyler yetiştirilmesi için çok değerli çalışmalarımız var. Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde açtığımız çeşitli meslek kursları sayesinde ki biz 2024-2025 eğitim öğretim yılında bin 67 kurs açtık. Bu kurslardan 10 binin üzerinde kursiyerimiz yararlandı. Geçtiğimiz günlerde de onun sergisini açtık. Kurslarımız yıl boyu devam ediyor. Tüm insanlar farklı genlerde, farklı yeteneklerde yaratılmış. O kabiliyet ve yeteneklerimizin ne olduğunun farkında olamayabiliyoruz. Devletimiz ve STK'larımız gerçekten çok önemli çalışmalar yürütüyorlar. Çınar Uluslararası Kültür Sanat Derneğimiz de bunlardan bir tanesi. Kurulduğu günden bugüne hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun bütün kesimlerine, bireylerine kültür sanat alanında çok ciddi katkılar sunuyor. Geçtiğimiz bu sergiye katılmıştım. Toplumun bütün kesimlerini ve kurumlarımızı desteklemek gerekiyor. Çınar Derneğimiz de bunlardan bir tanesi. İlçemize farklı bir değer katıyor, toplumun her bir bireyine farklı bir kazanım sağlıyor. Kurslara katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Bilhassa çocuklarımızı teşvik eden velilerimize teşekkür ederim. Ayrıca kıymetli hocalarımıza ve Uluslararası Çınar Kültür Sanat Derneği'ne, kıymetli başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize çok samimi çalışmalarından ve faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmaların devamını önemsiyorum, destekliyorum ve her zaman yanınızda olacağımı belirterek, serginin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

'ÇOCUKLARIMIZIN SANATLA TANIŞMASINI SAĞLAYAN RESİM ATÖLYEMİZ, MERKEZİMİZ İÇİN ÖZEL BİR ÖNEME SAHİP'

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Nur Kapusuz ise "Bu sanat galerisi bizlere çok değerli bir imkan sunuyor. Burada hem bağımsız sanatçılar hem de merkezimizin kıymetli hocaları ve öğrencileri eserlerini sergileme fırsatı buluyor. Bu anlamda, galerinin kazandırılmasına katkı sağlayan değerli üyelerimizi de şükranla anmak isterim. Çocuklarımızın sanatla tanışmasını ve kendilerini keşfetmelerini sağlayan çocuk, genç ve resim atölyemiz, merkezimiz için gerçekten özel bir öneme sahip. Sanat eğitimi; çocuğun kendini ifade etmesine, yaşadığı çevreyi tanımasına, bir birey olarak kendi değerinin farkına varmasına ve katılımcı, sorgulayıcı, üretken bir birey olarak potansiyelini geliştirmesine imkan tanıyan son derece etkili bir unsurdur. Elin, aklın ve kalbin birlikte çalıştığı bir faaliyet olan güzel sanatların, bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz resim sergisi ve müzik bölümüne ait piyano resitali vesilesiyle hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'AMACIMIZ, ÇOCUKLARI SANATA YÖNLENDİRİP GELECEKTE BU ALANDA İLGİLENMELERİNİ SAĞLAMAK'

Derneğin resim öğretmeni Funda Geniş Soy da "Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği olarak bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz resim sergisini açtık. Yıl boyunca çocuklarımızla çok güzel çalışmalar yaptık. Amacımız, çocukları sanata yönlendirip gelecekte bu alanda ilgilenmelerini sağlamak ve onları ilerletmek. Çalışmalarını özgürce yapıyorlar, tüm teknikleri deniyoruz. Bazen onları serbest bırakıyorum çünkü kendi içlerindeki sanatçıyı ortaya çıkarmalarını istiyorum. Hiçbir şekilde zorlamıyoruz. Sanatla birlikte, onlarla beraber olabildiğimiz kadar ilerlemek istiyorum. Sergide 51 öğrencimizin yaklaşık 170 eseri yer alıyor. Benim de eserlerim bulunuyor. Sergimizin ve çocuklara sanat öğretmemizin amacı, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, değerli bireyler olarak yetiştirmek ve gelecek kararlarında hayatlarına olumlu katkı sağlamak. Beş yıldır birlikte yürüdüğüm öğrencilerim var. Şu an akademik seviyeye ulaştılar, ortaokuldan lise dönemine geçtiler. İnanıyorum ki ileride Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazanacaklar. Bu nedenle onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

'PİYANO AÇILIŞI ÇOK SAĞLAM OLDU'

Gönüllü olarak piyano eğitimi veren Elmira Seyidova ise "Yaklaşık dört yıldır buradayım. Çocuklar piyano konusunda her yaşta farklı eğitim almalı. Beş yaşındaki çocukla, daha büyük yaşlardaki çocuklara yaklaşım farklı olmalı. Piyano resitalini açan Çınar çok başarılı bir çocuk. O kadar hırslı ki notaları hemen ezberliyor ve çok gösterişli çalıyor. Gerçekten inanılmaz bir yetenek. Açılışı Çınar yaptı ve çok sağlam bir açılış oldu. Diğer çocuklarda ise şu an bazı zorluklar yaşıyor çünkü herkesin evinde piyano yok maalesef. Bu nedenle burada öğrencilere düzenli ders çalıştırmaya özen gösteriyoruz ve başarılı olduklarını düşünüyorum. Umarım bunu gösterebilirler" ifadelerini kullandı.

'RESİM YAPMAK BANA ESTETİK BAKIŞ AÇISI KAZANDIRIYOR'

16 yaşındaki lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Elif Bekaroğlu, "Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Yaklaşık dört yıldır bu kursa geliyorum ve hocamla birlikte çok güzel bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Resimlerimin burada sergilenmesinden de memnunum, bu beni çok mutlu ediyor. Bugün burada altı eserim yer alıyor. Resim yapmak bana estetik bakış açısı kazandırıyor, sabır öğretiyor ve bundan hoşlanıyorum. Bu konuda kendimle gurur duyuyorum. Ayrıca, her sene aynı heyecanla sergiye katılıyorum" dedi.

'AİLEM VE HOCAM BENİMLE GURUR DUYUYOR'

14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Elif Ayyıldız ise "Burada dört yıldır eğitim alıyorum. Resimlerimin burada sergilenmesi beni çok heyecanlandırıyor. Sergide yer alan tablom yaklaşık dört ayımı aldı. Uzun süre üzerinde çalıştım. Bugün de çok mutluyum. Ailem ve hocam da benimle gurur duyuyor. Ben de bu gururun mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

'RESİM YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM'

Sergide resimleri bulunan 5 yaşındaki Arya Marin Kaya da "Bugün sergide resimlerimin yer almasından dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Resimlerim için çok emek verdim. Hayvanları çok seviyorum; kediler en sevdiğim hayvanlar ama köpekleri de seviyorum. Ailem benimle gurur duyuyor. Resimlerimi okulda ve evde sık sık yapıyorum. Bir tane resmim henüz yarım kaldı, onu da tamamlayacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Adem Yazıcı, Etkinlik, Üsküdar, Kültür, Sanat, Çocuk, Çınar, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sanat Dolu Sergi Üsküdar'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı 'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu

21:39
Göztepe-Galatasaray maçının sonunda Sarı-kırmızılılara saldırdı
Göztepe-Galatasaray maçının sonunda Sarı-kırmızılılara saldırdı
21:02
İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı
İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı
20:04
Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
17:50
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi 200 bin lira için öldürmüş
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş
17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
08:48
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
08:23
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi
Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
08:22
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
02:40
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
02:18
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
02:09
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
02:09
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
01:05
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 22:57:19. #7.13#
SON DAKİKA: Sanat Dolu Sergi Üsküdar'da Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.