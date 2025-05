Sanat Dolu Sergi Üsküdar\'da Açıldı

ÇINAR Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'çocuk genç yetişkin' sergisi açıldı. Farklı yaş grubundan 51 öğrencinin 170'den fazla eserinin yer aldığı sergi, 31 Mayıs'a kadar misafirlerini ağırlayacak.

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'ndeki Çocuk Genç ve Yetişkin Atölyesi hocası Funda Geniş Soy ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen sergide 51 öğrencinin birbirinden renkli 170'ten fazla eseri yer alıyor. Serginin açılışının ardından öğrenciler, piyano resitali de gerçekleştirdi. Açkılışa Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, ressamlar, öğrenciler, veliler ve birçok sanatsever katıldı.

Dernek yetkilileri, serginin her yaştan bireyin sanatla iç içe olmasını teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Sergi, 24-31 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

'EĞİTİM KURUMLARIMIZDA NİTELİKLİ BİREYLER YETİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇOK DEĞERLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Sergiye katıldığı için heyecan ve mutluluk duyduğunu söyleyen Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, şunları söyledi:

"7'den 70'e her yaştan kursiyeri sergide görmek benim için büyük bir memnuniyet oldu. Üsküdarımızda böylesine anlamlı bir sergide sizlerle bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bizler devlet olarak kültüre, sanata, eğitime çok önem veriyoruz. Üsküdarı tanımlarken bir sanayi semti değil, bir kültür sanat, eğitim, bilim, irfan yurdu olarak tanımlarız. Eğitim kurumlarımızda nitelikli bireyler yetiştirilmesi için çok değerli çalışmalarımız var. Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde açtığımız çeşitli meslek kursları sayesinde ki biz 2024-2025 eğitim öğretim yılında bin 67 kurs açtık. Bu kurslardan 10 binin üzerinde kursiyerimiz yararlandı. Geçtiğimiz günlerde de onun sergisini açtık. Kurslarımız yıl boyu devam ediyor. Tüm insanlar farklı genlerde, farklı yeteneklerde yaratılmış. O kabiliyet ve yeteneklerimizin ne olduğunun farkında olamayabiliyoruz. Devletimiz ve STK'larımız gerçekten çok önemli çalışmalar yürütüyorlar. Çınar Uluslararası Kültür Sanat Derneğimiz de bunlardan bir tanesi. Kurulduğu günden bugüne hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun bütün kesimlerine, bireylerine kültür sanat alanında çok ciddi katkılar sunuyor. Geçtiğimiz bu sergiye katılmıştım. Toplumun bütün kesimlerini ve kurumlarımızı desteklemek gerekiyor. Çınar Derneğimiz de bunlardan bir tanesi. İlçemize farklı bir değer katıyor, toplumun her bir bireyine farklı bir kazanım sağlıyor. Kurslara katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Bilhassa çocuklarımızı teşvik eden velilerimize teşekkür ederim. Ayrıca kıymetli hocalarımıza ve Uluslararası Çınar Kültür Sanat Derneği'ne, kıymetli başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize çok samimi çalışmalarından ve faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmaların devamını önemsiyorum, destekliyorum ve her zaman yanınızda olacağımı belirterek, serginin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

'ÇOCUKLARIMIZIN SANATLA TANIŞMASINI SAĞLAYAN RESİM ATÖLYEMİZ, MERKEZİMİZ İÇİN ÖZEL BİR ÖNEME SAHİP'

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Nur Kapusuz ise "Bu sanat galerisi bizlere çok değerli bir imkan sunuyor. Burada hem bağımsız sanatçılar hem de merkezimizin kıymetli hocaları ve öğrencileri eserlerini sergileme fırsatı buluyor. Bu anlamda, galerinin kazandırılmasına katkı sağlayan değerli üyelerimizi de şükranla anmak isterim. Çocuklarımızın sanatla tanışmasını ve kendilerini keşfetmelerini sağlayan çocuk, genç ve resim atölyemiz, merkezimiz için gerçekten özel bir öneme sahip. Sanat eğitimi; çocuğun kendini ifade etmesine, yaşadığı çevreyi tanımasına, bir birey olarak kendi değerinin farkına varmasına ve katılımcı, sorgulayıcı, üretken bir birey olarak potansiyelini geliştirmesine imkan tanıyan son derece etkili bir unsurdur. Elin, aklın ve kalbin birlikte çalıştığı bir faaliyet olan güzel sanatların, bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz resim sergisi ve müzik bölümüne ait piyano resitali vesilesiyle hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'AMACIMIZ, ÇOCUKLARI SANATA YÖNLENDİRİP GELECEKTE BU ALANDA İLGİLENMELERİNİ SAĞLAMAK'

Derneğin resim öğretmeni Funda Geniş Soy da "Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği olarak bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz resim sergisini açtık. Yıl boyunca çocuklarımızla çok güzel çalışmalar yaptık. Amacımız, çocukları sanata yönlendirip gelecekte bu alanda ilgilenmelerini sağlamak ve onları ilerletmek. Çalışmalarını özgürce yapıyorlar, tüm teknikleri deniyoruz. Bazen onları serbest bırakıyorum çünkü kendi içlerindeki sanatçıyı ortaya çıkarmalarını istiyorum. Hiçbir şekilde zorlamıyoruz. Sanatla birlikte, onlarla beraber olabildiğimiz kadar ilerlemek istiyorum. Sergide 51 öğrencimizin yaklaşık 170 eseri yer alıyor. Benim de eserlerim bulunuyor. Sergimizin ve çocuklara sanat öğretmemizin amacı, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, değerli bireyler olarak yetiştirmek ve gelecek kararlarında hayatlarına olumlu katkı sağlamak. Beş yıldır birlikte yürüdüğüm öğrencilerim var. Şu an akademik seviyeye ulaştılar, ortaokuldan lise dönemine geçtiler. İnanıyorum ki ileride Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazanacaklar. Bu nedenle onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.

'PİYANO AÇILIŞI ÇOK SAĞLAM OLDU'

Gönüllü olarak piyano eğitimi veren Elmira Seyidova ise "Yaklaşık dört yıldır buradayım. Çocuklar piyano konusunda her yaşta farklı eğitim almalı. Beş yaşındaki çocukla, daha büyük yaşlardaki çocuklara yaklaşım farklı olmalı. Piyano resitalini açan Çınar çok başarılı bir çocuk. O kadar hırslı ki notaları hemen ezberliyor ve çok gösterişli çalıyor. Gerçekten inanılmaz bir yetenek. Açılışı Çınar yaptı ve çok sağlam bir açılış oldu. Diğer çocuklarda ise şu an bazı zorluklar yaşıyor çünkü herkesin evinde piyano yok maalesef. Bu nedenle burada öğrencilere düzenli ders çalıştırmaya özen gösteriyoruz ve başarılı olduklarını düşünüyorum. Umarım bunu gösterebilirler" ifadelerini kullandı.

'RESİM YAPMAK BANA ESTETİK BAKIŞ AÇISI KAZANDIRIYOR'

16 yaşındaki lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Elif Bekaroğlu, "Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Yaklaşık dört yıldır bu kursa geliyorum ve hocamla birlikte çok güzel bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Resimlerimin burada sergilenmesinden de memnunum, bu beni çok mutlu ediyor. Bugün burada altı eserim yer alıyor. Resim yapmak bana estetik bakış açısı kazandırıyor, sabır öğretiyor ve bundan hoşlanıyorum. Bu konuda kendimle gurur duyuyorum. Ayrıca, her sene aynı heyecanla sergiye katılıyorum" dedi.

'AİLEM VE HOCAM BENİMLE GURUR DUYUYOR'

14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Elif Ayyıldız ise "Burada dört yıldır eğitim alıyorum. Resimlerimin burada sergilenmesi beni çok heyecanlandırıyor. Sergide yer alan tablom yaklaşık dört ayımı aldı. Uzun süre üzerinde çalıştım. Bugün de çok mutluyum. Ailem ve hocam da benimle gurur duyuyor. Ben de bu gururun mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

'RESİM YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM'

Sergide resimleri bulunan 5 yaşındaki Arya Marin Kaya da "Bugün sergide resimlerimin yer almasından dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Resimlerim için çok emek verdim. Hayvanları çok seviyorum; kediler en sevdiğim hayvanlar ama köpekleri de seviyorum. Ailem benimle gurur duyuyor. Resimlerimi okulda ve evde sık sık yapıyorum. Bir tane resmim henüz yarım kaldı, onu da tamamlayacağım" ifadelerini kullandı.