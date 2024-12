Şırnak’ta 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Başladı

Kültür Sanat

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce, 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, Şırnak'ta 'Şehr-i Nuh Konseri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, Şırnak Valiliği ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla 'Şehr-i Nuh Konseri' düzenlendi. Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi salonunda düzenlenen konsere Vali Birol Ekici, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurumun Ankara Müdürü Mithat Karakelle, İstanbul Müdürü Caner Akgün, İzmir Müdürü Tolga İyiuyarlar, Mersin Müdürü Serbülent Biçer, Antalya Müdürü Akın Ulutaş, Samsun Müdürü Barış Salcan ile vatandaşlar katıldı. Orkestra Şefi Sunay Muratov'un yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü sanatçıları tarafından seslendirilen şarkılarla binlerce kişi gönüllerince eğlendi.

'ŞIRNAK'I FESTİVALİMİZİN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLARAK SEÇMEMİZ TESADÜF DEĞİL'

Konserde konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, festivalin sadece sanat etkinliği değil, kültürel diyalog ve kucaklaşma olarak gördüklerini belirterek, "Bugün burada bir ilki gerçekleştirmenin, 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni Şırnak'ta başlatıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Şırnak yalnızca festivalimizin ilk durağı değil, aynı zamanda sanatın birleştirici gücünün Anadolu'nun her köşesine ulaşacağına olan inancımızın da bir sembolüdür. Şırnak'ı festivalimizin başlangıç noktası olarak seçmemiz tesadüf değil. Şırnak'ın zengin kültürel dokusunu evrensel sanatlarla buluşturmak, hem tarihi mirasına bir saygı duruşu hem de geleceğe uzanan bir köprü kurma arzusudur. Ülkemizin her köşesinde sanatın, yaşamın her alanına dokunabilen gücünü sergilemek ve opera ile balenin aslında ne kadar bizden bir dil olduğunu paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu festivali yalnızca bir sanat etkinliği olarak değil, bir kültürel diyalog, bir kucaklaşma olarak görüyoruz. Anadolu'nun her köşesine uzanan bu yolculukta en büyük amacımız, sanatı ulaşılamaz bir yerde değil, herkesin kolaylıkla erişebileceği bir noktada konumlandırmaktır. Yıllardır düzenlediğimiz turnelerde, Anadolu insanının opera ve baleye duyduğu merak ve sevginin derinliğini görme fırsatı bulduk. Bu coşku, festivalimizi hayata geçirirken en büyük ilham kaynağımız oldu. Ancak bu yolculuğumuz sadece bir sanat etkinliğiyle sınırlı değil. Festivalimiz, sanatı toplumun her kesimiyle buluşturmayı ve bazen yanlış algılarla örülen mesafeleri ortadan kaldırmayı da hedefliyor" dedi.

'ŞIRNAK'TA BALEYİ KONUŞABİLMEK BİLE BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise festivallerle ilk etapta 5 ilde vatandaşları sanatla bir araya getirdiklerini ifade ederek, "Bugün burada 1'inci Anadolu Bale ve Opera Festivali'nin başlangıcını yapıyoruz. Çok gururlu ve heyecanlıyız. Şırnak'ta baleyi konuşabilmek bile bizim için çok kıymetli. Her zaman nereden nereye paylaşımlarım vardır. Bugün de o günlerden bir tanesi. Nereden nereye. Şırnak'ta bugün operamızın çok kıymetli sanatçıları ile çok güzel eserler icra edeceğiz. Tabi ki Kültür yolu festivalleri ile ülkemizin birçok şehrinde Kültür ve sanatı bir araya getirdik. İnsanlar ile bir turizm etkilemişi yaratarak bakanımızın sunduğu ender projeler ile ilerliyoruz. Tabii ki büyük şehirlerimiz haricinde sayın genel müdürümüzün de her zaman söylediği gibi 'O ana damarın kılcal damarları olarak' Şırnak'ta, Erzincan'da, Kırklareli'de, Hatay'da Opera Genel Müdürlüğümüz Anadolu festivalimiz ile 5 şehirde milletimizi, halkımızı sanat ile bir araya getiriyoruz. Bugün çok heyecanlıyız. Gerçekten çok mutluyuz. Beklediğimizin çok üstünde bir talep ile halkımızın katılımı, teveccühü ile güzel bir geceyi sonuçlandırdık. Opera ve Bale Müdürlüğü'nün tüm sanatçı ve teknik arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Şırnak halkına ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Şırnak'ın kuzularını, Cizre'nin kuzularını çakallara yem etmeyeceğiz. Kültür ile sanat ile hep beraber burada güzel zaman geçirdik. Terörün kan dökmüş olduğu yerlerde artık ekonomik veriler, kültür sanat, bu tür etkinlikler konuşuluyor" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a festivali Şırnak'tan başlattığı için Şırnaklılar adına teşekkür eden Vali Birol Ekici, şöyle konuştu:

"Şırnak petrolün başkenti. Güneydoğu'nun da tanıtımının başkenti olacak. 1200'e yakın vatandaşımız bugün coşkulu bir şekilde sevginin, umudun, kardeşliğin türkülerini hep birlikte söyledik. Sesimizi aha yüksek bir şekilde sevgiyi, umudu ve kardeşliği daha yüksek bir şekilde şarkılarla söylemeye devam edeceğiz."