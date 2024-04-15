Türkiye\'nin Turizm Merkezleri Bayram Tatilinde Yoğun İlgi Gördü

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EKİP - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Karabük, Bartın, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illeri, 9 gün süren Ramazan Bayramı ve eğitim öğretim ara tatilinde yüz binlerce tatilciye doğa ve tarihle iç içe vakit geçirme imkanı sundu.

Sıklıkla tercih edilen turizm rotalarından, 18, 19. ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen geleneksel evlerin yer aldığı UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen tatilciler, otel ve pansiyonların tamamını doldurdu.

Kültürel zenginliklerini korumadaki başarısıyla "Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasına giren ilçe, bayramın ara tatile denk gelmesi ve ilkbahar mevsiminin de etkisiyle 475 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

"Tatil boyunca ilçeye yaklaşık 120 bin araç girdi"

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, tatil boyunca rekor sayıda ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Bu sürede ilçeye yaklaşık 120 bin aracın giriş yaptığını bildiren Yazıcı, "20 bin turist konakladı. 35 bin kişi müzeler, Kristal Teras ve Hıdırlık Tepesi'ni ziyaret etti. Turizm acenteleriyle 5 bin misafirimiz geldi. Bayram tatili boyunca ilçemizi 475 bin 180 kişi ziyaret etti." dedi.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu da şehrin dolup taştığını dile getirerek, "Lokumcular çok iyi satış yaptı, ürünleri tükendi. Buradan anlıyoruz ki, ilçemizi alım gücü yüksek grup ziyaret etti. Dolayısıyla 9 günlük bayram tatilini dolu dolu ve bereketli geçirdik." diye konuştu.

Urgancıoğlu, otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını ve sezona güzel başlangıç yaptıklarını da sözlerine ekledi.

"Balık lokantaları önünde uzun kuyruklar oluştu"

Doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi de tatili hareketli geçirdi.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, ilçede 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, çok sayıda günübirlik turistin de ilçeye akın ettiğini söyledi.

Ankara ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdekilerin tercihi ettiği Amasra'nın, son yılların en yoğun tatilini geçirdiğini anlatan Boran, "Tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balığı, salatası ve insanımızın misafirperverliği ile önemli turizm merkezlerinden biri Amasra, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişi ağırladı." dedi.

Merkezdeki park sorunu nedeniyle araçların ilçe girişindeki kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluşturduğunu ve zaman zaman ilçeye araç girişini durdurmak zorunda kalındığını aktaran Boran, şunları kaydetti:

"Mendirekte park alanı olarak ayrılan bölüm, ilçe merkezindeki tüm otoparklarla Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Amasra Müessese Müdürlüğü arazisi tamamen araçlarla doldu, ilçede araç park edecek yerin kalmadığı zamanlar yaşadık. Özellikle bayramın 2. ve 3. günü Amasra tıklım tıklım doluydu. Balık lokantaları önünde uzun kuyruklar oluştu, saatlerce sıra beklendi. Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı, Kemere Köprüsü, Küçük Liman ve Büyük Liman bölgelerinde tarihi kalabalık yaşadık."

Kartepe'ye gelenler, Samanlı Dağları'ndan Sapanca Gölü ve Körfez manzarasını izledi

Kış aylarında kayak turizmiyle ön plana çıkan Kartepe, bahar mevsiminde doğaya hakim olan yeşilin tonları ve İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nün maviliğiyle misafirlerine kartpostallık görüntüler sundu.

Anadolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yoluyla ulaşılabilen Kartepe'de kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe ağaçlarıyla kaplı Samanlı Dağları'na çıkan misafirler, bölgede yoğunluk oluşturdu.

İlçede İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan teleferiği 9 günlük bayram tatili süresinde 80 bin kişi kullandı. Teleferik, hizmete alındığı 26 Mart'tan 15 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alana kurulan doğal yaşam parkı Ormanya da tatilcilerin uğrak yeri oldu.

Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe, 9 günlük tatilin turizm hareketliliği açısından güzel geçtiğini, özellikle bayramın 2. ve 3. gününde yoğunluk yaşandığını aktardı.

Ormanya ve teleferiğin bölgeye ilgiyi arttırdığına değinen Öçbe, "Esnaf için bereketli bayram olduğunu düşünüyorum. Yoğunluk neredeyse yüzde 100'dü. Ara yollara kadar trafik vardı. Kartepe'de 4 mevsim turizm var. Akarsuları, ormanları, dereleri, yaylaları, Sapanca Gölü, İzmit Körfezi... Bölgemizde turistik açıdan her şey var. Yaz mevsimiyle yurt dışından da turistler gelecek. Güzel bir sezon geçirmeyi arzuluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sapanca, binlerce kişiye doğa içinde tatil imkanı sundu

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığı, doğası, gölü, mesire alanları ve farklı konseptteki konaklama seçenekleriyle ilgi çeken Sakarya'nın turizm ilçesi Sapanca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sürecinde binlerce kişiyi ağırladı.

Doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği Sapanca, bayram tatilinde yüzde 90'a yakın doluluk oranıyla hizmet verdi. Tatil boyunca otel, bungalov ev, villa, tiny house (küçük ev), pansiyon ve balon evlerde dinlenme imkanı bulan ziyaretçiler, Sapanca Gölü çevresinde yürüyüp göl bisikletiyle gezinti yaptı.

Zipline, ATV turu, sandal gezisi, doğa yürüyüşü ve at binme gibi etkinliklere katılan ziyaretçiler, tatillerinin tadını doyasıya çıkardı.

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, tatilde binlerce turisti ağırladıklarını, ziyaretçilerin keyifle ilçeden ayrıldığını dile getirdi. Metropol şehirlere yakınlığı dolayısıyla turistlerin Sapanca'ya yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Yılmazer, "Herkesi güzel doğaya sahip Sapanca'mıza bekliyoruz. Misafirlerimiz tesislerde, sahillerde dinlenip çeşitli aktivitelere katılarak çok güzel eğlenebilir." ifadesini kullandı.

Düzce, tarih, deniz ve doğa zenginliğiyle tatilcileri mest etti

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı konumundaki sahil kenti Akçakoca ilçesi ile çeşitli ilçelerde yer alan tabiat parkları da tatilde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Tarihi Ceneviz Kalesi, mavi bayraklı plajı, 38 kilometrelik sahil şeridi bulunan ilçe, İstanbul ve Ankara'ya yakınlığıyla yerli turistlerin tercih ettiği yerler arasında yer aldı.

Tatil süresince konaklama alanları yüzde 100 dolulukla çalışan Akçakoca'nın 37 binli nüfusu, 250 bin seviyesine ulaştı.

Tarihi Ceneviz Kalesi'ni gezen ve deniz manzaralı işletmelerde vakit geçiren ziyaretçiler, kilometrelerce uzunluktaki kumsalla koylarda Karadeniz'in doğal güzellikleriyle dinlenme imkanı buldu.

Kentteki tabiat parkları da en az sahil şeridi ve tarihi mekanlar kadar ziyaretçi çekti.

Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Korugöl Tabiat Parkı, Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, Aktaş Şelalesi Tabiat Parkı ve Efteni Kuş Cenneti, tatil boyunca yaklaşık 35 bin kişiyi ağırladı.

Büyük şehirlerin kalabalığından uzaklaşmak isteyen bazı doğaseverler ise ilçelerde yer alan yaylalarda kamp yaparak tatillerini değerlendirdi.

Merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylalarına gelenler, göletlerin çevresine çadır kurarak doğa manzarası eşliğinde vakit geçirdi.