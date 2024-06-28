7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor

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DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7'nci Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin tanıtım toplantısında konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, "Sanatseverlerin her yıl yoğun ilgiyle takip ettiği 7'nci Uluslararası Efes...

28.06.2024 19:02
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DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7'nci Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin tanıtım toplantısında konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, "Sanatseverlerin her yıl yoğun ilgiyle takip ettiği 7'nci Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivalimizin bu yılki programında 2 opera, 2 bale, 2 müzikal ve 1 çocuk operası bulunuyor.  5 yabancı konuk sanatçı sahnede olacak" dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7'nci Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Tolga İyiuyarlar katıldı. Toplantıda, festivalde sahnelenecek bale ve opera hakkında bilgi veren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak, bu yıl 7'ncisini düzenlediğimiz Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali yarın başlıyor. Festivalimiz 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Sanatseverlerin her yıl yoğun ilgiyle takip ettiği 7'nci Uluslararası Efes Opera ve Bale festivalimizin bu yılki programında 2 opera, 2 bale, 2 müzikal ve 1 çocuk operası bulunuyor. 5 yabancı konuk sanatçı sahnede olacak. Festivalin açılışı Kuğu Gölü balesi ile olacak. Efes Antik Tiyatro'nun muhteşem atmosferinde gerçekleştirilecek. 7'nci Uluslararası Efes Opera ve Bale festivali yarın saat 21.00'de İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Klasik balenin en bilinen ve en çok sevilenleri arasında yer alan Kuğu Gölü balesinde, İzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Topluluğu ile Berlin Devlet Balesi baş dansçıları Iana Salenko ve Marian Walter sahnede olacak" ifadelerini kullandı.

'FESTİVAL PROGRAMINDA İLK KEZ ÇOCUKLARA YÖNELİK BİR ESER YER ALDI'

Festival programında ilk kez çocuklara yönelik bir eser yer aldığını belirten Sağtürk, "Bunun hassasiyetle üstünde duruyoruz. Çocuklarımızı sanatla buluşturmayı çok önemsiyoruz. Devlet Operası ve Bale Genel Müdürlüğü'nün Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun'da bulunan 6 il müdürlüğümüz sanat sezonumuz boyunca eğitim programları düzenleyerek çocuklarımıza opera evlerinde konuk ettiler. Çocuklarımız kostüm atölyelerinden bale salonuna, sahneden dekor atölyelerine kadar, sahne sanatlarının hem en gelişmiş hem de en çok emek isteyen dalları olan opera ve baleyi çok yakından tanıma fırsatı buldular. Festivalde de Necdet Aydın Sahnesi'nde 30 Haziran Pazar günü saat 14.00'de ilk defa çocuklar için Barış Ormanı Operası sahnelenecek" dedi.

'ZORBA BALE GÖSTERİSİ FESTİVALİN KAPANIŞ ESERİ OLACAK'

Festivalde nostaljik eser olan Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalinin bulunduğunu ifade eden Sağtürk, "Ülkemizde sevilen şarkılarının hala hafızalarda yer aldığı Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali, 2 Temmuz Salı akşamı saat 21.00'de Efes Antik Tiyatro'da sahnelenecek. Haldun Dormen'in kaleme aldığı, Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı eserin müzik düzenlemelerini ve orkestra şefliğini Kıvanç Tepe üstleniyor. Sahnelenecek Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası Figaro'nun Düğünü, 5 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00'de Efes Antik Tiyatro'da prömiyerini gerçekleştirecek. Festival programında en önemli klasik opera eserleri arasında yer alan Tosca da izlenebilecek. Dünyaca ünlü Tosca operası, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından 10 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.00'de Efes Antik Tiyatro'da sahnelenecek. Tosca operasında Güney Kore asıllı ödüllü ünlü soprano Lilla Lee ile ünlü tenor Enrique Ferrer başrollerde yer alacak. Ege'nin ünlü hikayesini bale adımları ile sahneye taşıyan Zorba festivalin kapanış eseri olacak. Ünlü Yunan edebiyatçı Nikos Kazancakis'in aynı adlı eserinden esinlenilen eserin librettosu ve koreografisi Lorca Massine imzası taşıyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi baş dansçıları ve solist sanatçıları ile Zorba rolünde Avustralyalı konuk yıldız sanatçı Joshua Legge sahnede olacak" açıklamalarında bulundu.

'BÜYÜK BİR İLGİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Bu festivalde hiç görülmemiş büyük bir ilgi ile karşı karşıya olduklarını da dile getiren Sağtürk, "Sanata olan ilginin her yıl biraz daha üste çıkması, büyük yorgunluğumuza enerji veriyor. Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü sadece festivaller yapmıyor. Hiç gidilmeyen illere bakıp, oranın koşullarına göre eserler üretmeye ve sergilemeye çalışıyor. Örneğin Muş'a gidip eser sergiledik. Aynı zamanda deprem bölgelerimiz var ve o bölgeye de gideceğiz. O bölgelerinde büyük motivasyona ihtiyacı var. Ben okullarımızda, konservatuvarlarımızla, kurs programlarımızla, orkestralarımızla, devlet tiyatrolarımızla çok daha ön planda olacağımız inancını yürekten inanıyorum" diye konuştu.

7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika

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