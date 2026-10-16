Vakıflar Genel Müdürlüğü Kosova'dan 18 öğrenci ve 2 refakatçiyi ağırlıyor - Son Dakika
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Vakıflar Genel Müdürlüğü Kosova'dan 18 öğrenci ve 2 refakatçiyi ağırlıyor

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Vakıflar Genel Müdürlüğü Kosova\'dan 18 öğrenci ve 2 refakatçiyi ağırlıyor
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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün gençlik projesinin dokuzuncu etabında Kosova'dan 18 öğrenci ve 2 refakatçi Türkiye'ye geldi. Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği iş birliğiyle 10-17 Ekim'de Sivas, Erzincan, Tokat ve İstanbul'da ağırlanan gruba Türk vakıf kültürü tanıtılıyor.

İSTANBUL, – KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Hayal Et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi'nin dokuzuncu etabında, Kosova'dan 18 öğrenci ve 2 refakatçi Türkiye'ye geldi. Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği iş birliğiyle 10-17 Ekim tarihleri arasında Sivas, Erzincan, Tokat ve İstanbul'da ağırlanan öğrenci ve refakatçiler için Türk vakıf kültürünün tanıtılmasına yönelik bir dizi eğitsel ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Ülkemizde olduğu kadar yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ve kültür varlıklarına yönelik projeler üreten, çalışmalar yürüten genel müdürlüğümüzün uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı her geçen gün artmaktadır.

Genel müdürlüğümüzün uluslararası alandaki faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve daha çok insana ulaşması için yürütmekte olduğumuz tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve farklı gruplarla işbirliği gerçekleştirilmesi genel müdürlüğümüzün uluslararası amaçları arasında yer almaktadır.

Bu amaçla, vakıf medeniyetimizin uluslararası alanda tanıtılmasını ve yayılmasını sağlamak için, genel müdürlüğümüz tarafından 'Hayal et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi' başlatılmış olup projenin dokuzuncu etabında, genel müdürlüğümüz koordinasyonunda, Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği işbirliğiyle, 18 öğrenci ve 2 refakatçinin, 10-17 Ekim tarihleri arasında Sivas, Erzincan, Tokat ve İstanbul'da ağırlanarak Türk vakıf kültürünün tanıtılmasına yönelik bir dizi eğitsel ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir."

Türk vakıf kültürünün tanıtılması amacıyla gerçekleştirilmesi projenin programı kapsamında Sivas, Erzincan, Tokat ve İstanbul'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin uygulamalı olarak misafir gençlere gösterileceği kaydedildi.

PROJE KAPSAMINDA GEZİLEN İL VE YERLER

Sivas'ta Şifahiye Medresesi, Çifte Minare, Kale Camii, Tarihi Taşhan, Gök Medrese Vakıf Müzesi, Şems-i Sivasi Meydan Camii, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası.

Erzincan Kemaliye'de Karanlık Kanyon ve Kemaliye Taş Yolu.

Tokat'ta Mevlevihane Vakıf Müzesi, Tokat Ulu Camii, Tarihi Sulu Sokak, Taşhan, Gök Medrese, Ali Paşa Camii ve Gülbahar Hatun İmareti ziyaretleri planlanıyor.

İstanbul'da Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya Kebir Camii, Süleymaniye Külliyesi, Üsküdar'daki kuş evleri (Ayazma Camii, Yeni Valide Camii), Mihrimah Sultan Camii ve Yerebatan Sarnıcı ziyaret için uygun görülmektedir. Ayrıca Galata Kulesi ve İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlükleri, Eyüp Mihrişah Sultan İmareti yapıldı.

Genel Müdürlük tarafından kurulan Bezmialem Vakıf Üniversitesine de ziyaret gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA
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