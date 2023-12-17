Son Dakika Kürt Haberleri

22:42 Ördekleri telef eden köpeği yakalayarak ördek kafesine kilitledi Samsun'da bir vatandaş, ördeklere saldırarak telef eden sahipli bir köpeği yakalayarak ördek kafesine kilitledi. Olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, köpeğin sahibinin gelmesini bekliyor.

21:09 Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-64 yendi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci haftanın son maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-64 yendi.

15:08 Sivas'ta Kurt Saldırısı: 37 Koyun Telef Oldu Sivas'ın Kangal ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 37 koyun telef oldu, 23 koyun yaralandı, 18 koyun ise kayboldu. Abdullah Kılıç, Şekerpınar köyü Halburçayır mevkisinde sürüsünü otlattığı sırada kurtlar saldırdı. Saldırıda sürüdeki koyunlardan 37'si telef oldu, 23'ü yaralandı, araziye kaçan 18'i kayboldu. Kılıç, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama çalışması başlattı.

13:31 TFF 3. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri açıklandı Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de Çarşamba günü oynanacak olan 15. hafta maçlarının hakemlerini atadı. Elazığspor - Amberçay Eynesil Belediyespor maçını Özer Özden yönetecek.

12:28 Odunpazarı Belediyesi 5 Mahalleye Halı Saha Kazandırdı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projeleri arasında yer alan ve vatandaşlara verdiği '5 mahalleye halı saha' sözünü yerine getirdi. 71 Evler, Gültepe, 75. Yıl, Ihlamurkent ve Çankaya Mahallelerine spor kompleksi ve halı saha kazandıran Odunpazarı Belediyesi, 21 Aralık Perşembe günü saat 14.00'de bu tesislerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek.

10:02 Samsun'da köpek ördeklere saldırdı, vatandaş cezalandırdı Samsun'un Atakum ilçesinde bir vatandaş, sahipli bir köpeğin ördeklere saldırarak telef etmesini engellemek için köpeği ördek kafesine kilitleyerek cezalandırdı.

18:55 Diyarbakır'da apartman yangını Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

17:32 Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: "Geleceği Gençlerle İnşa Ediyoruz" Kazım Kurt yönetimindeki Odunpazarı Belediyesi, gençlerle ilgili çalışmalarını 3 gençlik merkezi ile sürdürüyor. “Geleceği Gençlerle İnşa Ediyoruz” sloganı ile çalışmalarını sürdüren belediye, bugüne kadar 250 atölye ile 99 bin gence hizmet verdi. Gençlere hizmet vermenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Kazım Kurt, “geleceği gençlerle birlikte inşa ediyor, Odunpazarı’nda birlikte büyüyoruz” dedi.

11:39 Sakaryaspor'un gol yükü hücum oyuncularında Sakaryaspor, bu sezon attığı 22 golün 17'sini hücum oyuncuları kaydetti. Tuncay Şanlı yönetimindeki son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen takım, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Kabongo Kasongo ve Yonathan Del Valle takımın en golcü oyuncuları oldu.

23:28 Otobüs şoförü, tartakladığı kadın yolcuyu araçtan indirdi: O anlar kamerada Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 dakika bekleme süresi olduğunu söyleyerek otobüsü durduran şoför ile kadın yolcu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından tartaklanarak araçtan indirilen ve aracın plakasını çekmeye çalışan kadının telefonuna otobüs şoförünün el koyduğu olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

23:18 Balıkçı kulübesinde çıkan yangında yaşlı adam ağır yaralandı Samsun'da balıkçı barınağındaki derme çatma kulübede yalnız yaşayan Mustafa Kurt, çıkan yangında ağır yaralandı. Yangın, Canik Balıkçı Barınağı'nda bulunan kulübede meydana geldi. Kurt'un vücudunun tamamına yakını yandı ve derisinde parçalanmalar oldu. İlk müdahaleyi yakındaki balıkçılar yaptıktan sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kurt, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

20:11 Karayolları, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Karayolları, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 25-21, 17-25, 25-23, 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 110 dakika sürdü.

16:47 Demokrat Parti Salıpazarı İlçe Kongresi Yapıldı Salıpazarı Ziraat Odası konferans salonunda gerçekleştirilen Demokrat Parti Salıpazarı İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Yaşar Kurt, tek aday olarak seçime girdi ve kullanılan 52 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi. Kongreye Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Kemal Kumbasar, İYİ Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Şakir Şahin, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sabiha Tırık ve partililer katıldı.

13:50 CHP Amasya Milletvekili Karagöz: "Aydınca Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Bağlantı Yolu, 45 Gün Önce Bitmesine Rağmen Neden Açılmıyor?" CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, 45 gün önce yapımı tamamlanan ama hizmete sunulmayan Amasya-Turhal yolu üzerindeki Aydınca Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Bağlantı Yolu’nda; “Amasya-Turhal arasında yapılan bağlantı yolunda, Şehit Ahmet Özsoy Tüneli’nin önündeyiz ve yaklaşık 3- 4 kilometrelik yolun, 45 gün önce bitmesine rağmen ve bizimle birlikte olan muhtarlarımızın Valimiz, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Bölge Şefliğine bizzat giderek 45 gün önce bitirilen bu yolun neden açılmadığını hem şoförlerimizin hem de onlarca köylü vatandaşlarımızın mağdur olduğu konusunda birlikte incelemelerde bulunuyoruz” dedi.

13:11 Samsun'da balıkçı barınağında çıkan yangında adam ağır yaralandı Samsun'da Canik Balıkçı Barınağı'ndaki derme çatma kulübede çıkan yangında yalnız yaşayan Mustafa Kurt ağır yaralandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve Kurt, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

12:01 Kocaeli'de Otobüs Şoförü ile Yolcu Arasında Tartışma Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 dakika bekleme süresi olduğunu söyleyerek otobüsü durduran şoför ile kadın yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kadının telefonuna otobüs şoförü el koydu. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

22:28 Anne sevgisiyle dikilen kıyafetler Gazze'deki çocukları ısıtacak Anne sevgisiyle dikilen kıyafetler Gazze'deki çocukları ısıtacak Osmaniyeli kursiyerler Gazze'deki çocuklar için kıyafet dikti Osmaniye Halk Eğitim Merkezi, Giyim Üretim Teknolojisi alanında düzenlediği kurslarda üretilen el emeği ürünler Gazze'ye gönderiliyor.

17:41 Kayseri'de Filistin Yardım Kampanyası Başlatıldı Kayseri Valiliği izniyle kadınlar tarafından Filistin'de yaşanan İsrail vahşetinden mağdur olanlara yardım toplama kampanyası başlatıldı. Yardımlar, şehirdeki çeşitli noktalardaki yardım çadırlarına veya belirtilen banka hesabına yapılabilir.

14:14 Okmeydanı Cemevi'nde yaşam hakkı ihlali Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden yapılan yargılamada, Uğur Kurt'un ölümüne neden olan polis memuru S.K'ye 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

12:54 Odunpazarı Spor Atletleri Başkan Kurt'u Ziyaret Etti Odunpazarı Spor Kulübü Atletizm Takımı'nın başarılı atletleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'nda aldıkları kupayı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a takdim etti. Başkan Kurt, atletleri tebrik ederek desteklerinin devam edeceğini belirtti.

12:48 Okmeydanı Cemevi'nde polis tarafından öldürülen Uğur Kurt davasında savcı ceza talep etti İstanbul'daki Okmeydanı Cemevi'nde 2014'te bir cenaze törenine katılmak üzere bekleyen Uğur Kurt'u silahla vurarak öldüren polis Sezgin Korkmaz'ın yeniden yargılandığı davada duruşma savcısı, sanığın 'Taksirle birinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve cezanın paraya çevrilmemesini talep etti.

11:54 OKMEYDANI'nda polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt davasında savcı mütalaasını açıkladı OKMEYDANI'nda 2014 yılında polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un davasında savcı, polis sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. Uğur Kurt'un eşi ise adaletin sağlanmasını istedi.

10:16 Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar ilçesinde temaslarda bulundu Vali Aygöl, Yenipazar ilçesinde okul ziyareti, kadın girişimciler kooperatifinin açılış töreni, pazaryeri ve su deposu montaj çalışmalarına katıldı.

09:50 Anne sevgisiyle dikilen kıyafetler Gazze'deki çocukları ısıtacak Osmaniye Halk Eğitim Merkezi'nin Giyim Üretim Teknolojisi alanında düzenlediği kurslarda üretilen el emeği ürünler, Gazze'ye gönderiliyor.

19:01 Hasanbeyli'de deprem konutları inşaatı devam ediyor Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yapılan 512 konutun inşa çalışmaları devam ediyor. Vali Erdinç Yılmaz, incelemelerde bulunarak yılsonunda 98 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

18:42 İyileştiren Kütüphane Projesi, Rami Kütüphanesinde tanıtıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi ile Marmara Üniversitesi ortaklığında hazırlanan "İyileştiren Kütüphane" Projesi'nin (İKÜP) tanıtımı yapıldı.

18:20 Amasya Emniyet Müdürlüğü, 'Yalnız Değilsiniz Projesi' ile 7 binden fazla çocuk ve gence ulaştı Amasya Emniyet Müdürlüğü, 'Yalnız Değilsiniz Projesi' sayesinde dezavantajlı bireylerin sosyal hayata adapte olmaları ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak 7 binden fazla çocuk ve gence ulaştı. Proje kapsamında polislerin öncülük ettiği etkinlikler ve eğitim desteği ile çocuk ve gençlerin kişisel, sosyal gelişimleri desteklendi.

14:14 Kurt saldırısında 4 koyun öldü Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kurtların saldırısına uğrayan 11 koyundan 4'ü öldü. Saldırı sonucunda 1 koyun yaralandı, 1 koyun kayboldu ve 5 koyun sağ olarak bulundu. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

10:33 Beşiktaş'ta İBB'ye ait arsa KİPTAŞ A.Ş. ve İstanbul İmar A.Ş. ortaklığına satıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Beşiktaş'ta bulunan 2 bin 882 metrekarelik arsa, KİPTAŞ A.Ş. ve İstanbul İmar A.Ş. ortaklığına 665 milyon liraya satıldı. Arsanın 11 kat izni ve zemin altı otopark-turizm-ticari yapı inşa izni bulunuyor.

19:39 Erzincan'da Polis Memurundan Kök Hücre Bağışı Erzincan'da görevli polis memuru Burak Güneş, Portekizli lösemi hastası bir çocuğa kök hücre bağışında bulundu. Güneş'in dokularının uyumlu olduğu tespit edildikten sonra yapılan işlemle kök hücre çocuğa nakledildi. Emniyet Müdürü Kenan Kurt, meslektaşını tebrik ederek hastalıklarla mücadele edenlere acil şifalar diledi.

16:33 Çanakkale'de düzenlenen Judo Okul Sporları Gurup Müsabakaları'nda Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu birinci oldu Çanakkale'de düzenlenen Judo Okul Sporları Gurup Müsabakaları Marmara Gurubu'nda, Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cemre Öztürk birinci oldu. Öztürk, kazandığı birincilikle Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

15:16 Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Ekrem Birsen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek, Eskişehir esnafının sorunları, Eskişehirspor ve 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler hakkında sohbet etti.

22:59 Türkiye-Senegal arasında yeni bir ortaklık modeli paneli düzenlendi Senegal'deki Cheikh Anta Diop Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panele Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Özdil ve diğer birçok akademisyen katıldı. Panelde, Türkiye'nin Afrika'da benimsediği rekabetçi iş modeli ve Türkiye-Senegal ilişkileri ele alındı.

22:59 Şırnak'ta bazı alanlar 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edildi Şırnak Valiliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan bazı bölgeleri 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti.

22:59 Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkan Vekili Özhan Kurt: "Biz İstifa Etmeyeceğiz, Birbirimize Kenetleneeceğiz. Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Genel Başkan Vekili Özhan Kurt, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kurt, ziyareti sonrasında futbol müsabakalarının sonucunun hakem etkisiyle olmadığını belirterek "Hakemsiz maç oynanmaz. Futbolun oynanması için en önemli unsurlardan bir tanesi hakem. O zaman sporun tüm paydaşları spora sahip çıkmak zorunda" dedi. Kurt, ayrıca "hakemlerle ilgili istifalar olacağı söyleniyor ama biz şunu söylüyoruz, hakemlerin birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken gün, bugündür. Biz istifa etmeyeceğiz, birbirimize kenetleneceğiz. Biz ayrıştırmayacağız, bütünleşeceğiz" diye konuştu.

18:50 Ankaragücü Başkanı'nın hakeme saldırısı kınandı MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırı sonrası TFF Van İl Hakem Kurulu Başkanı Halil Kurt, saldırıyı kınadıklarını ve cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

18:35 Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 1632 Yaban Keçisi Tespit Edildi Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan envanter çalışmasında, Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 1632 yaban keçisi tespit edildi. Bu alanda ayrıca boz ayı, kurt, karakulak, su samuru, yaban kedisi ve alageyik gibi önemli yaban hayvan türleri de bulunuyor.

16:46 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlunun karıştığı kazada motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Uluslararası hukuka göre, suçu işleyen birisi ülkeyi terk etse de yapılacak çok şey vardır.

15:49 Özgür Özel, Motokurye Göçer'in Ailesini Ziyaret Etti: "Bu Nasıl Bir Ayrıcalık, Bu Nasıl Bir Kamu Yönetimi, Bu Nasıl Bir Adalet" CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un kullandığı otomobilin geçen 30 Kasım’da İstanbul'da meydana gelen kazada ölümüne olduğu motokurye Yunus Emre Göçer’in (38) ailesini bugün Maltepe’de ziyaret etti. Kazanın hemen ardından serbest bırakılan zanlının yurt dışına kaçmasıyla ilgili olarak, devleti yönetenlerin ihmalkarlığının herkesin yüreğini yaktığını ifade eden Özel, "Bu suçu işleyen, bu kazaya karışan herhangi bir vatandaş olsa gözaltına alınacak, sorgulanacak, tutuklanacak, tutuklanmazsa yurt dışı çıkış yasağı konacak. Bunu herkes biliyor ama yabancı bir devlet adamının oğlu olduğu zaman bu nasıl bir ayrıcalık? Bu nasıl bir kamu yönetimi, bu nasıl bir adalet? Uluslararası anlamda bu meselenin Türkiye Cumhuriyeti takipçisi olmalıdır" dedi.

15:36 Trakya Ensemble Şefika Kutluer ile konser verdi Trakya Ensemble üyeleri, dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer ile birlikte konser verdi. Konserler, Sağlık Müzesi ve Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ayrıca, Edirne Jandarma Komutanlığı öğrencilere dijital dolandırıcılık konusunda eğitim verdi. Akbank Trakya Bölge Müdürü ve heyeti, Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti.

14:51 Eskişehir'de 7 Kilo 390 Gramlık Tümör Çıkarıldı Eskişehir'de yaşayan Gülfer Kurt'un karnından 7 kilo 390 gramlık tümör çıkarıldı. Kurt, kilo vermek için hastaneye başvurduğunda kendisini hamile gibi hissettiğini ifade etti. Ultrasonda büyük bir kitle tespit edilen Kurt, ameliyatla tümörden kurtuldu.

14:28 Kütahya'da Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı kınandı MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in mezun olduğu Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri, saldırıyı kınadı. Kütahya Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Şubesi Başkanı Ahmet İlhan Aydın, olayın takipçisi olacaklarını ve sorumluların cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

12:12 Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi Kadınlarla Kar Ediyor Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından hayata geçirilen tekstil atölyesinde sadece kadınlar çalışıyor. Atölyede bugüne kadar 30 bin parça ürün üretilerek belediyenin 3 milyon 500 bin lira kar elde etmesi sağlandı.

10:57 Eskişehir'de Mide Spazmı Tedavisi Gören Kadının Karnından 7 Kilo Kitle Çıkarıldı Eskişehir'de mide spazmı tedavisi gören bir kadının karnında 7 kilo 390 gram kitle tespit edildi. Ameliyatla sağlığına kavuşturulan kadın, rahat bir nefes aldığını söyledi.

10:48 Eskişehir'de 7 Kilo Tümör Çıkarıldı Eskişehir'de kilo vermek için hastaneye başvuran Gülfer Kurt'un karnından 7 kilo 390 gramlık tümör çıkarıldı. Kurt, karnındaki kitle nedeniyle günlük hayatını etkileyen birçok sorun yaşadığını ifade etti.

16:01 Bayburt'ta yiyecek arayan kurt sürüsü dron ile görüntülendi Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde doğa gezisine çıkan dron pilotu, Aydıntepe Ovası'nda yiyecek arayan kurt sürüsünü havadan kaydetti. Kurtlar, dronun sesini duyduktan sonra dağlık alana doğru hareket etti.