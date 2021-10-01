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104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi - Son Dakika

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

01.10.2021 16:00
104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi, System.String[]

SON RUS ÇARININ AİLESİNDEN GELİYORRus İmparatorluğu'nun son Çarı 2. Nikolai'nin, yani ülkeye yıllarca hükmeden Romanov Hanedanı'nın soyundan gelen 40 yaşındaki Grand Dük George Mikailoviç Romanov, uzun süredir birlikte olduğu 39 yaşındaki İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile dünyanın en...

SON RUS ÇARININ AİLESİNDEN GELİYOR

Rus İmparatorluğu'nun son Çarı 2. Nikolai'nin, yani ülkeye yıllarca hükmeden Romanov Hanedanı'nın soyundan gelen 40 yaşındaki Grand Dük George Mikailoviç Romanov, uzun süredir birlikte olduğu 39 yaşındaki İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile dünyanın en görkemli dini yapılarından biri olan St. Isaac Katedrali'nde hayatını birleştirdi.

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

AVRUPA'DAN KRALİYET AİLESİ ÜYELERİ DE KATILDI

Her ne kadar hayatları Bolşevik Devrimi sırasında trajik bir şekilde sona erse de artık ülke bambaşka bir siyasi yapıya sahip olsa da Avrupa'nın önde gelen kraliyet ailesi üyeleri de törene katıldı. İspanya'nın "anne" Kraliçesi Sofia, Liechtenstein Prensi Rudolph ve eşi Prenses Tılsım, Bulgaristan'ın eski kralı da törene katılan konuklar arasındaydı. Resmi nikahları Moskova'da kıyılan çiftin, düğün için Rus İmparatorluğu'nun eski başkenti Saint Petersburg'u seçmesi de dikkat çekiciydi. Damat George Mihailoviç bu tercihinin nedenini de daha önce "Ailemizin 1990'ların başında Rusya'ya döndüğünde ilk gittiği kent orasıydı" diyerek anlatmıştı.

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

MOSKOVA'DA NİŞAN RESEPSİYONU

Yaklaşık 10 yıldır beraber olan çiftin nişanı Ocak 2021'de İmparatorluk Evi Başkanı ve George'un annesi Gran Düşes Maria Vladimirovna tarafından duyuruldu. Resmi nikahları 24 Eylül'de gerçekleşen çift nikahın ardından Moskova'daki evlerinde bir resepsiyon vermişti.

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

GELİN, BABASININ KOLUNDA

104 yıl sonra ülkede gerçekleşen bu ilk kraliyet düğünü için konuklar St. Isaac Katedrali içinde yerlerini almadan önce tarihi yapının kapısı önünde meraklılar toplandı. Gelin Rebecca Bettarini, babası Roberto'nun kolunda katedralin merdivenlerini tırmanırken, etrafta toplananlar da cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Gelini, eşine babası teslim etti.

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

AİLE ARMASI GELİNLİĞİN KUYRUĞUNA İŞLENDİ

Bettarini'nin uzun kollu ve sade gelinliğinin kuyruğunda ise Romanov ailesinin altın rengi arması işlenmişti. Gelinliğin en çok dikkat çeken ayrıntılarından biri de Bettarini'nin tacıydı. Damat Grand Dük George Mikhailoviç'in hizmet ettiği Saint Petersburg Deniz Kuvvetleri'ne bir saygı niteliğinde olan bu taç ünlü tasarımcı Chaumet'nin imzasını taşıyor. Yeri gelmişken Chaume'nin, Fransa İmparatoru Napoleon ve eşi Josephine'in resmi mücevhercisi olduğunu da hatırlatalım.

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

2. NİKOLAİ'NİN AKRABASI

Damat George Mihailoviç Romanov'un, Rusya'nın son çarı 2. Nikolai ile bağlantısına gelirsek... Romanov ile Bettarini'nin düğününün 104 yıl sonra Rusya'da gerçekleşen ilk kraliyet düğünü olarak nitelendirilmesinin nedeni de bu. George Mihailoviç Romanov, 1918 yılında Bolşevikler tarafından tüm ailesiyle birlikte kurşuna dizilen son Çar 2. Nikolai'nin kuzeni Grand Dük Kirill'in torunu. Damat Romanov'un annesi, Düşes Maria Vladimirovna Romanova da soyadını taşıdığı ailenin varisi olarak nitelendiriliyor.

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

DAMAT ANNESİNİN MUTLULUĞU

George Mihailoviç, İspanya'da, Grand Düşes Maria Vladimirovna ve Grand Dük Mihail Pavloviç'in oğlu olarak doğdu. Hayatının çoğunu Fransa ve İspanya'da geçirdi. Büyük büyükbabası Grand Dük Kirill Vladimirovich, 1917 Bolşevik Devrimi sırasında Finlandiya'ya kaçmayı başardı. O ve ailesi daha sonra Batı Avrupa'ya taşındı.

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

GELİN ADINI DEĞİŞTİRDİ

George Mihailoviç, Rusya'ya yıllar sonra ilk kez 1992'de geldi. Şimdi Moskova'da yaşıyor ve burada bir dizi hayır projesinde çalışıyor. 39 yaşındaki Rebecca Bettarini, geçen yıl Rus Ortodoks inancına geçerek Victoria Romanovna adını aldı. Bettarini, düğünden sonra Prenses Victoria Romanovna Romanov olarak anılacak.

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

SON RUS ÇARI 2. NİKOLAİ

Hayatları birçok araştırmaya, romana ve sinema filmine esin kaynağı olan Romanov ailesinden de söz edelim biraz... Çar 2. Nikolai, kutsallığı olduğuna inanılan Rurik ailesinin yerini alan Romanovlar'ın tahta oturan son temsilcisiydi. 26 Mayıs 1896'da taç giyen 2. Nikolai, aslında o dönemde birbirleriyle akrabalık bağları bulunan tüm Avrupa kraliyet ailesi üyeleri gibi İngiltere Kraliçesi Victoria'nın torunları arasındaydı.

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

TAÇ GİYME TÖRENİ SIRASINDA BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Uzaktan kuzeni olan Çariçe Alexadra Fyodorovna ile evlendi 2. Nikolai. Çiftin Tatyana, Maria, Olga, Anastasia adında dört kızı ile Aleksey adında bir oğlu dünyaya geldi. Kendi yerine geçmesi planlanan oğlu Aleksey, kısa hayatı boyunca hep sağlık sorunlarıyla boğuştu. 2. Nikolai, babasının ölümü üzerine 1896 yılında tahta çıktı. Tarihte "Kanlı Nikolai" olarak da anılan son çarın taç giyme töreni de bir felakete sahne oldu. 14 Mayıs'ta Moskova yakınlarında düzenlenen taç giyme töreni sırasında izleyicilerin bulunduğu tribünler çöktü ve 1400 kişi yaşamını yitirdi.

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

TAHTI KARDEŞİNE BIRAKTI AMA...

2. Nikolai, tahta çıktığı tarihten, Bolşevik Devrimi nedeniyle tahtı bırakmak zorunda kaldığı 1917 yılına kadar toplumsal yaşamdan ve ülke gerçeklerinden uzak kaldı. Oğlunun hastalığı nedeniyle medet umduğu Rasputin gibi mistiklerle sıkı fıkı olan karısının da etkisiyle devlet yönetiminde hayati sayılabilecek hatalar yaptı. Dış politika konusunda da başarılı olamayan 2. Nikolai, sonunda 1917 yılında Duma'nın da çağrısına uyarak tahtı bıraktı. 2. Nikolai 15 Mart 1917'de kardeşinin lehine tahttan feragat etti. Ama onun sandığı gibi taht kardeşi Mihail'e kalmadı. Mihail, tacı reddetti ve Romanov ailesinin saltanatı sona erdi.

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

TÜM AİLESİYLE BİRLİKTE KURŞUNA DİZİLDİ

2. Nikolai, tahttan feragat etmesinin ardından Bolşevikler tarafından önce St. Petersburg yakınlarındaki Çarskoe Selo'da sonra Tobolsk'ta son olarak da Yekaterinburg'da tutuldu. Sonunda 16- 17 Temmuz gecesi eşi, çocukları, aile doktoru, uşakları ve aşçısıyla birlikte kaldıkları evin bodrum katında kurşuna dizildi.  Çar ve ailesinin cesetleri, terk edilmiş bir maden ocağında yakıldı, sonra da ormanlık arazile gömüldü. Cansız bedenlerinden geriye kalanlar 1979 yılında amatör bir arkeolog tarafından bulundu. Ancak SSCB yönetimi bunu 10 yıl gizli tuttu.

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

2000 YILINDA AZİZ İLAN EDİLDİ

Daha sonra 17 Temmuz 1998'de düzenlenen devlet töreniyle Saint Petersburg'daki St. Peter ve Paul Kalesi'ne defnedildi. 2000 yılında 2. Nikolai "aziz" ilan edildi. 2008 yılında da haksız siyasi baskılar sonucunda idam edildiklerine karar verildi ve ailenin itibarı iade edildi.  2. Nikolai ve ailesinin trajik öyküsü birçok romana ve filme de konu oldu. Özellikle kızı Anastasia'nın katliamdan kurtulduğu fikrinden yola çıkan birçok kitap yazıldı ve film çekildi. Hatat zaman zaman kendisinin Anastasia olduğunu ileri sürenler oldu. Ancak bunların hiçbirinin gerçek olmadığı ortaya çıkarıldı.

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

DÜNYANIN EN BÜYÜK KUBBELİ YAPILARINDAN

Tören, dünyanın en büyük kubbeli yapılarından biri olarak nitelendirilen St. Isaac Katedrali'nde (Isakievski Sobor) gerçekleşti.

104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi
104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi

Togo Cumhuriyeti, İtalyan, Rusya, Rus, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Son Rus çarı 2. Nikolai'nin soyundan gelen George Mihailoviç Romanov ile Rebecca Bettarini evlendi - Son Dakika
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