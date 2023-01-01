2023'e böyle "Merhaba" dediler! İşte ünlü isimlerin yeni yıl paylaşımları - Son Dakika
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2023'e böyle "Merhaba" dediler! İşte ünlü isimlerin yeni yıl paylaşımları

01.01.2023 14:15

2022 yılı acısıyla tatlısıyla geride kalırken ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yeni yıla dair paylaşımlarda bulundular. İşte ünlü isimlerin 2023 paylaşımları...

EDİZ HUN

"Sevgili eşim Berna ile 50. yılımız. Herkese nasip olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

ÖZGE GÜREL

"Ne güzeldin 2022, teşekkür ederim. Hepimiz için umutla, sağlıkla, aşkla gel 2023. Mutlu seneler."

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

MUSTAFA SANDAL

"Hayata hep aşkla, sevgiyle, umut ve heyecanla bakmanız dileğiyle. Tıpkı bizim gibi. Mutlu seneler, sizi çok seviyoruz."

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

"Herkese sevdikleriyle, sağlıklı , mutlu, hayallerinden en az birini gerçekleştirebildiği bir yıl dilerim."

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

TOLGAHAN SAYIŞMAN

"2022 yılına teşekkür ederim. Çok güzel, çok özel anlar ve anılar ile bana hayatın tüm acımasız yanlarını gösterdiği, eş dost çevre adı altında yanımda gibi gözüken kalabalığın içinde kimlerin gerçekten dost olduğunu, kimlerin maddi manevi değerler anlamında 3 kuruş fazlası için insanlıktan çıkabildiğini, kimlerin yarınlara atılacak emin adımlarda yanımda olması ve kimlerin yargılarını karartan korku bulutlarını dağıtmam gerektiğini bana öğrettiği için çok teşekkür ederim. Evet kısacası 2023 benim için yeni bir doğum günü; beni tanıyan ya da tanıdığını düşünen herkes için biraz sürpriz dolu bir başlangıç. İyi niyetini kaybetmemiş tüm insanların yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Mutlu yıllar."

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

ÜMİT ERDİM

"Erdim Ailesi mutlu yıllar diler"

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

DOĞA RUTKAY KEMAL

"İyi ki gelmiş 2023 diyebilmek istiyorum! Hepimize, ülkemize, dünyamıza, yavrularımıza, hayvanlarımıza, doğamıza, özgürlüğümüze, umutlarımıza, hak ettiğimiz müjdeli haberlerimize ışık olsun bu yıl! Tanıdık tanımadık herkese en içten dileklerimizle sarılıyoruz! Kalbimizde dualarımızdasınız!"

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

PINAR DENİZ

"Mutlu yıllar, Mutlu bir yıl olsun. Venedik"

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

GÜZİDE DURAN

"Herkese mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıl diliyoruz. Güzel haberler alacağımız ve bereketin bol olacağı yıl olsun."

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

YASEMİN ŞEFKATLİ

"2023 aşkla gel"

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

DEMET ÖZDEMİR

"Şükrediyorum sayende bir çok şeye daha hoş gel 2023 "

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

HAZAL KAYA

"Herkese iyi seneler"

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı

FAHRİYE EVCEN

"Sağlıklı ve neşeli bir yıl dileriz herkese"

Kimi 50 yıllık eşine, kimi de eşi ve çocuklarına sarıldı! Ünlü isimler yeni yılı böyle karşıladı
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Yılbaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2023'e böyle 'Merhaba' dediler! İşte ünlü isimlerin yeni yıl paylaşımları - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023'e böyle "Merhaba" dediler! İşte ünlü isimlerin yeni yıl paylaşımları - Son Dakika
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