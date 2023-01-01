2023'e böyle "Merhaba" dediler! İşte ünlü isimlerin yeni yıl paylaşımları

Bu ihtimali ilk kez gündeme getirdiler! AK Parti'den çok konuşulacak seçim çıkışı

EDİZ HUN

"Sevgili eşim Berna ile 50. yılımız. Herkese nasip olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."

ÖZGE GÜREL

"Ne güzeldin 2022, teşekkür ederim. Hepimiz için umutla, sağlıkla, aşkla gel 2023. Mutlu seneler."

MUSTAFA SANDAL

"Hayata hep aşkla, sevgiyle, umut ve heyecanla bakmanız dileğiyle. Tıpkı bizim gibi. Mutlu seneler, sizi çok seviyoruz."

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

"Herkese sevdikleriyle, sağlıklı , mutlu, hayallerinden en az birini gerçekleştirebildiği bir yıl dilerim."

TOLGAHAN SAYIŞMAN

"2022 yılına teşekkür ederim. Çok güzel, çok özel anlar ve anılar ile bana hayatın tüm acımasız yanlarını gösterdiği, eş dost çevre adı altında yanımda gibi gözüken kalabalığın içinde kimlerin gerçekten dost olduğunu, kimlerin maddi manevi değerler anlamında 3 kuruş fazlası için insanlıktan çıkabildiğini, kimlerin yarınlara atılacak emin adımlarda yanımda olması ve kimlerin yargılarını karartan korku bulutlarını dağıtmam gerektiğini bana öğrettiği için çok teşekkür ederim. Evet kısacası 2023 benim için yeni bir doğum günü; beni tanıyan ya da tanıdığını düşünen herkes için biraz sürpriz dolu bir başlangıç. İyi niyetini kaybetmemiş tüm insanların yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Mutlu yıllar."

ÜMİT ERDİM

"Erdim Ailesi mutlu yıllar diler"

DOĞA RUTKAY KEMAL

"İyi ki gelmiş 2023 diyebilmek istiyorum! Hepimize, ülkemize, dünyamıza, yavrularımıza, hayvanlarımıza, doğamıza, özgürlüğümüze, umutlarımıza, hak ettiğimiz müjdeli haberlerimize ışık olsun bu yıl! Tanıdık tanımadık herkese en içten dileklerimizle sarılıyoruz! Kalbimizde dualarımızdasınız!"



PINAR DENİZ

"Mutlu yıllar, Mutlu bir yıl olsun. Venedik"

GÜZİDE DURAN

"Herkese mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıl diliyoruz. Güzel haberler alacağımız ve bereketin bol olacağı yıl olsun."

YASEMİN ŞEFKATLİ

"2023 aşkla gel"

DEMET ÖZDEMİR

"Şükrediyorum sayende bir çok şeye daha hoş gel 2023 "

HAZAL KAYA

"Herkese iyi seneler"

FAHRİYE EVCEN

"Sağlıklı ve neşeli bir yıl dileriz herkese"