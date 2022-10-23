Doğum gününü Batı Hollywood'da kutlayan şarkıcı Doja Cat'in arabaya bindiği esnada elbisesi açılınca göğüsleri olduğu gibi göründü

Son dönemin yükselen yıldızları arasında olan ve şarkıları milyonlarca kişi tarafından dinlenen Doja Cat, ilginçdoğum günü partisiyle adından söz ettirdi. "Eyes Wide Shut" filminden esinlenerek parti düzenleyen yıldız şarkıcı parti sonrası arabaya binerken verdiği frikik olay oldu.

FRİKİĞİ UMURSAMADI

Göğüsleri tamamen görünen Doja Cat, hiçbir şekilde tepki vermedi ve normal bir şekilde oturduğu koltukta yerini düzeltmeye çalıştı.

PARİTYE YILDIZ YAĞDI

Kısa süre önce saçların kazıtarak hayranlarını şaşırtan Doja'nın doğum günü partisine Hailey Bieber, Kendall Jenner ve Ty Dolla Şign gibi dünyaca ünlü yıldızlar da katıldı. Doja Cat'in parti öncesi Instagram'da paylaştığı klip milyonlarca kişi tarafından izlendi.