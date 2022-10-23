Doğum gününü Batı Hollywood'da kutlayan şarkıcı Doja Cat'in arabaya bindiği esnada elbisesi açılınca göğüsleri olduğu gibi göründü - Son Dakika
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Doğum gününü Batı Hollywood'da kutlayan şarkıcı Doja Cat'in arabaya bindiği esnada elbisesi açılınca göğüsleri olduğu gibi göründü

23.10.2022 16:04

27. yaş gününü Batı Hollywood'da birçok ünlünün katıldığı bir parti ile kutlayan ünlü şarkıcı Doja Cat, altına sadece iç çamaşırlarını giydiği siyah tül elbisesiyle dikkatleri üzerine çıktı. Cat, partiden sonra aracına bindiği sırada elbisesi açıldı ve göğüsleri olduğu gibi göründü.

Son dönemin yükselen yıldızları arasında olan ve şarkıları milyonlarca kişi tarafından dinlenen Doja Cat, ilginçdoğum günü partisiyle adından söz ettirdi. "Eyes Wide Shut" filminden esinlenerek parti düzenleyen yıldız şarkıcı parti sonrası arabaya binerken verdiği frikik olay oldu.

FRİKİĞİ UMURSAMADI

Göğüsleri tamamen görünen Doja Cat, hiçbir şekilde tepki vermedi ve normal bir şekilde oturduğu koltukta yerini düzeltmeye çalıştı.

PARİTYE YILDIZ YAĞDI

Kısa süre önce saçların kazıtarak hayranlarını şaşırtan Doja'nın doğum günü partisine Hailey Bieber, Kendall Jenner ve Ty Dolla Şign gibi dünyaca ünlü yıldızlar da katıldı. Doja Cat'in parti öncesi Instagram'da paylaştığı klip milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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Hailey Baldwin, Kendall Jenner, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğum gününü Batı Hollywood'da kutlayan şarkıcı Doja Cat'in arabaya bindiği esnada elbisesi açılınca göğüsleri olduğu gibi göründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğum gününü Batı Hollywood'da kutlayan şarkıcı Doja Cat'in arabaya bindiği esnada elbisesi açılınca göğüsleri olduğu gibi göründü - Son Dakika
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