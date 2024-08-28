2022 yılında nikah masasına Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, mayıs ayında ilk bebeklerini kucağına aldı. Kızlarına Mira Milena adını veren çiftten Atiksoy, kısa sürede hamilelik kilolarını vererek fiziğiyle şov yaptı.
Şimdilerde ailesiyle Maldivler'de tatil yapan Yıldız Çağrı Atiksoy, siyah beyaz renkteki mayosuyla plajda plajda peş peşe pozlar verdi. Pozlarını Instagram hesabından boy boy yayınlayan oyuncu, 38 yaşındaki oyuncunun fiziği takipçilerinden tam not aldı. Oyuncunun paylaşımına "Güzelliğinin sırrını alabilir miyiz?" ve "Ünlüler nasıl çocuk doğurduktan sonra hemen eski haline dönüyor" yorumu yağdı.
Son Dakika › Magazin › 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)