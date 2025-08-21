48\'lik Shakira\'nın makyajsız hali! İlk kez böyle görüntülendi

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Çarşamba günü Meksika'nın Cabo şehrinde keyifli bir tatil yaparken muhteşem bikini vücudunu sergiledi.

48 yaşındaki şarkıcı, boncuklu püsküllü metalize pembe bikinisiyle fit karın kaslarını gözler önüne serdi.

"Hips Don't Lie" hitinin sahibi Shakira, kumlar üzerinde uzanarak dinlenirken bir ara meditasyon yapıyormuş gibi göründü. Şarkıcı, gözlerini kapatarak bacaklarını bağladı ve ellerini dizlerinin üzerine koydu.

Günün ilerleyen saatlerinde ise okyanusa giren Shakira, karamelli sarı kıvırcık saçlarını topuz yaptı.

İki çocuk annesi şarkıcı, daha sonra eşyalarını büyük kırmızı deri çantasına topladı ve pembe tonlarında örtü etek giydi. Shakira, "Las Mujeres Ya No Lloran" adlı dünya turundan kısa bir mola almış durumda.

Sanatçı, 23 Ağustos'ta Monterrey, Nuevo León'de sahneye çıkacak. Tur, bilet satışları ve gişe gelirleri açısından 2025'in şimdiye kadarki en büyük kadın turu olma özelliğini taşıyor ve Beyoncé ile Lady Gaga'yı geride bırakıyor.

Haziran ayında Shakira, uzun süredir konuşulan İngiltere konserlerinin de gerçekleşeceğini duyurdu. Şarkıcı, Beyoncé'den ilham aldığını ve stadyum gösterilerini bu motivasyonla planladığını açıkladı. Miami'deki konserinde hayranlarına şöyle seslendi:

"Burası bu kadar dolu, benim için bir rüya gibi. Gerçeküstü."

"Hard Rock Stadyumu'na en son geldiğimde Beyoncé'nin gösterisini izledim ve kendime dedim ki, 'Bir gün ben de stadyumda çalabilseydim ne harika olurdu?'

"Ve işte bu gece, iki stadyumda sahnedeyim. Dünyanın en iyi kitlesine sahibim. Hayallerimi gerçeğe dönüştürüyorsunuz."

Başlangıçta arena turu planlanmışken, yoğun talep üzerine Shakira daha büyük stadyumlara taşındı. Gösteride 14 farklı kıyafet, dev görseller ve özel konuklar yer alıyor.

Gösteri, Shakira'nın eksik bir koluyla kum yığını içinden çıkan AI versiyonunu gösteren bir filmle başlıyor; bu, son birkaç yıldaki çalkantılı kişisel hayatına gönderme yapıyor.

Kasım 2023'te şarkıcı, ödenmemiş vergi borcu nedeniyle açılan davayı çözdü ve aynı yıl eski futbolcu Gerard Piqué'den 11 yıllık ilişkilerinin ardından ayrıldı.

Gösteriye "La Fuerte" şarkısıyla başlayan Shakira, seyircilere şunları söyledi:

"Çoğunuz biliyorsunuz ki son yıllar benim için kolay geçmedi, değil mi? Ama kim zaman zaman düşmez ki? Öğrendiğim şey, düşüşün son değil, daha iyi bir yolculuğun başlangıcı olduğu."

Shakira, iki saat süren konser boyunca enerjisini yüksek tutuyor ve bu gösterilere hazırlanmak için yoğun bir şekilde antrenman yaptığını açıkladı. Tur boyunca iki fizyoterapist kendisine eşlik ediyor ve sahne arkası menüsünde ızgara kırmızı levrek, Peru usulü tavuk ve karnabahar steak gibi sağlıklı seçenekler bulunuyor.

Buna rağmen Shakira, Amerikan turunun bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. Washington DC'deki Nationals Park'ta planlanan konser, şehir yetkililerinin "yapısal standartlara uygun olmayan unsurlar" tespit etmesi nedeniyle iptal edildi.

Öncesinde de Boston'daki Fenway Park'ta iki ardışık konserini iptal etmek zorunda kalmıştı.