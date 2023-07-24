Afra Saraçoğlu Tatilde Renkli Anlarını Paylaştı - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu Tatilde Renkli Anlarını Paylaştı

24.07.2023 17:00

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, sezon finalinin ardından Bodrum'da tatil yaparak eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaştı. Sarı bikinisiyle verdiği pozlar hayranlarını mest etti.

Başrolünde oynadığı Yalı Çapkını dizisiyle hayran kitlesini genişleten Afra Saraçoğlu, dizinin sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Gözde tatil beldelerinde boy gösteren güzel oyuncu sosyal medya hesabından eğlenceli anlarını paylaştı.

TAİLDEN RENKLİ KARELERİNİ PAYLAŞTI

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Keyifli anlarını hayranlarıyla paylaşan güzel oyuncunun tatil pozlarına kısa sürede beğeni yağdı. Sevilen oyuncunun sarı bikinisiyle verdiği pozları ise hayranlarını mest etti.

İşte Afra Saraçoğlu'nun tatilinden renkli kareler;

Afra Saraçoğlu sarı bikinisiyle sere serpe poz verdi
Afra Saraçoğlu sarı bikinisiyle sere serpe poz verdi
Afra Saraçoğlu sarı bikinisiyle sere serpe poz verdi
Afra Saraçoğlu sarı bikinisiyle sere serpe poz verdi
Afra Saraçoğlu sarı bikinisiyle sere serpe poz verdi
Afra Saraçoğlu sarı bikinisiyle sere serpe poz verdi
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Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu Tatilde Renkli Anlarını Paylaştı - Son Dakika


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