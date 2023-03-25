Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı dünyaevine giriyor! Cihan Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evlilik kararı aldı - Son Dakika
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Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı dünyaevine giriyor! Cihan Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evlilik kararı aldı

25.03.2023 16:41

Aralık ayında 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisine evlilik teklifi eden Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Cihan Şimşek, sosyal medya hesabından 23 Haziran'da evleneceklerini açıkladı.

Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Cihan Şimşek, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Melis Minkari'nin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı evleniyor.

23 HAZİRAN'DA DÜĞÜN VAR

Yeni yıla girmeden 10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Sinem'e Belgrad'da evlilik teklifi eden Cihan Şimşek'in düğün tarihi belli oldu. Düğün için hazırlıklara başlayan çift, birlikte gelinlik bakmaya gitti. O anlarda 1,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Cihan Şimşek, 23 Haziran'da nikah masasına oturacaklarını duyurdu.

Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evleniyor

CİHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Cihan Şimşek, 6 Ağustos 1992 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Eğitimini oyunculuk üzerine tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini ise 2008 yılında yayınlanan Bez Bebek dizisi ile yaşamış; Hanım Köylü, Medcezir, Ben Böyle Sev, Bir Yastıkta, Zil Çalınca ve 4N1K gibi yapımlarda yer aldı. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Oğulcan karakterine hayat veriyor.

Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evleniyor
Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evleniyor
Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evleniyor
Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evleniyor
Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evleniyor
Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evleniyor
Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evleniyor
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Oyunculuğa yakışmıyorsun sırıtıyorsun Cevap Yaz 10 12 Yayından Kaldır
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Kardeşlerim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı dünyaevine giriyor! Cihan Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evlilik kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı dünyaevine giriyor! Cihan Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evlilik kararı aldı - Son Dakika
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