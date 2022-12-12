Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Özge Ulusoy, kazayla ilgili feci gerçeği paylaştı: Hiç frene basmamış - Son Dakika
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Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Özge Ulusoy, kazayla ilgili feci gerçeği paylaştı: Hiç frene basmamış

12.12.2022 14:26

4 Aralık'ta babası karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucu yaşamını yitiren Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından kazayla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Olayın takipçisi olacağını belirten Ulusoy, "100 Km'le hızla vurmuş ve hiç fren yapmamış. Bu korkunç bir olay, düşündükçe kanım donuyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'da karşıdan karşıya geçerek araba çarpması hayatını kaybetti. Babasının ani ölümüyle yıkılan Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla korkunç kazanın detaylarını anlattı.

"100 KM HIZLA BABAMA VURDU, HİÇ FRENE BASMAMIŞ"

Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Babam hayatı boyunca kurallara riayet eden biriydi. Askerde havacı, füzeci albay rütbesi vardı ve ömrü boyunca askeri hakimlik yaptı ve kendisi hak, hukuk, adalet için ülkesi ve milleti için bir ömür çalıştı ve savaştı. 4 Aralık Pazar günü saat 14:05 sıralarında bir jip babama yaya geçidindeyken çarpıp onu öldürdü. Babam yaya geçidinden geçerken bu jip 100 Km'den daha yüksek bir hızla ona vurdu. Üzüntümüz tarifsiz ve çok büyük. Maalesef üzüntümüzü daha da derinleştiren detaylar var! Bu detaylardan biri de çarpan aracın frene bile basmamış olması! Bunu tekrar edeceğim! Araç frene bile basmamış. Fren izi yok! Bu korkunç bir olay, düşündükçe kanım donuyor. Frene basmamak ne demek?"

Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy, kazayla ilgili korkunç gerçeği açıkladı: Hiç frene basmamış

"KAN DONDURAN BİLGİLER VAR, BABAM İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Kamuoyunu aydınlatmak için gerekli noktalarda gerekli açıklamaları yapacağım. Dosyaya bilerek yanlış yansıtılan şeyler var. İddia edilenin aksine babamın otopsi raporunda vücudundaki kırıklar, iç kanama ve hasarlar vücudunun sol tarafında. Eminim ki bunların nedenini saptamak yüce adaletimizin görevi. Yargı makamları doğruları ortaya çıkaracaktır. Şu anda konu yargıya intikal etmiş durumda ondan çok fazla detay vermek istemiyorum. Bugün anlattıklarımın dışında bilgi sahibi olduğumuz birçok başka kan donduran bilgiler de var! Daha fazla detay veremiyorum. Babam bir ömür ülkesi ve milleti için çalıştı ve savaştı şimdi ben de onun için savaşacağım. Söyleyecek başka bir şey yok şimdilik. Allah herkese sıralı ölüm nasip eylesin. Tüm ölmüşlerimizin taksiratını affeylesin ve mekanları cennet olsun."

Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy, kazayla ilgili korkunç gerçeği açıkladı: Hiç frene basmamış
Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy, kazayla ilgili korkunç gerçeği açıkladı: Hiç frene basmamış
Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy, kazayla ilgili korkunç gerçeği açıkladı: Hiç frene basmamış
Babasının ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy, kazayla ilgili korkunç gerçeği açıkladı: Hiç frene basmamış
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Özge Ulusoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Özge Ulusoy, kazayla ilgili feci gerçeği paylaştı: Hiç frene basmamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Özge Ulusoy, kazayla ilgili feci gerçeği paylaştı: Hiç frene basmamış - Son Dakika
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