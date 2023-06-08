Ayça Bingöl, babasının cenazesine neden katılmadığını anlattı - Son Dakika
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Ayça Bingöl, babasının cenazesine neden katılmadığını anlattı

08.06.2023 16:18

Ayça Bingöl, NTV'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla yayınlanan Empati programına konuk oldu ve babasının cenazesine neden katılmadığını anlattı. Hamileliği sırasında hastanede yattığı için cenazeye gidemediğini söyleyen oyuncu, vicdan azabı yaşamadığını ve doğru olanı yaptığına inandığını belirtti.

Süper Baba, Tatlı Kaçıklar, Kınalı Kar, Küçük Kadınlar, Bez Bebek, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kardeş Çocukları gibi dizilerdeki başarılarıyla adını geniş bir kitleye duyuran ve şimdilerde Yürek Çıkmazı'nda rol alan Ayça Bingöl, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. Oyuncu, yıllar önce babasının cenazesine neden katılmadığını da tüm samimiyetiyle anlattı.

"HAMİLELİĞİM HASTANEDE YATTIĞIM İÇİN GİTMEDİM"

İtirafıyla herkesi şaşkına çeviren usta oyuncu, babasıyla ilgili şöyle konuştu: "Karnımda 2 bebek varken çok acayip bir karar vermek zorunda kaldım... Benim hamileliğim çok riskliydi, hastanede yatıyordum, hiç kalkmadan, kıpırdamadan yatmam gerekiyordu, 13 hafta yattım hastanede. Babam hastaydı, ben hastanedeyken yoğun bakıma alınmış ve vefat etti. Doktorum 'cenazeye gitmene izin veremem ama, gideceğim diyorsan gidersin tutamam. Biz seni haftalardır kıpırdamadan yatırıyoruz. Baban da gitti. Ne yapacaksın?' dedi. Bir saniye bile düşünmeden karar verdim ve gitmedim."

"VİCDAN AZABI YAŞAMIYORUM"

"Bu durumla ilgili hiçbir suçluluk ve yük taşımıyorum. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Bir tarafta ölüm bir tarafta yaşam varsa biz her koşulda yaşamı seçiyoruz. Burada enteresan olan o vicdan azabını yaşamamak... Oradan kalan şey hüzün. O da sadece vedalaşamama hüznü. Onu da bir şekilde hallediyorsun.

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Son Dakika Magazin Ayça Bingöl, babasının cenazesine neden katılmadığını anlattı - Son Dakika


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