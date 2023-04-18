Binada kedi beslemesi, komşularıyla kavgaya mı neden oldu? Nesrin Cavadzade'den yanıt gecikmedi: Kimseyle kavga etmedim - Son Dakika
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Binada kedi beslemesi, komşularıyla kavgaya mı neden oldu? Nesrin Cavadzade'den yanıt gecikmedi: Kimseyle kavga etmedim

18.04.2023 09:43

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, oturduğu binada 15 kediyi beslediği için komşularıyla kavga ettiği iddiasını reddetti. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınlayan oyuncu, "Kimse ile kavga etmedim fakat çocuk ve hayvan istismarı, kötü muamele karşısında her zaman tereddütsüz bir şekilde pozisyon alacağımı saygıyla bilgilerinize sunmak isterim" diye konuştu.

Bizim Hikaye, Yasak Elma ve Üç Kuruş gibi başarılı dizilerde rol alan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, bu sefer bir kavga haberiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda 15 yıllık kedisi Çiko'nun ölümüyle yıkılan Cavadzade'nin oturduğu apartmanda 15 kediyi beslediği, bu yüzden de komşularıyla birbirine girdiği ileri sürüldü.

"KOMŞULARIMLA HAYVANLARA DUYARLIYIZ, KİMSEYLE KAVGA ETMEDİM"

Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Nesrin Cavadzade, kavga iddiasını kesin bir dille yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda çıkan haberler tamamen asılsızdır. Apartman içinde beslediğim kedi sayısı sıfırdır. Site bahçesinde komşularımla bütün hayvanlara duyarlı davranıyoruz, sadece kedilere değil. Zaten insana yakışan da budur. Geçen hafta beslediğimiz kedilerden birinin başına çok kötü bir şey geldi. İçimizden birileri onu alakasız bir semtte ölüme terk etti, biz de yoğun çabalar sonunda onu bulduk ve sahiplendirdik. Kimse ile kavga etmedim fakat çocuk ve hayvan istismarı, kötü muamele karşısında her zaman tereddütsüz bir şekilde pozisyon alacağımı saygıyla bilgilerinize sunmak isterim. Herkese güzel günler diliyorum."

Apartmanda kedi beslediği için komşularıyla kavga mı etti? Nesrin Cavadzade'den jet yanıt geldi: Kimseyle kavga etmedim
Apartmanda kedi beslediği için komşularıyla kavga mı etti? Nesrin Cavadzade'den jet yanıt geldi: Kimseyle kavga etmedim
Apartmanda kedi beslediği için komşularıyla kavga mı etti? Nesrin Cavadzade'den jet yanıt geldi: Kimseyle kavga etmedim
Apartmanda kedi beslediği için komşularıyla kavga mı etti? Nesrin Cavadzade'den jet yanıt geldi: Kimseyle kavga etmedim
Apartmanda kedi beslediği için komşularıyla kavga mı etti? Nesrin Cavadzade'den jet yanıt geldi: Kimseyle kavga etmedim
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Son Dakika Magazin Binada kedi beslemesi, komşularıyla kavgaya mı neden oldu? Nesrin Cavadzade'den yanıt gecikmedi: Kimseyle kavga etmedim - Son Dakika


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