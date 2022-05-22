Cansu Dere rol arkadaşı Caner Cindoruk ile çıkan aşk iddiaları hakkında konuştu - Son Dakika
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Cansu Dere rol arkadaşı Caner Cindoruk ile çıkan aşk iddiaları hakkında konuştu

22.05.2022 08:46
Cansu Dere rol arkadaşı Caner Cindoruk ile çıkan aşk iddiaları hakkında konuştu

Sadakatsiz dizisinin final bölümünü çeken oyuncu Cansu Dere, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Rol arkadaşı Caner Cindoruk'la aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yanıtlayan Dere, "Arkadaşlar yapmayın gözünüzü seveyim. Lütfen duymamış olayım" sözleriyle çıkan iddiaları yalanlamış oldu.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Volkan'ı Caner Cindoruk'un yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edilmişti.
Magazin gündeminde yer alan söylentilere göre çiftin, ilişkisini henüz yalnızca yakın çevresine duyurduğu öne sürülmüştü.

AŞK İDDİASINA CEVAP GELDİ

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Cansu Dere, aşk iddiasına cevap verdi. Dere, "Arkadaşlar yapmayın gözünüzü seveyim. Lütfen duymamış olayım" diyerek aşk iddiasını yalanladı.

"ARTIK BENİ DAHA SIK SOKAKTA GÖRECEKSİNİZ"

25 Haziran'da final yapacak Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Dere, "Dizimiz bitiyor. İzleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Artık beni sokakta daha sık göreceksiniz" dedi.

CANSU DERE KİMDİR?

Oyunculuk, sunucu ve mankenlik yapan Cansu Dere 14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından İzmir, İstanbul ve Selanik kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan kökenlidir. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı.

2004 yılında Hilal Saral'ın yönettiği ve Nazan karakterini canlandırdığı Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra Türkan Derya'nın yönettiği Alacakaranlık adlı dizide Irmak Bozoğlu karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Zeynep Günay Tan'ın yönettiği Güz Yangını dizisindeki Ceylan rolüyle dikkatleri çeken Dere, bu dönemde Çağan Irmak'ın TV filmi formatında çektiği Kabuslar Evi filminde köylü Esma karakterini oynamıştır.

2006-2008 yılları arasında Sıla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynayarak popülerliğini arttırmıştır. Sıla karakteri ile yer aldığı dizi ile hayran kazanmaya başlamıştır. 2007'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Son Osmanlı Yandım Ali adlı, Defne karakterini oynadığı dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafından izlenmiştir.[kaynak belirtilmeli] 2009 yılında, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Taner Elhan'ın yönettiği Acı Aşk adlı filmde rol almıştır. Halit Ergenç, Songül Öden ve Ezgi Asaroğlu ile başrolleri paylaştığı filmde Oya adlı bir fotoğrafçıyı oynamıştır.

2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile daha da ünlenmiştir. Yine 2009 yılında Totally Spies: Casus Kızlar Her Şey Nasıl Başladı? filminde Alex ve Mandy karakterlerini seslendirmiştir. 2010'da Yahşi Batı filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.

2011'de Serdar Akar'ın yönettiği, 3. sinema filmi Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ü çekmiştir. Filmde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır. 2012'de El Yazısı filminde yine başrolü üstlenmiştir. Dere bu kez küçük bir kasabada eczacılık yapan Zeynep rolünü üstlenmiştir.

2019'da ise Tolga Sarıtaş ile başrolünü paylaştığı, FOX'ta yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde Banu Karalı karakterini canlandırmıştır fakat proje fazla uzun sürmeyip 6. bölümünde final yapmıştır. 2020 yılında ise Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile başrolü paylaştığı, Kanal D'de yayınlanan İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz adlı dizide canlandırdığı Asya Yılmaz karakteri ile oyunculuk hayatına devam etmektedir.

Cansu Dere rol arkadaşı Caner Cindoruk ile çıkan aşk iddiaları hakkında konuştu
Cansu Dere rol arkadaşı Caner Cindoruk ile çıkan aşk iddiaları hakkında konuştu
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Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cansu Dere rol arkadaşı Caner Cindoruk ile çıkan aşk iddiaları hakkında konuştu - Son Dakika


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