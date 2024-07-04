Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı

Ramazan Gündoğan:

Herkes istediği gibi yaşasın rahat birakin insanları. Onlar ne sizin istediğiniz gibi yaşamak zorunda ne de sizin inandıklarınıza inanmak zorunda. Eğer tanri varsa bırakın işini yapsın size düşmez insanları yargılamak.

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ferhat eser: ramazan sendemi çizdirdin yoksa kardeş 94 19

hakan yücel: tanrı yok Allah var ataist 73 13

Ramazan Gündoğan: Şuradaki üslup bugünkü ekonomik tablonun da özeti. Siz güzel insanlar her şeyi hak ediyorsunuz. 11 18

Ramazan Gündoğan: Ferhat neden sordun? Merak ediyorsan esenyurtta çizdirme merkezleri var heves ettiysen git çizdir. 5 20

Ahmet Tan: Ramazan sana kimse kaymaz bence 8 3