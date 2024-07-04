Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı - Son Dakika
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Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı

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Cinsiyet değiştirerek Ahmet Melih Yılmaz olan adını da Meli Bendeli olarak değiştiren Çukur dizisi oyuncusu, gittiği restorandan kovuldu. O anları kayda alan oyuncu, binlerce takipçisiyle paylaştı.

04.07.2024 13:06
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Yıllar önce yayınlanan Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirerek adını da Meli Bendeli olarak değiştirdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Bendeli, gittiği restorandan atıldığı anları paylaştı.

O ANLARI ANBEAN KAYDETTİ

Cinsiyet değiştirme süreciyle sık sık adından söz ettiren ünlü isim, dün gittiği mekanda müşterileri gösterdiği gerekçesiyle garson tarafından çıkarıldı. Bendeli'yi çıkaran garson "Patron kameradan izlemiş, yayın yapıyor filan personel de görünüyormuş, bir daha gelmesin dedi, dükkanımıza gelmesin dedi. Biz aracıyız kusura bakma" dedi. O anları kayda alan oyuncu "Allah Allah kimse çıkmıyor, duydunuz mu? Bir daha buraya gelmeyeceğim çok üzgünüm. Eminim video içindir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı

Ahmet Melih Yılmaz, Çukur, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (15)

  • Ramazan Gündoğan: Herkes istediği gibi yaşasın rahat birakin insanları. Onlar ne sizin istediğiniz gibi yaşamak zorunda ne de sizin inandıklarınıza inanmak zorunda. Eğer tanri varsa bırakın işini yapsın size düşmez insanları yargılamak. 18 133 Yanıtla
    ferhat eser: ramazan sendemi çizdirdin yoksa kardeş 94 19 hakan yücel: tanrı yok Allah var ataist 73 13 Ramazan Gündoğan: Şuradaki üslup bugünkü ekonomik tablonun da özeti. Siz güzel insanlar her şeyi hak ediyorsunuz. 11 18 Ramazan Gündoğan: Ferhat neden sordun? Merak ediyorsan esenyurtta çizdirme merkezleri var heves ettiysen git çizdir. 5 20 Ahmet Tan: Ramazan sana kimse kaymaz bence 8 3 ferhat eser: ramazan TANRI var ve seni erkek yaratmış adını ramazan koymuşlar yapma etme olduğun yerde kal alay ettirme kendinle 4 3
  • Gakko 23: İnsana benzemiyor 28 1 Yanıtla
  • Kamber null: Çok iyi olmuş 21 3 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Erkeklikten ne zarar görmüş acaba 18 2 Yanıtla
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