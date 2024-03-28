Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı - Son Dakika
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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı

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Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu rolünü oynayan Hayal Garip, eski sevgilisi Serkan K.'dan şiddet gördüğünü itiraf etti. 2 çocuk annesi oyuncu, "Hakaret, iftira ve dayak. Aylar süren döngüden güç bela çıktım. Bugün davamız var" dedi.

28.03.2024 09:51  Güncelleme: 10:18
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Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Duygu rolüyle tanınan Hayal Garip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi.

"MUTLU BİR FOTOĞRAF VERİYORDUK AMA ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Murat Kahraman Özalp ile evliliğinden iki kızı olan oyuncu eski sevgilisi Serkan K. tarafından maruz kaldığı şiddeti şu sözlerle anlattı: "Geçtiğimiz sene Serkan K. İle birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı."

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı

"ÇOCUKLARIMIN VE BENİM PAYIMA KALAN TRAVMALAR BİZİ YORGUN DÜŞÜRDÜ"

"Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet. iyisini gördüğünüz kötünün içindeki o iyiliğe tekrar kavuşacağınız umudu da, manipülasyonlar ile geliyor. Gidemiyorsun, kalamıyorsun! Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak... Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum... Ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor..."

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı

"DESTEKLERİNDEN DOLAYI ESKİ EŞİME VE AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM"

"İlk önce kızlarıma hem özür hem hayat borçluyum... Bana bu süreçte desteğini sorgusuz kuzenlerim, eniştem, ablam, kızlarımın babası Murat, gelinim ve erkek kardeşim sizi çok seviyorum. Ve isimlerini buraya sığdıramayacağım dostlarım ve Zekeriyaköy Jandarma Komutanlığı'nda görevli komutamın ve asker kardeşlerim teşekkür ederim. 28.03.2024 Perşembe günü, sabah saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek davam öncesinde, başta adalet için ve belki de daha önemlisi başka mağdurlar olmaması için, mücadelemi sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Biraz da kendimi yalnız hissetmemek için ve başka kadınların da kendilerini yalnız hissetmemeleri için..."

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı
Çocuklar Duymasın\'ın Duygu\'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı

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Son Dakika Magazin Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cihangir Reyhan: Bu yaşantıyı siz seçiyorsunuz neden dost hayatı neden gerçek bir ev yuva değil siz kendinizce özgür olalım diyorsunuz bence ondan sonra sorunlar başlıyor. Ben senin eşin değilim istediğimi yaparım iki taraf için de geçerli bu daha sonra olaylar başka yerlere gidiyor. Sorun sen veya senin birlikte yaşadığın kadın veya erkek değil asıl sorun çocuklar o bozuk düzende yaşamaya mecbur kalan ve aileyi öyle zannederek büyüyen çocuklar yazık bu çocuklara çok yazık. 1 0 Yanıtla
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