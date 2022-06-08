Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi

Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılık yaparak devam eden Defne Samyeli, konser maratonuna devam ediyor. Sağlıklı beslenerek düzenli spor yapan başarılı isim, kusursuz fiziğiyle de sık sık gündeme geliyor.

SAHNEDE ETEKLERİNİ ÇIKARDI

Dün akşam bir mekanda sahne alan şarkıcı, derin göğüs dekolteli siyak kabarık eteği bulunan bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıktı. Samyeli, şarkı arasında önce kabarık eteğini, sonra uzun tül eteğini, ardından da beline sardığı tülü çıkartarak mayoyla kaldı. Ünlü ismin, kıyafetiyle yaptığı sahne şovuyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLDÜ

Samyeli'nin videosu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Samyeli'nin şovunu çok beğenirken bir kısım da "İyice zıvanadan çıktılar" yorumunu yaptı.