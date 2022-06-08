Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi - Son Dakika
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Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi

08.06.2022 11:07

Defne Samyeli, dün akşam Gayrettepe'deki bir mekanda sahneye çıktı. Konserinin en başında kabarık bir etek giyen Samyeli, arka arkaya kıyafetlerini çıkartarak mayosuyla kaldı. Ünlü ismin, sahnedeki şovuna sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılık yaparak devam eden Defne Samyeli, konser maratonuna devam ediyor. Sağlıklı beslenerek düzenli spor yapan başarılı isim, kusursuz fiziğiyle de sık sık gündeme geliyor.

SAHNEDE ETEKLERİNİ ÇIKARDI

Dün akşam bir mekanda sahne alan şarkıcı, derin göğüs dekolteli siyak kabarık eteği bulunan bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıktı. Samyeli, şarkı arasında önce kabarık eteğini, sonra uzun tül eteğini, ardından da beline sardığı tülü çıkartarak mayoyla kaldı. Ünlü ismin, kıyafetiyle yaptığı sahne şovuyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLDÜ

Samyeli'nin videosu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Samyeli'nin şovunu çok beğenirken bir kısım da "İyice zıvanadan çıktılar" yorumunu yaptı.

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Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi - Son Dakika


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