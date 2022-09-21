Şarkıcı Adam Levine hamile eşini aldattı! TikTok videosu ile ortaya atılan iddialar doğrulandı

Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine'in ünlü Victoria's Secret modeli eşi Behati Prinsloo'yu aldattığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Eşiyle üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan şarkıcı, iddialara cevap verdi.

ATTIĞI MESAJLARI İFŞA ETTİ

Sumner Stroh adındaki model, yayınladığı TikTok videosunda şarkıcının kendisine Instagram'dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürdü.

"BİR BEBEĞİMİZ OLACAK"

Şarkıcının, modele attığı mesajlarda "Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?" dediği görülüyor.

"SINIRI AŞTIM"

Konu ile açıklamada yapan Levine "Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım. Bazı durumlarda uygunsuz hale geldi; Bunu ele aldım ve ailemle birlikte bunu düzeltmek için adımlar attım."

"BİR DAHA ASLA YAPMAYACAĞIM"

"Bu dünyada tek umursadığım eşim ve ailem. Benim için gerçekten önemli olan tek şeyi riske atacak kadar saf ve aptal olmak, yapabileceğim en büyük hataydı. Bir daha asla yapmayacağım. Tüm sorumluluğu alıyorum. üstesinden geleceğiz. Ve birlikte üstesinden geleceğiz."

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK GELİYOR

Çift yakın zamanda üçüncü kez anne baba olacaklarını paylaşmıştı.