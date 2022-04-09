Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilmişti! Ece Erken isyan etti, hesabındaki parayı yayınladı - Son Dakika
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Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilmişti! Ece Erken isyan etti, hesabındaki parayı yayınladı

09.04.2022 14:54

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu menfur bir cinayete kurban veren ünlü sunucu Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun saatlerini 15 milyona sattığı yönündeki haberlere ateş püskürdü. Bloke edilen banka hesabının fotoğrafını paylaşan Erken, eşinden kendisine sadece 2-3 tespih kaldığını söyledi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta balıkçıda husumetli olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun saatlerini sattığı yönündeki iddiaya ateş püskürdü.

HESABINA BLOKE KONULDU

Dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne sebebiyet veren kişi tarafından hesabına bloke konulduğunu söyledi. Erken paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a abi diyen, peşinde gezen, param yok bana Ö. Kuzu'dan borç alan diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" ifadelerini kullandı.

Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilen Ece Erken hesabındaki parayı göstererek isyan etti

EŞİNİN SAATLERİNİ SATTI İDDİASI

Erken'in eşine ait 12 adet lüks saati satarak 15 milyon lira kazandığı ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya sosyal medya hesabından cevap veren Erken yasal yollara başvuracağını söyledi.

"EŞİMDEN TEK KURUŞ KALMADI SADECE 2-3 TESPİHİ VAR"

Bloke konulduğu için eksi hesapta görülen 22 milyon TL'lik bakiyesinin görüntüsünü paylaşan Ece Erken, "Bu haberi kim yatıysa eşimden tek kuruş aldığımı kim söylüyorsa adli makamlara hesap verecek. Eşimden tek kuruş kalmadığı gibi şu an hesabım bloke. Çocukluğumdan beri çalışıyorum, 2 evimde tedbir var. Tek saati vardı o da abisinde. Bende 2-3 tespihi kaldı onu da istediler vermedim" dedi.

Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilen Ece Erken hesabındaki parayı göstererek isyan etti
Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilen Ece Erken hesabındaki parayı göstererek isyan etti
Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilen Ece Erken hesabındaki parayı göstererek isyan etti
Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
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Son Dakika Magazin Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilmişti! Ece Erken isyan etti, hesabındaki parayı yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilmişti! Ece Erken isyan etti, hesabındaki parayı yayınladı - Son Dakika
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