Eski MHP'linin dekoltesini eleştirdiği oyuncu Melis Sezen'den bu kez Bali pozları - Son Dakika
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Eski MHP'linin dekoltesini eleştirdiği oyuncu Melis Sezen'den bu kez Bali pozları

23.05.2022 09:38

Rol aldığı Sadakatsiz dizisinin final yapması sonrası Bali'ye tatile giden Melis Sezen'den bol dekolteli tatil pozları geldi.

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar tarafından dekoltesi eleştirildiği için günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Melis Sezen, yeni pozlarıyla yine adından söz ettirdi.

DEKOLTELİ KIYAFETİYLE PEŞ PEŞE POZLAR VERDİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu, final bölümünün tamamlanmasıyla soluğu tatilde aldı. İlk tatilini Bali'de yapma kararı alan Sezen, çektirdiği kareleri de takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan oyuncu, etek ve büstiyerden oluşan kombiniyle art arda pozlar verdi. Sezen'in paylaşımları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

ESKİ VEKİL KIYAFETİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayında Melis Sezen'in aylar önce bir ödül töreninde giydiği dekolteli elbisesini eleştirmişti. Sezen'in kıyafetini açık bulan Çakar,"Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok" demişti. Çakar'ın bu sözlerinden sonra gündem olan ve destek mesajları yağan Sezen için çok konuşulan kıyafetiyle bir pozunu daha paylaşarak "Biz kadınlar çok güçlüyüz" ifadelerini kullanmıştı.

Bali'de tatil yapan Melis Sezen, dekolteli kıyafetleriyle art arda pozlar verdi

İşte Melis Sezen'in Bali tatilinden kareler...

Bali'de tatil yapan Melis Sezen, dekolteli kıyafetleriyle art arda pozlar verdi
Bali'de tatil yapan Melis Sezen, dekolteli kıyafetleriyle art arda pozlar verdi
Bali'de tatil yapan Melis Sezen, dekolteli kıyafetleriyle art arda pozlar verdi
Bali'de tatil yapan Melis Sezen, dekolteli kıyafetleriyle art arda pozlar verdi
Bali'de tatil yapan Melis Sezen, dekolteli kıyafetleriyle art arda pozlar verdi
Bali'de tatil yapan Melis Sezen, dekolteli kıyafetleriyle art arda pozlar verdi
Bali'de tatil yapan Melis Sezen, dekolteli kıyafetleriyle art arda pozlar verdi
Bali'de tatil yapan Melis Sezen, dekolteli kıyafetleriyle art arda pozlar verdi
Dekolte kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
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Son Dakika Magazin Eski MHP'linin dekoltesini eleştirdiği oyuncu Melis Sezen'den bu kez Bali pozları - Son Dakika


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