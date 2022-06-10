Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir - Son Dakika
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Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir

10.06.2022 22:26

Oyuncu Ezgi Mola ve Merve Dizdar ile birlikte yaptıkları uçak seyahati sırasında ayak kokusu sebebiyle yaşadıkları rahatsızlığı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mola, yaşananlar için "Mahvolduk, yarım saattir 'Kapı açık gitsek olur mu?' diye rica ediyoruz. Bittik!" ifadelerini kullandı.

Birden fazla projede birlikte yer alan oyuncu Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahati ayak kokusu nedeniyle istedikleri gibi gitmedi. Sosyal medya hesabında milyonlarca takipçisi olan Mola, yaşadıkları zorlu süreci paylaşarak sitemde bulundu.

"HER GÜN KALKIP YIKANACAKSIN"

Art arda videolar yayımlayan Mola şöyle konuştu: "Uçakta bir ayak kokusu var. Çocuğum (Merve Dizdar) çok hassas, burnu çok hassas. Mahvolduk, yarım saattir 'Kapı açık gitsek olur mu?' diye rica ediyoruz. Bittik! Ayak kokusu olamaz ya! Çok zor değil be, her gün kalkacaksın yıkanacaksın ya da akşam pijamanı giymeden yıkanacaksın Allah'ın cezası."

Ezgi Mola ve Merve Dizdar uçaktaki ayak kokusu nedeniyle zor anlar yaşadı

"SİNİRİM ÇOK BOZUK"

Ünlü oyuncu, söz konusu ağır kokunun azalması için çareyi hostesten rica ettiği spreyi uçak koridoruna sıkmakta buldu. Bu sırada Merve Dizdar, "Sinirim çok bozuk. Ayak kokusu tam arkamızda. Çok acı bir şey bu, yapmayın" dedi.

Ezgi Mola ve Merve Dizdar uçaktaki ayak kokusu nedeniyle zor anlar yaşadı

"DAHA FAZLA ÜSTÜNE GİDEMEDİM?"

Uçak yolculuğu sonrası da videolara devam eden Ezgi Mola, "Uçaktan indik, servise bindik. 'Merve ne giymiş, bak şimdi göreceksin' dedim. 90'larda çocuk olanlar bilir; misafir terlikleri vardı, altı kösele olurdu, erkek terlikleri. Çıplak ayakla, çorapsız! 'Hiç utanmıyor musun?' dedim. Kafası önde, daha fazla üstüne gidemedim" şeklinde konuştu.

Ezgi Mola ve Merve Dizdar uçaktaki ayak kokusu nedeniyle zor anlar yaşadı

"12 YILLIK BOZUK PEYNİR KOKUSU DAHA İYİDİR"

Kokuya neden olan yolcunun terliğinin fotoğrafını da paylaşan oyuncu, yaşadıkları zor anların takipçileri, tarafından anlaşılması için şu örneği verdi: "Zaten az olan İngilizcem ile İngilizce konuştum, nasıl yaptım bilmiyorum. Bu koku bize nasıl geliyor? İlk olayla karşılaşma anım; arkamı bir döndüm, çıplak ayakları dibimde duruyor. 12 yıllık dolapta kalmış bozuk bir peynir kokusu bu kokudan daha iyidir."

Ezgi Mola ve Merve Dizdar uçaktaki ayak kokusu nedeniyle zor anlar yaşadı
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Merve Dizdar, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir - Son Dakika


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