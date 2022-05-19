Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap... - Son Dakika
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Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...

19.05.2022 14:42

İkinci evliliğini 2016 yılında sonlandıran şarkıcı Gülben Ergen, bir takipçisinden gelen, "Bekarsınız, erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Takipçisinin sorusunu alıntılayan Ergen, "Aşk, sevgi, şefkat ve hayatı paylaşmaktır ihtiyaç" cevabını verdi.

Düzce'de verdiği konserde fenalaşarak yere düşen ve sonrasında hastaneye kaldırılarak takipçilerin korkutan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından merak edilen soruları yanıtladı. Boş bulduğu vakitlerde takipçilerinin sorularını cevaplayan Ergen, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

TAKİPÇİLERİNE İÇİNİ DÖKTÜ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Ergen, gün içinde yaptıklarını sık sık takipçileriyle paylaştı. Instagram'da 5,1 milyon takipçisi bulunan Ergen, bir takipçisinin "Yalnız bir kadın olduğum için ve kimseye muhtaç olmadığım için çok incittiler beni. Hala da devam ediyor" demesi üzerine içini döktü. Benzer durumları yaşadığı belirten şarkıcı, "En iyi bildiğim duygu. Bitmeyen bir sınav bu. Neden güçlüsün sınavı! Oysa bazen güçsüz olup, sırtımızı yaslamak en büyük ihtiyacımız" dedi.

Gülben Ergen'den 'Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?' sorusuna cevap

"ERKEK İHTİYACI HİSSETMİYOR MUSUNUZ?"

Ünlü şarkıcı, bir takipçisinin "Biraz özel bir soru ama bir erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz? Bekarsınız" sorusunu da yanıtsız bırakmayarak "Aşk, sevgi, şefkat, ilgi, dertleşmek, hayatı paylaşmaktır ihtiyaç" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'den 'Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?' sorusuna cevap

2 EVLİLİK YAPTI

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen ilk evliliğini 2004 yılında Mustafa Erdoğan ile yaptı. Ergen'in bu evliliğinden Atlas, Ares ve Güney adında 3 çocuğu var. Şarkıcı ikinci evliliğini de 2014 yılında anchorman Erhan Çelik ile yaptı. Çift, 2016 yılında evliliklerini sonlandırdı.

Gülben Ergen'den 'Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?' sorusuna cevap
Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen ve çocukları
Gülben Ergen'den 'Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?' sorusuna cevap
Gülben Ergen'den 'Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?' sorusuna cevap
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Son Dakika Magazin Gülben Ergen'e 'Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?' sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap... - Son Dakika
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