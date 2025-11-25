Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem, İddialara Yanıt Verdi: İftiraya Uğruyorum - Son Dakika
Magazin

Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem, İddialara Yanıt Verdi: İftiraya Uğruyorum

Güllü\'nün Kızı Tuğyan Ülkem, İddialara Yanıt Verdi: İftiraya Uğruyorum
25.11.2025 14:11
Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. İddiaların odağındaki Tuğyan, 'Neler Oluyor Hayatta' programında konuştu ve 'Anneni sen mi öldürdün?' sorusuna 'Hayır' yanıtını verdi. İddiaların ardından, 'Ölsün' mesajlarına da açıklık getirdi. Söylentileri reddeden Tuğyan, annesinin ölümünden sonra yaşadıklarını 'Haksızlığa değil, iftiraya uğruyorum' şeklinde özetledi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem, kendisine yönelik iddialar sonrası "Neler Oluyor Hayatta" Programı Genel Koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu'ya konuştu. İddialara yanıt verdi, "Ölsün" mesajlarına da açıklık getirdi. Yaşadıklarını şu sözlerle özetledi: "Haksızlığa değil, iftiraya uğruyorum."

26 Eylül'de Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü soruşturulmaya devam ediyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in deşifre olan mesajları gündeme gelmişti. Tuğyan Ülkem'in "annesinin ölmesini istediği" şeklindeki mesajları ortaya çıkmıştı. İddiaların odak noktasında olan ve hep susan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programına röportaj verdi. Tuğyan Ülkem Gülter, iddiaları reddetti. "Anneni sen mi öldürdün?" sorusuna da "Hayır" yanıtını verdi.

"Oğlumu öldürmekle tehdit ediyor''

Son günlerde Bircan'ın açıklamaları da çok tartışılıyordu. Hatta Tuğyan'ın yakın arkadaşı Bircan Dülger ifadesinde, "Tuğyan bana dönüp 'annemi ittim, öldürdüm, çok pişmanım' dedi" iddiasında bulunmuştu.

Tuğyan bu sözlere, "Kendisinin attığı iftirayı kabul etmiyorum. Neden Ferdi ile tanıştıktan sonra gündeme getirdin? Bunun karşılığında ne aldın?" diyerek yanıt verdi.

Şarkıcının ölümüne ve aile içi ilişkilerine dair çok vahim iddialarda bulunan annesinin patronu Ferdi Aydın'ı da sadece iki kez gördüğünü ve hiç tanımadığını söyleyen Gülter, Aydın'ın medyatik olmak için bu konunun bu kadar üzerine gittiğini ileri sürdü.

"Bircan yalan konuşuyor, söyledikleri doğru değil"

Tuğyan söz konusu iddialar karşısında şu ifadeleri kullandı:

"Bircan ile cenazeden sonraki gün bir araya geldik. Bana yemek yedirmeye çalıştı. 'Ben senin ablanım, ben senden eminim' dedi. Aramız hiç bozulmadı. 13'üncü gün yanımıza geldi, bizimle beraber kaldı. Daha sonraki süreçte biz bir ay dışarı çıkmadık. Bir gün Bircan abla beni aradı. 'Neden evdesiniz?' diye sordu. Bizi çağırdı. Arabaya atlayıp Bircan ablaya gittik, sonra aşağıya indi. 'Abla nereye gideceğiz?' dedim. Bizi arkadaşlarının yanına götürdü. Sonra Yalova'ya döndük. Yolda bizi aradı; 'Ferdi beni, oğlumu öldürmekle tehdit ediyor' diye. Benden daha sonra para istedi, 'Savcılığa şikâyet edeceğim' dedi. Arabaya biniyoruz, daha sonra avukatın yanına gidiyoruz. Benim annem Bircan Hanım'dan nefret ederdi."

"Anneme elimi kaldırmadım"

Annesi Güllü'ye şiddet uyguladığı yönündeki iddialara da yanıt verdi genç kadın:

"Akşam kavga edip sabah aynı sofraya oturuyorduk biz. O mesajlar aylar öncesine ait. Ben annemden neden nefret edeyim? İnsan sinirlendiğinde bu sözleri söyleyebilir. Ben anneme hiç elimi kaldırmadım. Ayrıca kardeşim de asla anneme şiddet uygulamadı. Tüm iddialar gerçek dışı."

"Suç üstüne suç işliyorlar"

İddiaları tümden reddeden Tuğyan, şunları söyledi:

"Acımızı yaşamamıza izin vermediler. Bunu yapan insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? O benim annem. Namahrem, çocuk... Hiçbir şey bırakmadılar. Suç üstüne suç işliyorlar. Karalıyorlar, iftira atıyorlar, yaralıyorlar. Artık acımızı yaşamak istiyoruz. Bizi rahat bırakın. Acımızı yaşamamızı bırakmadılar. Hâlâ da bırakmıyorlar ama biz diz çökmeyeceğiz, yıkılmayacağız. Çocuğumun anılmasından çok rahatsızım. Hakkımdaki iddiaları asla kabul etmiyorum, ellerini vicdanlarına koysunlar. 60 gün olacak. 'Bu zamana kadar aklınız neredeydi?' diye sorarlar insana. Bir mesajımı, ses kaydımı ya da bir videoyu kendi güçleriyle ellerine geçirip bunu dün yaşanmış gibi gösterip oradan vurmaya çalışıyorlar. Ertesi gün annemle barışıp barışmadığımı kim bilebilir?"

"Ben annemin kızıyım"

Yeni çıkan ses kayıtlarında Güllü'nün "Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın, biliyorsun değil mi?" sözleri de Tuğyan'a soruldu. Tuğyan, "Sanki olaydan bir gün önce atılmış gibi lanse ediliyor. Oysa aylar öncesine ait, her anne-kız ilişkisinde olabilecek bir ses kaydı. Ben kendimden eminim, ben annemin kızıyım. Bu atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem, İddialara Yanıt Verdi: İftiraya Uğruyorum - Son Dakika

SON DAKİKA: Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem, İddialara Yanıt Verdi: İftiraya Uğruyorum - Son Dakika
