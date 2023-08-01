Hande Erçel ve Hakan Sabancı Aşk Pozu Paylaştı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hande Erçel, bir süredir sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Eğlenmeye gittikleri mekanda aşka gelen çift romantik pozlarını aynı anda paylaştı.
Sosyete dünyasında yaşadığı ilişkilerle çapkınlığı elden bırakmayan Hakan Sabancı duruldu. Sabancı, Hande Erçel ile bir süredir dolu dizgin aşk yaşıyor.
Sık sık yurtdışına tatile giden ikili, geçtiğimiz haftalarda ise Coldplay konserine gitmiş ve sosyal medya hesaplarından ilk kez birlikte paylaşım yapmıştı. Hande Erçel geçtiğimiz haftalarda da sevgilisi Hakan Sabancı'nın kendisi için serenat yatırdığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.
Tüm bu gelişmelerin ardından gözde çiftten aşk pozu geldi. Erçel ve Sabancı, birlikte oldukları romantik kareyi aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ünlü oyuncu, romantik pozu Instagram hesabının hikayeler bölümünden siyah kalp emojisi ile yayınlarken; Sabancı ise aynı kareyi kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.
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