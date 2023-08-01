Hande Erçel ve Hakan Sabancı Aşk Pozu Paylaştı - Son Dakika
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı Aşk Pozu Paylaştı

01.08.2023 12:05

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Çift, eğlendikleri mekanda romantik bir poz çekerek aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hande Erçel, bir süredir sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Eğlenmeye gittikleri mekanda aşka gelen çift romantik pozlarını aynı anda paylaştı.

AŞKLARI DOLU DİZGİN DEVAM EDİYOR

Sosyete dünyasında yaşadığı ilişkilerle çapkınlığı elden bırakmayan Hakan Sabancı duruldu. Sabancı, Hande Erçel ile bir süredir dolu dizgin aşk yaşıyor.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı tam gaz! Romantik pozlarını aynı anda paylaştılar

KONSERDE ROMANTİZM

Sık sık yurtdışına tatile giden ikili, geçtiğimiz haftalarda ise Coldplay konserine gitmiş ve sosyal medya hesaplarından ilk kez birlikte paylaşım yapmıştı. Hande Erçel geçtiğimiz haftalarda da sevgilisi Hakan Sabancı'nın kendisi için serenat yatırdığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı tam gaz! Romantik pozlarını aynı anda paylaştılar

AŞKA GELDİLER

Tüm bu gelişmelerin ardından gözde çiftten aşk pozu geldi. Erçel ve Sabancı, birlikte oldukları romantik kareyi aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı tam gaz! Romantik pozlarını aynı anda paylaştılar

SİYA VE KIRMIZI KALPLİ PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu, romantik pozu Instagram hesabının hikayeler bölümünden siyah kalp emojisi ile yayınlarken; Sabancı ise aynı kareyi kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı tam gaz! Romantik pozlarını aynı anda paylaştılar
YORUMLAR (1)
  • ahmet kasap: BU KADIN ADAMIN POPUSUNA MI ELLİYOR YOKSA BEN Mİ YANLIŞ GÖRÜYORUM Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Hakan Sabancı, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel ve Hakan Sabancı Aşk Pozu Paylaştı - Son Dakika


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