Hayatını kaybeden Beta'nın sevgilisi o anları anlattı! Balkondan sarkıyordu, düşerken gördüm! - Son Dakika
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Hayatını kaybeden Beta'nın sevgilisi o anları anlattı! Balkondan sarkıyordu, düşerken gördüm!

26.04.2022 13:19

8. kattan düşerek ölen rapçi Beta'nın sevgilisi şahit olduğu olay anını anlatarak sessizliğini bozdu. Simla Ener polislere "O sabah olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarktığını ve düştüğünü gördüm." şeklinde ifade verdi.

Dün sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana gelen olaya göre "Beta" lakabıyla tanınan ünlü 31 yaşındaki rapçi Berk Bayındır, ikamet ettiği rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Olay esnasında evde olan Bayındır'ın kız arkadaşı Simla Ener ise yaşananları anlattı.

"ARKASINDAN KOŞTUM AMA DÜŞERKEN GÖRDÜM"

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şüpheli ölümün ardından ifade veren rapçinin sevgilisi Ener, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" dedi.

8. kattan düşerek ölen rapçi Beta'nın sevgilisi olay anını anlattı: Balkondan sarkıyordu düşerken gördüm

"DİĞER YARIMIN GİDİŞİNİ GÖRDÜM"

Bayındır'ın feci şekilde can vermesinin ardından Simla Ener'e sosyal medyada tepki yağmaya başladı. Yaşadığı korkunç olaydan dolayı zor günler geçiren Ener, Instagram hesabından yaptığı açıklamada da şunları söyledi: "Canımdan can koptu. Kötü iddiaları ya da çirkin düşünceleri umursayacak kadar bile halim yok. Sadece Berk'imin sevenleri için yazmak zorunda hissediyorum. Ben çığlığımı sessizce atabiliyorum. Güçlü olmak ve Berk ile birbirimize verdiğimiz sözleri tutmak onun eksik bıraktığı yerden yerine getirmeye çalışmaktan başka derdim yok. Unutulması mümkün olmayan bu olaya şahit oldum diğer yarımın gidişini gördüm."

8. kattan düşerek ölen rapçi Beta'nın sevgilisi olay anını anlattı: Balkondan sarkıyordu düşerken gördüm
8. kattan düşerek ölen rapçi Beta'nın sevgilisi olay anını anlattı: Balkondan sarkıyordu düşerken gördüm
8. kattan düşerek ölen rapçi Beta'nın sevgilisi olay anını anlattı: Balkondan sarkıyordu düşerken gördüm
8. kattan düşerek ölen rapçi Beta'nın sevgilisi olay anını anlattı: Balkondan sarkıyordu düşerken gördüm
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Son Dakika Magazin Hayatını kaybeden Beta'nın sevgilisi o anları anlattı! Balkondan sarkıyordu, düşerken gördüm! - Son Dakika


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