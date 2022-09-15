Ece Aydemir de Miss Turkey 2022 finalistleri arasına girdi - Son Dakika
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Ece Aydemir de Miss Turkey 2022 finalistleri arasına girdi

15.09.2022 08:47

Bazı genç kızların katılmak için can attığı Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. 20 Eylül'de yapılacak büyük finale seçilen isimlerin arasında "Kalk Gidelim" dizisi oyuncularından Ece Aydemir de yer aldı.

Merakla beklenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak.

BÜYÜK FİNAL 5 GÜN SONRA

Miss Turkey 2022 büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü İstanbul'daki lüks bir otelde yapılacak. Geçen yılın kazananları Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda bir sonraki Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek haleflerini taçlandıracak.

GÜZEL OYUNCU DA LİSTEDE

Miss Turkey 2022 kadrosunda yer alan isimlerden birisi ise dikkatlerden kaçmadı. Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ece Aydemir de listede yer alan isimlerin arasında geliyor.

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

İŞTE MISS TURKEY 2022 FİNALİSTLERİ...

HANDE DENİZ ULUĞ

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

GİZEM KOŞAR

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

DERYA ÇETİNKAYA

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

ESİL KAYA

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

ALEYNA ŞİRİN

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

İREM SU KAHRAMANTÜRK

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

İLAYDA ÜSTÜN

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

SELİN ERBERK GURDIKYAN

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

İPEK ARSU

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

SELVER MİRA ATAGÜL

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

NİL DİZDAR

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

TUANA KURT

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

NURTEN AYTEN

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

SUDE TANYILDIZ

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

ZEYNEP ELİF ÖZAL

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

ŞİRİN ABUFAUR

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

ECE AYDEMİR

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

BERFİN ANT

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

NURSENA SAY

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

MERVE YILDIRIM

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var
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Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Aydemir de Miss Turkey 2022 finalistleri arasına girdi - Son Dakika


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