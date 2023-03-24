Şeyma Subaşı'ndan açtığı ücretli aboneliğine ilişkin açıklama: Özel içerikler paylaşıyorum - Son Dakika
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Şeyma Subaşı'ndan açtığı ücretli aboneliğine ilişkin açıklama: Özel içerikler paylaşıyorum

24.03.2023 14:48

Instagram'ın yeni özelliğini kullanarak ücretli abonelik sistemi getiren ve 12 milyon TL kazandığı öne sürülen Şeyma Subaşı, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Daha özel içerikli videoları paylaşıyorum daha samimi oluyor, daha fazla iletişim kuruyorum Şeyma TV gibi düşünün. Bir yandan da hediyeler veriyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram'ın yeni özelliğini hemen kullanmaya başladı. Dünyada birçok yıldızın ve Influencer'ın "ücretli abonelik" karşılığında Instagram'da özel içerikler paylaşma modasına Türkiye'den ilk katılan isim Şeyma Subaşı oldu. Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin aylık bedeli ise 61 TL.

"ŞEYMA TV GİBİ DÜŞÜNÜN"

Kısa sürede binlerce abonesi olan Şeyma Subaşı'nın 12 milyon TL kazandığı ileri sürüldü. Kanal D Ana Haber'e konuyla ilgili konuşan Şeyma Subaşı, "Daha özel içerikli videoları paylaşıyorum daha samimi oluyor, daha fazla iletişim kuruyorum Şeyma TV gibi düşünün. Bir yandan da hediyeler veriyorum" dedi.

"MAYIS AYINDA DÜĞÜN YAPACAĞIZ"

Mısırlı iş insanı Medoo ile aşk yaşayan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla ilgili de "5-6 Mayıs'ta evleniyoruz. 250 kişinin katıldığı bir düğün olacak" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı, ücretli aboneliğiyle ilgili konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum
Şeyma Subaşı, ücretli aboneliğiyle ilgili konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum
Şeyma Subaşı, ücretli aboneliğiyle ilgili konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum
Şeyma Subaşı, ücretli aboneliğiyle ilgili konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum
Şeyma Subaşı, ücretli aboneliğiyle ilgili konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum
YORUMLAR (2)
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Şeyma Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'ndan açtığı ücretli aboneliğine ilişkin açıklama: Özel içerikler paylaşıyorum - Son Dakika


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