İşte deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin son durumu! İkinci kez ameliyata girdi - Son Dakika

İşte deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin son durumu! İkinci kez ameliyata girdi

Son Güncelleme: 25.08.2023 20:23

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Durumu ağır olan ve ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alındığı öğrenildi. Öte yandan Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüz travması nedeniyle operasyona alınmasının karar verildi.

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edilen Ali Sabancı'nın, aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alındığı, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüz travması nedeniyle operasyona alınacağı öğrenildi.

İşte deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin son durumu! İkinci kez ameliyata girecek

ALİ SABANCI İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştır. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etmiş ve kısa sürede acil müdahalede bulunulmuştu. Çiftin ilk müdahalesi Bodrum'da yapılmıştı. Durumu ağır olan Ali Sabancı ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İşte deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin son durumu! İkinci kez ameliyata girecek

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Doktorların yaptığı ilk tespitlerin ardından Ali Sabancı'nın vücudunda kalıcı hasarların kalabileceği yönünde endişelerin olduğu öğrenildi. Ali Sabancı, aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alındı.

İşte deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin son durumu! İkinci kez ameliyata girecek

YÜZ TRAVMASI NEDENİYLE AMELİYATA ALINACAK

Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüz travması nedeniyle operasyona alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

İşte deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin son durumu! İkinci kez ameliyata girecek

ÇİFTİN ÇOCUKLARININ DURUMU İYİ

Öte yandan botta Sabancı çiftinin çocuklarının da bulunduğu, ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İşte deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin son durumu! İkinci kez ameliyata girecek

BAKAN KOCA'DAN SABANCI ÇİFTİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çiftin sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulunarak, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki planlanmıştır" ifadesini kullanmıştı.

İşte deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin son durumu! İkinci kez ameliyata girecek

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etmişti. İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilmişti.

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Son Dakika Magazin İşte deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin son durumu! İkinci kez ameliyata girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin son durumu! İkinci kez ameliyata girdi - Son Dakika
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