Süper mini elbisesiyle arabaya binmeye çalışan Kendall Jenner'ın iç çamaşırı göründü - Son Dakika
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Süper mini elbisesiyle arabaya binmeye çalışan Kendall Jenner'ın iç çamaşırı göründü

09.06.2023 15:02

Son dönemlerin en çok aranan modellerinin başında gelen Kendall Jenner, süper mini elbisesiyle arabaya binerken frikik verdi. Eliyle eteğini kapatmak istese de başarılı olamayan modelin iç çamaşırı gözüktü.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünya çapında tanınan ünlü model Kendall Jenner, kıyafetinin azizliğine uğradı. Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle görenler hayran bırakan Jenner, süper mini elbisesiyle arabaya binerken frikik verdi.

İÇ ÇAMAŞIRI GÖZÜKTÜ

Geçtiğimiz günlerde kırmızı bikinisiyle sere serpe yatarak pozlar veren Jenner, bir davete katılırken tek omuzlu beyaz süper mini bir elbise tercih etti. Vücudunu saran elbisesiyle arabaya binmeye çalışan model, frikik vermemek için eliyle eteğini kapatmaya çalışsa da başarılı olmadı ve iç çamaşırı gözüktü. Jenner'in o anları ise basın mensupları tarafından kayda alındı.

İşte Kendall Jenner'in süper mini elbisesiyle zor anları...

Süper mini elbisesiyle arabaya binmeye çalışan Kendall Jenner, frikik verdi
Süper mini elbisesiyle arabaya binmeye çalışan Kendall Jenner, frikik verdi
Süper mini elbisesiyle arabaya binmeye çalışan Kendall Jenner, frikik verdi
Süper mini elbisesiyle arabaya binmeye çalışan Kendall Jenner, frikik verdi
Süper mini elbisesiyle arabaya binmeye çalışan Kendall Jenner, frikik verdi
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Kendall Jenner, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Süper mini elbisesiyle arabaya binmeye çalışan Kendall Jenner'ın iç çamaşırı göründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper mini elbisesiyle arabaya binmeye çalışan Kendall Jenner'ın iç çamaşırı göründü - Son Dakika
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