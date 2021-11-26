İşte gazeteci Arif Hür'ün o yazısı:

"Son yılların en çok konuşulan oyuncularının başında hiç şüphesiz Binnur Kaya geliyor. Ekran önündeki inandırıcılığı, duruşu, mütevazılığı, samimiyeti ve örnek yaşantısıyla pek çok kesimin sevgisini kazanmayı başaran Binnur Kaya, meğerse istemeden bu denli popüler bir oyuncu olmuş...

19 Nisan 1972 yılında Ankara'da dünyaya gelen Binnur Kaya, küçük yaşlardan beri denize ve doğaya karşı büyük bir sevgi besliyormuş. Esas bomba şimdi geliyor... Kaya, lise yıllarında Okyanus Bilimci olmayı bile düşünmüş...

Kaya'yı, doğup büyüdüğü Ankara'dan İstanbul'a oyunculuk aşkı değil, deniz aşkı sürüklemiş. Ünlü oyuncu, gençliğinde animatörlük de yapmış.

Daha sonra bir komşusunun tavsiyesiyle tiyatroya yönelen Kaya, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ni kazanmış ve okulundan başarıyla mezun olmuş. Gerisi de çorap söküğü gibi gelmiş.

Şunu da belirtmek isterim; Okyanus Bilimcisi olamamak Binnur Kaya'nın içinde ukde kalmış. Kaya, arkadaş ortamında sık sık espriyle karışık bu durumdan dem vuruyormuş.

Bana kalırsa, Binnur Kaya iyi ki de Okyanus Bilimcisi olamamış. Yoksa onun gibi değerli bir şahsiyetin varlığından bihaber olacaktık..."

Binnur Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Kırmızı Oda (Doktor Hanım) (TV Dizisi)

2019 – Zengin ve Yoksul (Berrin) (TV Dizisi)

2018 ­- Bizi Hatırla (Sinema Filmi)

2017 – Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Şengül) (Sinema Filmi)

2017 -­ Bu Sayılmaz (Küçük Semiha) (TV Dizisi)

2015 ­- Analar ve Anneler (Neriman Hemşire) (TV Dizisi)

2013 ­- Şarkı Söyleyen Kadınlar (Esma) (Sinema Filmi)

2013 ­- 2014 ­ Aramızda Kalsın (Hüsne Celepoğlu) (izisi)

2012 ­- Mutlu Aile Defteri (Asuman) (Sinema Filmi)

2011 ­- Türkan (Kumru Hemşire) (Sinema Filmi)

2011 ­- Muhteşem Yüzyıl (Muskacı) (TV Dizisi)

2010 ­- Türk Malı (Abiye) (TV Dizisi)

2009 ­- Vavien (Sevilay) (Sinema Filmi)

2009 ­- Kampüste Çıplak Ayaklar (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2008 ­- Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi)

2008 ­- 2009 -­ Avrupa Yakası 5.ve 6. Sezon (Şahika Koçarslanlı) (TV Dizisi)

2007 -­ Kavak Yelleri (Binnur) (TV Dizisi)

2007 ­- Kara Yılan (Antepli Emine) (TV Dizisi)

2006 ­- Küçük Kıyamet (Filiz) (Sinema Filmi)

2006 ­- Hayatımın Kadınısın (Firdevs) (Sinema Filmi)

2005 ­- Babam ve Oğlum (Hanife) (Sinema Filmi)

2004 ­- Yabancı Damat (Nazire Demir) (TV Dizisi)

2003 ­- İnşaat (Ayşe) (Sinema Filmi)

2003 ­- Hadi Uç Bakalım (Düriye) (TV Dizisi)

2003 ­- Bekarlar (Binnur) (TV Dizisi)

2003­ – Bana Bir Şeyhler Oluyor (Hilmi ve Dursun'un kızı Kamile)(Video)

2001 ­- Yeni Hayat (Gülistan) (TV Dizisi)

2001 -­ Benimle Evlenir Misin (Sacide) (TV Dizisi)

2000 ­- Yedi Numara (Hürrem) (TV Dizisi)

2000 ­- Muhallebicinin Oğlu (Lale) (TV Filmi)

2000 -­ Güneş Yanıkları (Aylin) (TV Dizisi)

2000 ­- Abuzer Kadayıf (Solist) (Sinema Filmi)

1999 ­- Çarli (Hijyen) (TV Dizisi)

1999 -­ 5 Maymun Çetesi (TV Dizisi)

1998 ­- Kaçıklık Diploması (Ruh Hastası) (Sinema Filmi)

1998 -­ Dış Kapının Mandalları (TV Dizisi)

1997 ­- Baba Evi (Meryem) (TV Dizisi)

1995 ­- Bir Demet Tiyatro (Şamuran) (TV Dizisi)

1988 ­- Kaynanalar (Rukiye) (TV Dizisi)