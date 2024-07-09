Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler - Son Dakika
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Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının iddialı isimlerinden Eslem Sena Nur, dün akşam gittiği mekanda tanımadığı 3 kadının saldırısına uğradı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan Nur, ''3 kadın beni tuvaletten çıkartıp dövdü. Kafama çakı sokup merdivenden aşağı attılar'' dedi.

09.07.2024 12:06
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YouTube'da yayınladığı döneme damga vuran Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının iddialı isimlerinden fenomen Eslem Sena Nur, dün akşam gittiği mekanda 3 kadın tarafından dövüldü. Kanlar için kalan fenomen, yaşadıklarını anlattı.

"MERDİVENDEN AŞAĞI İTTİLER"

Arkadaşıyla gittiği mekanda uğradığı saldırı sonucu kanlar için hastaneye kaldırılan ünlü ismin kafasında ve yüzünde yaralar meydana geldi. Nur'un hastanedeki görüntüsünü yayınlayan kadın arkadaşı "3 kız Eslem'e saldırdı ortada hiçbir şey yokken. Dikiş atıldı alnına, her yeri kan revan içinde. Merdivenden aşağı ittiler" dedi.

Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler

"KAFAMA ÇAKI SOKTULAR 12 DİKİŞ VAR"

Daha sonra Instagram hesabından video yayınlayarak yaşadığı durumu anlatan ünlü isim "Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense... Dayak yiyeceğimizi anladım çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırım mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" ifadelerini kullandı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Murat: Müşteri kavgası olabilir.! Çokta şey yapmamak lazım 14 1 Yanıtla
    serkan mermer: Hahahahaha 5 0
  • Komutan Logard: Kimse kimseyi suçsuz yere bunu yapmaz.vardır bir geçmişin. 8 1 Yanıtla
  • Veysel Akar: Reklamım iyisi kötüsü olmaz. 2 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla: güle oynaya halinden memnun kendi reklamı nı yapmış 1 0 Yanıtla

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