Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler

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YouTube'da yayınladığı döneme damga vuran Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının iddialı isimlerinden fenomen Eslem Sena Nur, dün akşam gittiği mekanda 3 kadın tarafından dövüldü. Kanlar için kalan fenomen, yaşadıklarını anlattı.

"MERDİVENDEN AŞAĞI İTTİLER"

Arkadaşıyla gittiği mekanda uğradığı saldırı sonucu kanlar için hastaneye kaldırılan ünlü ismin kafasında ve yüzünde yaralar meydana geldi. Nur'un hastanedeki görüntüsünü yayınlayan kadın arkadaşı "3 kız Eslem'e saldırdı ortada hiçbir şey yokken. Dikiş atıldı alnına, her yeri kan revan içinde. Merdivenden aşağı ittiler" dedi.

"KAFAMA ÇAKI SOKTULAR 12 DİKİŞ VAR"

Daha sonra Instagram hesabından video yayınlayarak yaşadığı durumu anlatan ünlü isim "Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense... Dayak yiyeceğimizi anladım çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırım mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" ifadelerini kullandı.