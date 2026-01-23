Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı! - Son Dakika
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!

23.01.2026 22:36
Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Güngör'ün adı, ünlülere yönelik geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında geçmişti ve test sonuçları pozitif çıkmıştı. Kararı öğrenen Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir açıklamayla durumu doğruladı ve 'acımasız' olarak nitelendirdi. Oyuncu, ''Herkes ikinci bir şansı hak eder'' dedi.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde şok edici bir ayrılık yaşandı. Ünlülere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve test sonuçları pozitif çıkan ünlü oyuncu Doğukan Güngör, Show TV yönetiminin kararıyla dizinin kadrosundan çıkarıldı.

4 SEZONDUR FATİH'İ OYNUYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Doğukan Güngör'ün de bulunduğu 19 şüphelinin kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından incelendi. Hazırlanan raporda Güngör dahil toplam 14 ismin uyuşturucu testi sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi. Bu gelişmenin ardından, 4 sezondur dizide önemli bir karaktere hayat veren ünlü oyuncu ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kararı Show TV'nin aldığı belirtildi.

OYUNCUDAN İLK AÇIKLAMA: VİCDANLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM

Kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir açıklamayla doğrulayan Doğukan Güngör, kararı "acımasız" olarak nitelendirdi. Güngör açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım diziden çıkarıldığımı az önce öğrendim. Bu hayatta herkes hata yapabilir. Ben de bir hata yaptığımı dürüstçe kabul etmiş ve temiz bir hayat için ilk adımlarımı atmıştım. Ancak bu akşam aldığım haberle, kurumların karar alırken ne kadar acımasız olabildiğine şahit oldum."

"HERKES İKİNCİ BİR ŞANSI HAK EDER"

    Pişmanlığını dile getiren ve artık işine odaklanmak istediğini belirten ünlü oyuncu, diziden çıkarılmasına sitem ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu insanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyor ve Allah'a havale ediyorum. Ben dimdik ayaktayım. Kendime verdiğim temiz hayat sözünü tutarak, çok yakında daha güzel işlerde sevenlerimle buluşacağım."

    Güngör'ün açıklaması şöyle: "4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show TV yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum.

    Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim.

    Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım.

    Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah'a havale ediyorum.

    Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım.

    Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.."

    Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakterinin diziden nasıl ayrılacağı ise şimdilik belli değil.

    Doğukan Güngör, Sosyal Medya, Televizyon, Ünlüler, Magazin, Deprem, Medya, Dizi, Son Dakika

    • Serkan Tuna Serkan Tuna:
      yap yap sonra herkes 2ci şansı hak eder de o zaman bende tekrar hayata gelmek istiyorum 13 9 Yanıtla
      Mustafa Akan Mustafa Akan:
      öyle değil İşte 3 0
    • Murat Çil Murat Çil:
      ticaretini yapmamış bencede ikinci şansı vermek lazım insanlar hata yapabilir 16 3 Yanıtla
    • Mustafa Akan Mustafa Akan:
      2. Şans Şarttır 11 1 Yanıtla
    • Mehmet Akın Mehmet Akın:
      ne diyordu akp li vekil metin külünk herkesin günah işleme özgürlüğü vardır ?? ordan öğrenmiştir 0 0 Yanıtla
    • 123612e6 123612e6:
      İçer içmez katı bir karar. Bu işler nereden çıktı şimdi anlamadım. 0 0 Yanıtla
    23:16
