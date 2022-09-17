La Casa de Papel'in 'Tokyo'su Ursula Corbero yeni projesi için şeklini değiştirdi - Son Dakika
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La Casa de Papel'in 'Tokyo'su Ursula Corbero yeni projesi için şeklini değiştirdi

17.09.2022 10:55

La Casa de Papel dizisinde Tokyo karakterini canladıran Ursula Corbero, yeni projesi için uzun zamandır kısa kullandığı saçlarını uzattı. Yeni görünüşüyle bambaşka birine dönüşen oyuncuyu görenler tanıyamadı.

Netflix'te yayınlanan ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan La Casa de Papel dizisinde Tokyo rolünü oynayan Ursula Corbero, performansının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

YENİ ROLÜ İÇİN SAÇLARINI UZATTI

Yoğun bir iş temposu bulunan 33 yaşındaki güzel oyuncu, Netflix'te yayınlanacak yeni projesi için imaj değiştirdi. Uzun zamandır kısa kullandığı saçlarını uzatan oyuncu, son halini de 23,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Güzel ismin "Rosa Peral. Yolculuk başlasın" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede 800 binden fazla beğeni aldı.

İşte oyuncunun yeni görüntüsü:

La Case de Papel'in oyuncusu Ursula Corbero, yeni projesi için saçlarını uzattı
La Case de Papel'in oyuncusu Ursula Corbero, yeni projesi için saçlarını uzattı
La Case de Papel'in oyuncusu Ursula Corbero, yeni projesi için saçlarını uzattı
La Case de Papel'in oyuncusu Ursula Corbero, yeni projesi için saçlarını uzattı
La Casa de Papel'in oyuncusu Ursula Corbero, yeni projesi için saçlarını uzattı
La Casa de Papel'in oyuncusu Ursula Corbero, yeni projesi için saçlarını uzattı
La Casa de Papel'in oyuncusu Ursula Corbero, yeni projesi için saçlarını uzattı
La Casa de Papel'in oyuncusu Ursula Corbero, yeni projesi için saçlarını uzattı
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin La Casa de Papel'in 'Tokyo'su Ursula Corbero yeni projesi için şeklini değiştirdi - Son Dakika


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