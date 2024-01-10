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Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika
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Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı

Fenomen Neslim Güngen'e mal varlıklarına el konulmasının ardından bir darbe de eşi İnanç Güngen'den geldi. Neslim, eşinin kendisini bir eskort tarafından aldattığını gözyaşları içinde anlattı.

10.01.2024 - 10:57,
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Mal varlıklarına el konulan fenomen Neslim Güngen'e bir darbe de 11 yıllık eşi İnanç Güngen'den geldi. Neslim eşi tarafından aldatıldığını gözyaşları içinde anlattı.

MAL VARLIKLARIN EL KONULMUŞTU

Engin ve Dilan Polat'ın kara para ile vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gözler gösterişli hayatlarını sergileyen fenomenlere çevrilmişti. Mercek altına alınan fenomenlerden Neslim Güngen'ın soruşturma kapsamında hesaplarına el konulmuştu.

Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen ağlayarak anlattı: Eşim beni eskortla aldattı

BİR DARBE DE EŞİNDEN

Zor günler geçiren Neslim Güngen'e bir darbe de çocuklarının babasından geldi. Güngen, 11 yıllık eşinin kendisini bir eskort tarafından aldattığını gözyaşları içinde anlattı.

Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen ağlayarak anlattı: Eşim beni eskortla aldattı

"ÇOK ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYORUM"

Sosyal medya hesabından video paylaşan Neslim Günden şunları söyledi:Herkese merhabalar, öncelikle böyle bir videoyu çekmek zorundan kaldığımı için özür dilerim. Ban bugüne kadar hiç ağlamadım. Hiç duygularımı göstermedim. ağlayacaksam da perde arkasında ağlamayı tercih ettim. Evet çok zor zamanlar geçiriyorum. Neredeyse bir buçuk aydır hesaplarımıza tedbir kondu soruşturma amaçlı. Bunu ben istedim çünkü kendimize o kadar çok güveniyordum ki. Yanlış yapmadığımızı o kadar çok biliyordum ki. Dedim ki bizi araştırın. Hala araştırıyorlar."

Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen ağlayarak anlattı: Eşim beni eskortla aldattı

"BENİ AYNI ESKORTLA DEFALARCA ALDATTI"

"Bunlar önemli değil amacım bunları anlatmak değil. Kayyım atanmadı şirketlerimize. Kalifiye birçok elemanın işten çıkıyor. Ben gene ayakta durmaya çalışıyorum ama benim bu hayatta en büyük kalem ailemdi. Çocuklarımın babasıydı. Güvendiğim 2. kez evlilik yaptığım adamdı. Ama bu süreçte en büyük yanlışı o yaptı. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu süreçte 6-7 kere eve gelmedi. 11'den sonra eve gelmedi. Sonra öğreniyorum ki eskortla beni aldatıyor. Her seferinde aynı eskort. Bana gelip pişkin pişkin diyor ki "Ben bundan sonra böyleyim işine gelirse" diyor. Nasıl güçlü kalabilirim siz kadınlar beni anlarsınız. Çocuklarımın babasının beni aldatmasını kabul edemiyorum. "

Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen ağlayarak anlattı: Eşim beni eskortla aldattı

"DİLAN POLAT'I SEKTÖRE BEN SOKTUM" DEMİŞTİ

Neslim Güngen, "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım." demişti.

Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen ağlayarak anlattı: Eşim beni eskortla aldattı
Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen ağlayarak anlattı: Eşim beni eskortla aldattı
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
YORUMLAR (2)
  • Gerginyo : Duygu sömürüsü yapmayın şimdi zırlamanın anlamı yok insanlar ağlarken siz gülüyordunuz etme bulma dünyası Yanıtla 50 1
  • GÜVEN ERTÜRK: Bizi ve devleti eşinin seni aldatması değil malvarlığını nasıl elde ettiğin ilgilendiriyor, hepiniz hesap vereceksiniz.. Yanıtla 32 0

Aldatmak, Magazin, Son Dakika

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