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MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi voleybolcu Ece Alıcı çıktı - Son Dakika

MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi voleybolcu Ece Alıcı çıktı

25.11.2021 15:33

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'ye sonradan dahil olan ve performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Araz Aknam'ın voleybolcu Ecem Alıcı ile evli olduğu ortaya çıktı.

MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosunda dahil olmak için mücadele eden Araz Aknam'ın özel hayatı da yarışmaya dahil olmasıyla gündem oldu. Araz Aknam'ın, voleybolcu Ecem Alıcı ile evli olduğu öğrenildi.

SARIYER BELEDİYESPOR'DA OYNUYOR

Profesyonel olarak voleybol oynayan Ecem Alıcı, bir dönem Galatasaray Voleybol Takımı forması da giymiş. Ecem Alıcı şimdilerde ise Sarıyer Belediyespor takımında oynuyor. Çift, haziran ayında dünyaevine girdi.

ARAZ AKNAM KİMDİR?

Araz Aknam, İran'ın Başkenti Tahran'da 26 Temmuz 1990 günü dünyaya gelmiştir. Babası İran Azerisi olan Araz'ın annesi Türk'tür. Tam adı, Araz Aghnami Aknam'dır. İran'da dünyaya gelen Araz, 6 yaşına kadar burada yaşayıp eğitim için İstanbul'a gelmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2012 yılında Amerika'ya taşınmıştır. Araz, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice bilmektedir. Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı giydi. MasterChef 2021 kadrosuna yedeklerden giren Araz, voleybolcu Ece Alıcı ile evlidir.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çiftin pozları da kısa sürede gündem oldu.

İşte o pozlardan bazıları...

Masterchef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı
Masterchef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı
Masterchef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı
Masterchef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı
Masterchef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı
Masterchef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı
Masterchef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı
Masterchef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı
Masterchef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı
Masterchef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu Ece Alıcı çıktı
MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi voleybolcu Ece Alıcı çıktı

MasterChef, Sarıyer, Türkiye, İran, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi voleybolcu Ece Alıcı çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MasterChef yarışmacısı Araz Aknam'ın eşi voleybolcu Ece Alıcı çıktı - Son Dakika
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